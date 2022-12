Veliki NEDELJNI HOROSKOP (od 19. do 25. decembra)

Ovan

Imate prilično arogantan stav koji može biti nekada i uvredljiv za druge. Nije dobro povređivati ljude, makar i nehotice. Kada je posao u pitanju, to može biti mač sa dve oštrice. U prethodnom periodu pojavili su se neočekivani troškovi koji su u značajnoj meri opteretili vaš budžet. Prilično ste nezadovoljni zbog novonastale situacije. U ovoj nedelji osećate potrebu da se izolujete od svih, osim od voljene osobe. Ne pravite nagle pokrete i izbegavajte promaju.

Bik

U bliskoj prošlosti ste bili vrlo nezadovoljni svojim radnim učinkom. Sve se nekako svodilo na život od danas do sutra. Međutim, u ovu nedelju ulazite rešeni da napravite radikalan zaokret u svom pristupu poslu. Izuzetno ste raspoloženi za ljubav. Pucate od želje za bliskošću sa nekim, za deljenjem posebnih intimnih momenata. Osećate neverovatan ljubavni zanos koji trebate iskoristiti. Morate povesti računa o tome šta jedete.

Blizanci

Poslovnu stranu ste totalno zanemarili. Međutim, to nikako ne liči na vas. Jer, posao je ipak ključan segment vašeg života. Trenutno osećate potrebu za nekim drugim stvarima. Obaveze će ove nedelje nagomilati. Odložite ovonedeljne važne sastanke ili bar vaše učešće u njima. Imaćete u ovoj nedelji jedan sukob sa voljenim bićem oko banalne teme koja se ukoliko ne povučete ručnu kočnicu može pretvoriti u nešto više i gore po vas. Posetite psihoterapeuta.

Rak

U ovoj nedelji vas očekuje određena vrsta javnog nastupa. Trema je vaš neminovni pratilac. Na sve to, pritisnuti ste obavezama i rokovima. Sve to ide dotle da nemate puno vremena za razmišljanje, pa odluke morate donosite intuitivno. Slobodni Rakovi u potrazi ste za pažnjom i osećanjem da neko brine o vama. Već duže vreme u vama tinja tiho nezadovoljstvo sopstvenim životom i to se može preneti i na zdravstvene probleme.

Lav

Bunite se, jer zaista puno radite. Ali, uvek se volšebno izborite sa svojim obavezama i na kraju dana dolazite zadovoljni i ispunjeni kući. Nije vam lako iako nekada možete i zakukati. Osećate kako vas u radnoj okolini gledaju drugačije. Imate priliku da upoznate nekog ko će vam za vrlo kratko vreme postati značajan u životu. Privlačnost postoji, ali zbog straha ili treme, oboje ćete osećati blokadu. Razmislite o generalnom stanju vašeg organizma.

Devica

U ovoj nedelji ćete naučiti koliko je važno držati do sebe i svojih interesa. Osećate određenu vrstu straha u poslu. Mislite da možete prosperirati samo ukoliko budete drugima udovoljavali i činili sve onako kako njima odgovara. Budite dovoljno diplomatični i uspećete da ostvarite svoje ciljeva. Device su imale problematičan period u svojim vezama. Ipak, tome je došao kraj. Definitivno ste ono najgore prošli. Smanjena vam je otpornost na prehlade i viruse.

Vaga

Čini se da ste konačno došli na pozicije na kojima ste želeli biti. U ovoj nedelji nećete biti samo potapšani po ramenu već će priznanje za vaš rad stići i u daleko konkretnijoj formi. Saradnici vam se dive i poštuju vas. Zbunjeni ste ponašanjem osobe koja vam se sviđa. U jednom trenutku se čini kao da je sve gotovo, a već u sledećem se ta osoba ponaša totalno nezainteresovano. Vreme je za promenu u ishrani i zdravijem načinu života.

Škorpija

Imali ste dosta pehova u bliskoj prošlosti. Neki dogovor koji je mirisao na dobro se prilično izjalovio. Dobrim delom je to bila i vaša krivica. Imali ste konkretan sukob sa nekim ko će sada pokušati da se vrati u vaš život novim predlozima za saradnju. Svi koji vas preterano ne zanimaju kontaktiraće vas, a samo neko ko je vama interesantan ne želi ništa. Ili, ne pokazuje nikakve znake zainteresovanosti. Konzumiranje alkoholnih pića i koja cigareta viška mogu vam stvoriti nesagledive probleme u budućnosti.

Strelac

Postoji velika šansa da ćete dobiti jednu privlačnu poslovnu ponudu koja se ne dešava svaki dan. Nemojte mnogo da razmišljate, sledite svoj osećaj i nećete pogrešiti. Ulazite u jedan od uzbudljivijih perioda kad je ljubav u pitanju. Imaćete prilike za brojna susrete kvalitetnih i vama interesantnih ljudi na javnim mestima. Problemi sa vidom više ne smeju biti zanemarivani. Posetite obavezno oftalmologa kako u bližoj budućnosti .

Jarac

Mada nemate direktan uticaj nad onim što se dešava u vašem poslovnom okruženju, stvari idu takvim tokom da ne možete biti njima ni na koji način nezadovoljni. Slobodni Jarčevi imaju jednu opciju iz prošlosti koja pokušava da vam se nametne u ljubavi. Trudite se da nađete dovoljno razloga za povratak na tu priču. Ali, na svako ’’za’’ dolazi tri ’’protiv’’. Trebalo bi da se potrudite da nađete psihički mir i ravnotežu.

Vodolija

Imate bar dvoje kolega na poslu sa kojima je svaka komunikacija vrlo interesantna i plodonosna za vas. Razmena iskustava sa njima će vam prijati u ovim danima. Mnogo toga ćete saznati što će vam i te kako biti od koristi. Nemojte da dajete olako svoje poverenje drugima. Ako je neko jak na rečima, sačekajte dok ne vidite šta će dokazati na delu. Partner vas iritira svojom neodlučnošću i time što priča jedno, a radi drugo. Hroničan umor i iscrpljenost.

Ribe

Budite maksimalno fleksibilni i spremni da se nekog komfora danas odreknete da biste sutra imali priliku da više uživate. U ovoj nedelji teško da možete imati puno slobodnog vremena. Važno je da naučite da priznate kada neko ima bolje ideje od vaših. Ljubavni život vam je već duže vreme u haosu. Nikako ne uspevate da sredite isti. Uzaludni su svi pokušaji. Jednostavno, ne nailazite ni na kakve reakcije suprotne strane. Skloni ste hipohondriji.

