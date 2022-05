Veliki NEDELJNI horoskop (od 2. do 8. maja)

Ovan

Naglašeno astrološko polje partnerskih odnosa donosi nove poslovne mogućnosti. Nemojte se dvoumiti da li da prihvatite posao koji bi zahtevao znanje stranih jezika i mogućnost čestih putovanja. Dobro se slažete sa Vodolijom, Lavom ili Strelcem. U ovom periodu moguće je uvećanje prihoda u radu sa Rakom ili Vagom. Uspeh u ljubavi, mogućnost veze ili braka, naročito je naglašen ukoliko ste tek upoznali nekog ko vam se veoma dopada. Ako pravite planove u vezi sa zajedničkim odlaskom u inostranstvo, imaćete veliku podršku partnera. U dobroj ste kondiciji. Mogli bi zakazati neko vidjanje sa prijateljima na partiji malog fudbala ili košarke.

Bik

Ova nedelja je povoljna za svaku vrstu dogovora sa Devicom i Lavom. Budite posebno oprezni, jer možete doneti pogrešnu poslovnu odluku. Neko vas može prevariti u vezi sa informacijama koje mogu biti za vas veoma bitne da biste doneli pravilnu odluku. Mogući su dobici u igrama na sreću. Očekujte nove izazove na ljubavnom planu. Imate veliku podršku partnera u vezi s nečim što se tiče odluke na duži rok. Ukoliko ste slobodni, najverovatnije će vam se svideti osoba koja se bavi umetnošću. Upoznavanje preko zajednickih prijatelja. Uzimajte biljne čajeve. Izbegavajte alkoholne napitke i gazirana pića.

Blizanci

Dobićete poziv da se pojavite na nekom važnom skupu, gde možete upoznati uticajne osobe koje će vam najverovatnije pomoći da realizujete svoje planove. Spremni ste da rizikujete u poslu, ma čime da se bavite, ali i da se maksimalno posvetite karijeri. Nezaposleni pripadnici znaka dobijaju interesantnu ponudu za posao na duže staze. Nekome ste veoma dragi, moguće da će biti spreman da vam pruži novu šansu, pogotovo ako ste izvesno vreme bili odvojeni zbog nesuglasica. Slobodni Blizanci mogu upoznati zanimljivu osobu u nekom rekreacionom centru. Dobro se osećate. Medjutim, nemojte da vas to zavara proverite krvnu sliku i pritisak.

Rak

Ako vam neka Vaga, Blizanci ili Vodolija ponude zajednički posao nemojte ga odbiti, jer će to biti idealna prilika da se istaknete. Svaki posao koji ima veze sa javnošću može vam doneti uspeh i popularnost, ali uspešni ste i u trgovini i raznim vrstama pregovora, naročito kada je u pitanju posao sa nekretninama. Vaše poslovne obaveze ili eventualno odlazak na put mogu biti razlog što nećete moći stalnom partneru da posvetite onoliko vremena koliko on to od vas očekuje. Iscrpljenost. Gledajte da što manje vremena provodite ispred tv ekrana.

Lav

Ukoliko ste muškarac Lav, partnerka ima velikog uticaja na izbor posla kojim ćete se baviti, a dame Lavice mogu naći posao koji će im omogućiti da pokažu talenat i lični šarm. Preko posla, naročito ako ima veze sa putovanjem u inostranstvo, možete biti u kontaktu s veoma atraktivnom i simpatičnom osobom. Moguć je početak nove veze s nekim ko će se oko vas ozbiljno potruditi. Neko kome ste bili u mladosti neostvareni san, sada će imati prilike da se s vama zbliži, što će vam posebno imponovati i zaintrigiraće vas. Više vode unosite u organizam. Ukoliko ne možete bez cigareta gledajte da ih bar smanjite na razumnu meru.

Devica

Ako ste rešeni da uđete u posao s nekretninama ili u privatni biznis, verovatno ćete imati mnogo sreće, pogotovo u radu sa uspešnim ženama, bilo da se bave modom ili nekim poslom u kojem će biti izražen njihov smisao za estetiku. Bez obzira na kakve prepreke nailazite, ostajete dosledni svojim ciljevima. Ako ste mladi i slobodni, ili u tajnoj vezi, pazite se, neko motri na vas. Stariji pripadnici znaka koji su u braku mogli bi imati probleme vezane za ljubomoru. Ne podvrgavajte se rigoroznim dijetama. Nije vreme za tako nešto. Više voća unosite u organizam.

Vaga

Oni koji se bave biznisom, često putuju ili planiraju posao koji podrazumeva da komuniciraju sa mnogo ljudi, mogu imati uspeha. U ovom periodu obnovićete poslovnu saradnju sa Strelcem, Vodolijom ili Blizancima. Finansijska situacija se popravlja. Odbijate mnoge pozive za viđanje, jer razmišljate o nekoj Vodoliji ili Ribama, s kojima ste nekada bili u vezi. Sve više naginjete tajnim vezama i simpatijama, ali niste naročito sigurni u sebe. Spremni ste da učinite ustupak osobi koja vam je posebno draga u vezi s nečim do čega vam je veoma stalo. Ne bi bilo loše da proverite hormone štitne žlezde.

Škorpija

Dobijate priliku da pokažete šta sve znate i koliko ste spremni da se angažujete na poslu da biste uspeli u onome što ste naumili. Neko će vam dati dobru poslovnu ponudu koju nećete moći da odbijete. Nemojte odustajati od veze sa osobom koja vam se dopada, samo zato što vas svojim ponašanjem pomalo obeshrabruje. Možete se organizovati tako da stignete da se sa partnerom viđate više nego što ste to donedavno mogli. Stomačni problemi. Pripazite šta jedete i gde jedete. Izbegavajte sumnjive restorane.

Strelac

Verovatno ćete dobiti unapređenje ili će doći do srećnog obrta u poslu. Postoji mogućnost pregovora s nekim ko je spreman da sa vama uđe u zajednički posao. Mogući su dobici sa nekoliko strana, naročito ako ste umetnik ili sportista. Očekujete nove doživljaje i da se nekome udvarate. Naići ćete na istu takvu osobu koja će imati potrebu da na vama isproba svoju sposobnost zavođenja. Neće vam biti potrebno mnogo da biste popustili pred njom, ali nemojte sebi dopustiti da budete samo igračka u tuđim rukama. Bavite se rekreacijom. Ako ste dugo neaktivni na polju sporta krenite sa laganim šetnjama sami ili u društvu.

Jarac

O svojim poslovima pričajte samo sa proverenim saradnicima i prijateljima, jer u protivnom mogu vam lako ukrasti ideju ili ćete imati jaku konkurenciju koja neće birati sredstva da vas gurne u drugi plan. Moguća manja spletka na polju posla. Potrebna vam je stabilna porodična situacija da biste se dobro osećali i mogli da se posvetite karijeri. Ako ste svesni da se dopadate Vagi ili Škorpiji, a niste načisto šta prema njima osećate nemojte im davati lažnu nadu. Može vam se udvarati osoba koja nije slobodna. Manji nazeb. Medjutim, sve ćete pregurati na nogama.

Vodolija

Saradnja sa Ovnom i Škorpijom može vam se višestruko isplatiti, jer vas mogu povezati sa osobama koje su u poslu iskusnije od vas. Neko ko nije bio spreman da u nečemu popusti sada će to učiniti, jer imate jake adute da ga ubedite zašto to treba da učini. Pokušavate da se na lep način partneru nametnete i da mu pokažete šta bi moglo da vas učini srećnim, verovatno se radi o zajedničkom putovanju. Ukoliko vam se dopada osoba koja živi u inostranstvu ili imate priliku da često putujete zajedno s nekim ko vam se dopada na poslu, na pomolu je romansa. Ne bi bilo loše da posetite neki bazen ili saunu.

Ribe

Možete doći do važnih informacija ili će neko biti spreman da vam da dobar honorar za posao koji malo ko može tako dobro da obavi kao vi. Postajete mnogo odlučniji i spremniji da se poduhvatite novog posla koji bi mogao da vam donese dobar položaj, ali i dobre prihode. Ako ste u drugoj značajnoj vezi ili braku, verovatno ćete otići na zajedničko putovanje. Osoba koja vam je draga biće tolerantna prema nekim vašim propustima ili manama. Dopadate se jednom Raku ili Škorpiji. Budite oprezniji na putu.

