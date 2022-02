Veliki NEDELJNI horoskop (od 21. do 27. februara)

Ovan

Ovo je period u kojem ne treba da se forsirate, niti ćete za to biti raspoloženi. Idu vam od ruke poslovi vezani za bilo koju vrstu umetnosti, ali i medicina. Moguće je da ćete sada otkriti neke svoje skrivene sposobnosti i talente koje ste do sada skrivali ili ih niste bili dovoljno svesni. Zauzeti pripadnici ovog znaka će imati posebnu potrebu za romantikom, lepom atmosferom, zajedničkim noćima pod svetlosti sveća itd. Budi vam se ona nežnija strana koju ste potiskivali neko vreme. Odmarajte se kada god imate priliku za to. Fizička aktivnost vam se tokom ove nedelje ne preporučuje osim ako vi lično smatrate da ste sasvim dobrog zdravlja.

Bik

Sredinom i krajem nedelje bi neki planovi vezani za posao mogli da vam se poremete, pa ta faza generalno nije povoljna za neke veće poduhvate. Ovaj period kod vas može da podstakne i veću potrebu da odmarate, a smanjenu potrebu za radom. Prijaće vam da uzmete par dana slobodno ili da odete na kraći odmor. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili u nekom većem društvu. Moguće je da se radi i o romantičnom susretu sa osobom koju već poznajete i sa kojom ste se nekada družili. Zdravlje bi trebalo biti stabilno, s tim da možete povremeno osećati veći umor.

Blizanci

Moguće je da vam neće biti odobren neki projekat ili ćete morati da ispunite stroge uslove kako

bi bili primljeni na posao. Ako ste očekivali napredovanje na ovom planu, ono se gotovo sigurno

odlaže usled nekih komplikacija koje su van vašeg domašaja. Ovo je dobar period za rušenje iluzija i preispitivanje odluka na ljubavnom planu. Sada nećete donositi nove važne odluke, jer vidite da je sve oko vas prilično neizvesno. Pazite se i mogućih uganuća i istegnuća kao i bilo kakvih povreda. Tokom ove faze možete da budete skloni i problemima koji se vezuju za zube, kožu, noktu, nedostatak vitamina B i D kao i za nedostatak kalcijuma.

Rak

Stvari vam idu od ruke, čak i ako ne uložite preterano veliki trud. Sredina nedelje je povoljna za poslovno napredovanje, ako tako nešto planirate od ranije. Generalno ćete sredinom nedelje biti energičniji i još ambiciozniji nego do sada. Ne jurcate za brakom ili bilo kakvim vezivanjem, ali ne isključujete mogućnost da se veza i ljubav dese. Samo vam je važno da sve ide spontano i bez forsiranja. Sve poroke izbegavajte. Pogotovo je moguć osećaj umora i nedostatak energije u prvom delu nedelje. Sredinom i krajem nedelje ste jači i bolje se osećate, ali je moguća prolazna ukočenost.

Lav

Nepovoljan je period za bilo kakav sukob sa zakonom ili za suđenja, to se sada neće završiti dobro po vas. Možete da očekujete i da će se pojaviti neki novi tajni neprijatelji u vašem poslovnom okruženju. Krajem nedelje polako možete da očekujete neko manje olakšanje, iako vam situacija generalno nije baš naklonjena. Imaćete utisak da partneru ne možete verovati ili da se dešava nešto što vi ne vidite. To može biti i samo strah i nesigurnost koju vi osećate, ne mora da znači da su u pitanju bilo kakve osnovane optužbe. Počevši od mogućih problema vezanih za krvotok, cirkulaciju, debelo crevo, jetru, nakupljene toksine u organizmu kao i za probleme koji mogu biti vezani za sklonost ka porocima, depresivnim i autodestruktivnim oblicima ponašanja.

Devica

Ovaj period vam je generalno izrazito nepovoljan za potpisivanje bilo kakvih ugovora. Sve proveravajte više puta. Ukoliko je moguće, nemojte da se bavite važnim poslovima i nemojte da izlazite u javnost u ovom periodu jer vam sve može poći naopako. Prepuštanje emocijama je jedna stvar, ali ne mora svaka emocija da bude bežanje u iluziju. Nemojte lagati sebe da vam prija partner za kojeg svi osim vas, vide da nije za vas. Moguća je i pojava kamena ili peska u bubrezima. Ovo je faza tokom koje kod vas generalno vlada pad energije, pa se pogotovo početkom i sredinom nedelje možete loše osećati.

Vaga

Možete da očekujete da ćete početkom nedelje dobiti neke nove poslovne obaveze ili da ćete biti uključeni u neke nove projekte, ali počevši sa nekog nižeg položaja ili na neki način služite drugima. Ako imate vezu ili brak, sredinom nedelje ćete biti posvećeniji vašem partneru pa će i vaš odnos polako krenuti u nekom boljem pravcu, pogotovo ako ste sa nekim vatrenim znakom. Slobodne Vage sredina nedelje može pozitivno da iznenadi tako što će doneti priliku za novo poznanstvo ili početak veze sa nekom osobom koja je veoma energična i inicijativna. Važno da imate na umu da vam je sada imunitet oslabljen, te i da možete da budete skloni brojnim upalnim procesima, infekcijama, virusima, bolnim stanjima itd.

Škorpija

Vi ste osoba kod koje je sve stvar energije pa kada osećate da ste dovoljno snažni i dominantni lako pravite nove poteze i odluke. Niste osoba koja odugovlači i volite da sve bude kratko i jasno rešeno. Početak nedelje vam je odlično prikazan kada je u pitanju ljubavno polje i sve ukazuje na to da ćete se spojiti sa osobom koja će u vama probuditi želju za ozbiljnom vezom, davanjem nežnostima, na neki način će vaša idealistička priroda isplivati na videlo. Generalna malaksalost i bezvoljnost vas prate, pa ako se bavite sportom rekreativno moguće je da ćete sada imati potrebu da pauzirate neko vreme. Nemojte se naprezati to u svakom slučaju nije dobra ideja.

Strelac

Osnovne obaveze završavate prilično lako i nemate neki preteran razlog za brigu, žrtvu ili ulaganje svoje energije. Ovaj period nije dobar za počinjanje sopstvenog posla, pa ako ste tako nešto imali u planu pričekajte još neko vreme. Ako ste u vezi ili braku, moguće je da sa voljenom osobom prolazite kroz fazu loše komunikacije i da vlada generalno faza nerazumevanja. Postepeno stvari mogu da se poprave. Sada vam može prijati umerena fizička aktivnost, lagana šetnja ili rekreacija koja vas ne umara, a puni vam baterije na neki način.

Jarac

Očekuje vas nedelja tokom koje ćete imati neke manje probleme u komunikaciji sa bliskim okruženjem. Veoma je moguće da nećete biti zadovoljni i da će do vas pristizati brojne informacije koje nisu sasvim tačne ili ćete jednostavno biti u pogrešnim tokovima događaja. Na emotivnom planu delujete veoma misteriozno. Na neki način možete da budete i zatvoreni u komunikaciji sa osobama suprotnog pola. Ne pokazujete svoje emocije lako, povlačite se u sebe i na neki način možete da budete skloni tome da prikazujete stvari u drugačijem svetlu. Izbegavajte maksimalno duvanski dim i cigarete, kao i zagušljive i vlažne prostorije u kojima se teško diše.

Vodolija

Vi ste u svojim borbama i izazovima tokom cele nedelje. Veoma ste aktivni na poslovnom planu, a najvažnije od svega za vas je da vidite dobre rezultate i da budete zadovoljni njima. Spremni ste da se trudite sve dok imate odgovarajuću satisfakciju na polju zarade. Pred vama je period u kojem ćete biti malo statični kada je u pitanju ljubav. Posao vam je prioritet, nećete biti usmereni na nežniju stranu života. Možete da budete skloni tegobama koje su na neki način “nevidljive”, problemima sa vrtoglavicom, krvotokom, štitnom žlezdom i hormonima.

Ribe

Na poslovnom polju možete imati manje komplikacije ili ćete vi lično biti skloni donošenju sasvim pogrešnih odluka. Trenutno vam posao nije jača strana i vrlo lako možete da pravite greške sasvim nepromišljeno. Moguće je da nećete biti preterano zadovoljni svojim emocijama. Imate utisak da ste preterano osetljivi čak i za svoj ukus. Ukoliko imate partnera, može da se desi da vam svaka sitnica u vezi njega smeta ili da na neki način samo tražite povod, razlog za nezadovoljstvo i nesreću. Moguće je da ćete često biti pospani, umorni, da će vas pratiti učestale glavobolje, problemi sa pritiskom, očima, vidom, kao i sa vrtoglavicom i osećajem malaksalosti.

