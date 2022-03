Veliki NEDELJNI horoskop (od 21. do 27. marta)

Ovan

Jednom kada se odlučite u kom pravcu želite da idete, teško vas je zaustaviti. Slušajte mišljenje drugih ljudi, ali imajte samopouzdanja da se držite svojih planova i pratite svoje ideje. Iako vaši spontani napori ne uspevaju uvek na najbolji način, ove nedelje ćete praviti velike promene u svom stilu. Padate na čari brzo i možete otići jednako brzo kada izgubite interesovanje, ali to ne znači da nemate ono što je potrebno da pronađete pravu ljubav. Možda ćete morati da radite više od drugih ljudi da biste održali uzbuđenje u dugotrajnoj vezi! Obratite pažnju na pritisak.

Bik

Naporno radite, korisite slobodno vreme za unapređenje poslovanja, a što se ogleda i po iznosu novca na vašem bankovnom računu. Pružaju vam se nove prilike, koje ne biste smeli prevideti. Ne morate da pravite nagle poteze, ali bar razmislite o novim poslovima. Možda ćete shvatiti nešto o simpatiji ili bivšoj osobi za kojom još uvek žudite, zbog čega gubite interesovanje. Osećate frustraciju koja dolazi kada se stvarna ljubav ne poklapa sa vašim romantičnim sanjarenjima. Učestala glavobolja.

Blizanci

Imate toliko ideja, ali ih ne pratite uvek ili ih ne iskoristite. Izaberite jednu glavnu temu i držite je se, da biste bili uspešniji na poslu ove nedelje. Vaša radna raspoloženja će morati da se prilagode u skladu sa tim. Imaćete priliku da naporno radite za određene poslove, kako bi povećali svoj budžet. Loše je vreme za donošenje odluka u vezi sa vašim ljubavnim životom, posebno ako vam je teško da birate između dva potencijalna dugoročna partnera. Odlično se osećate, vrlo ste raspoloženi.

Rak

U mogućnosti ste da gledate dalje od svojih prošlih razočaranja u karijeri kao da se nisu ni dogodila i da se nadate budućnosti. Želite da napravite velike promene, a ponekad vam je teško da vidite granice. Mnogo slučajnosti – biti na pravom mestu u pravo vreme, a možda čak i doživeti ljubav na prvi pogled, govori vam da postoji neka ozbiljna romantična magijau univerzumu. Ne sumnjajte u ulogu sudbine u vašem ljubavnom životu. Sada su moguća neka buđenja koja izuzetno menjaju život! Promenite režim ishrane.

Lav

Lav voli da se dobro zabavi, ali zna i kada je vreme da se udubi i krene na posao. Ozbiljno se pozabavite svojim ciljevima i postavite neke konkretne planove za ono što želite da postignete. Upoznavanje novih ljudi na putovanju, moglo bi da dovede do neke zabavne romanse, ali nemojte se zavaravati da veza na daljinu može potrajati. Podeliti dobar provod sa nekim na dalekom mestu nije isto što i pokušaj da to funkcioniše svakodnevno, posebno kada živite kilometrima odvojeno. Problem sa varenjem.

Devica

Kao osoba orijentisana na zadatke i detalje, svoju karijeru shvatate veoma ozbiljno. i dok možete biti odličan individualni saradnik, napredujete kao odgovoran, posvećen član tima. Lako se prilagodite promenama koje se dešavaju oko vas. Upoznavanje novih ljudi i uspostavljanje novih kontakata dolazi sada lako, a čak i ako se ne ispostavi da su to romantične veze, mnogo dobijate samo druženjem sa ljudima sa kojima inače ne biste provodili vreme. Boravite više vremena u prirodi.

Vaga

Obično ste veoma kooperativan radnik i pošten poslodavac i volite da stvari teku glatko bez mnogo drame ili nereda. Vi niste tip zaposlenog ili poslodavca koji tvrdi da „pobeđuje po svaku cenu“, ali dobijate ono što želite koristeći svoju diplomatiju. Otvaraju se nova iskustva i ideje, tako da se isplati stalno biti u potrazi za novotarijama u karijeri. Razmislite o svojim romantičnim ciljevima i prioritetima i onome što zaista najviše cenite u životu. Nikad nije kasno da se oživi prošla veza ili da se oprosti, zaboravi i potpuno nastavi dalje. Poradite na svojoj aktivnosti.

Škorpija

Imaćete svoj deo izazova u karijeri, ali vaša čista snaga volje i odlučnost mogu da vas odvedu u neke veoma naporne poslove, u kojima ipak uspevate da se snađete i osvarite uspeh. Radite odlično kada se sada povežete sa drugima, pa vam ovo partnerstvo otvara novo umrežavanje i mogućnosti vezane za timski rad. Ova nedelja bi mogla biti ona u kojoj ćete pronaći posebnu osobu, ali ipak možda nećete želeti da joj se potpuno posvetite, sve dok ne budete sigurni da vaš život sa nekim može da se podudara sa životom koji već imate sami. Problemi sa sinusima.

Strelac

Srećom, vi ste promenljivi vatreni znak koji voli uzbuđenje i avanturu, tako da možete da se nosite sa promenama u karijeri. Sa toliko promena koje se dešavaju, na početku, nećete znati tačno kako da se nosite s tim problemom, ali ste voljni da razmotrite svoje mogućnosti. Sada ćete tražiti čvrstu intelektualnu vezu, tako da vam se više sviđa nečija ličnost nego izgled. Delovaćete prilično ležerno, ali ipak, uvek tražite nekoga ko bi mogao da bude potencijalni dugoročni partner. Prisutan je kašalj.

Jarac

Posvećenost vašoj karijeri nisu nestali , ali trenutno vam je potrebno da malo odahnete dok isprobavate neke nove stvari. Neće uvek ići onako kako se nadate, ali ponekad je jednako dobro reći da ste pokušali i znati da niste odustali. Dobro je vreme da se oslobodite tereta očekivanja drugih ljudi i usredsredite se na ono što zaista želite od svog ljubavnog života. Aspekti podstiču ljubav, uključujući pronalaženje nove ljubavi ili ponovno rasplamsavanje nečeg zanimljivog sa starim. Ne zanemarujte simptome, posetite lekara!

Vodolija

Sporiji tempom poslovanja je neizbežan, ali to ne znači da ćete izgubiti prednost. Možda nećete rizikovati onoliko koliko biste inače, ali potreba da razmislite o prilikama koje dolaze, ne znači da ćete ih propustiti – samo bi moglo potrajati malo duže dok se ne vide rezultati. Drugi vazdušni znaci imaju fleksibilnost koja vas privlači, ali , možda ćete morati da prilagodite svoje sebično ponašanje da bi privlačnost bila obostrana. Problemi sa zubima, potpuno ste ih zanemarili.

Ribe

Bićete u velikom iskušenju da testirate neke poslove, što vam daje niz novih mogućnosti, a to vas može odvesti na neke veoma unosne puteve. Iako otvorenost nije uvek vaša najveća snaga, ako to učinite sada, to vam može pomoći da pronađete posao budućnosti. Zato što ste skloni da previše idealizujete ljubav, često ostanete razočaranisvojim romantičnim iskustvima. Sada, međutim, možete pronaći zdravu ravnotežu koja vam može pomoći da napredujete kada je u pitanju pronalaženje i zadržavanje ljubavi u svom životu. Uradite neophodne analize.

