Veliki NEDELJNI HOROSKOP (od 23. do 29. januara)

Ovan

Imate posla preko glave i srećni ste zbog toga. Nadate se dobroj zaradi i sa nestrpljenjem iščekujete nove projekte. U odličnoj ste formi, samo tako nastavite. Planete vas štite šaljući vam obilje pozitivne energije i događaja. Vodite računa da zbog sujete ili iznenadne želje za odmorom ne propustite neku dobru priliku. Potrudite se da smirite voljenu osobu umesto da situaciju dovodite do novog emotivnog usijanja zbog čega oboje možete samo zažaliti. Bolovi u nogama su posledica fizičkih aktivnosti i neadekvatne obuće.

Bik

Puni ste elena, vredni i ambiciozni, pa saradnici teško mogu da prate vaš tempo. Izbegavajte konfliktne situacije sa kolegama. Čuvajte se naglih, nepromišljenih odluka, ne idite glavom kroz zid. Najgore od svega je to što će i vaše kolege snositi posledice vaše nepromišljenosti. Budite iskreni, ne precenjujte sebe. U odnosima sa voljenom osobom ponekad ste teatralni, nagli, ali i strasni. Ipak, nikada ne dajete prazna obećanja. Uzrok hladnoće partnera treba potražiti u višim okolnostima. Ojačajte imunitet i biće sve u redu.

Blizanci

Kreativnost je naglašena, pa s razlogom očekujete uspeh u svim oblastima vezanim za umetnost. Pišite, slikajte, bavite se filozofskim temama, odmorite se od uobičajenih poslova i provoda. Ove nedelje ćete malo predahnuti i biti opušteniji nego inače. Ukoliko imate probleme na poslu, one su rezultat emotivne nestabilnosti. Prema partneru ste dvolični, sve u blizanačkom stilu. Pokazujete mu samo delić osećanja, pokušavajući da na taj način sačuvate slobodu. Problemi sa snom su posledica iznurenosti. Pokušajte da prebrodite krizu uz omiljenu knjigu.

Rak

Poslovna situacija nije na zavidnom nivou. Novca nikad dovoljno, pa u očajanju razmišljate o dodatnim izvorima prihoda. Biće ih, ne brinite. Predstoje vam značajne promene. Nije vam lako, jer ste po prirodi „statični“ i nerado menjate način života. Hteli, ne hteli, moraćete da prihvatite realnost i da joj se prilagodite. Nagriza vas ljubomora, i to zbog nesigurnosti. Prema partneru ste popustljivi, što ga nervira. Mora i on da se potrudi, ako mu je stalo do veze. Depresivniji ste nego inače, tako da je moguć problem sa spavanjem. Više se krećite.

Lav

Očekuje vas uspeh u poslovima vezanim za javnost, međuljudske odnose, diplomatiju. Uskoro ćete morati da donesete neku važnu odluku, a vi se još kolebate između dve opcije. Osetljivi ste na uticaje okoline, pa bi bilo dobro da izbegavate sve što na vas deluje opterećujuće. Izlazite iz šablona kad je partner u pitanju. Preispitujete osećanja. Nečim ste opterećeni. Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu u skladu sa ulogom koju imate. Višak tečnosti u organizmu manifestuje se na neobičan način.

Devica

Bavićete se poslovima vezanim za ugovore, učenje i sve što ima veze sa javnošću. Očekuje vas poslovni uspeh praćen emotivnim zadovoljstvom. Probleme rešavate onako kako to samo vi umete. Kao i obično, i ovih dana ćete biti u situaciji da povlačite ispravne poteze i donosite razumne zaključke. Sa partnerom se polako, ali sigurno usaglašavate. Raščišćavanja idu sporo, ali donose rezultate. Ne budite prema njemu rigorozni. Mogući su bubrežni problemi, bilo da je infekcija ili je nešto ozbiljnije u pitanju.

Vaga

Niste preterano orni za rad. Odgovaraju vam poslovi koji su vezani za umetnost i komunikaciju. Budući da ste u svemu perfekcionista, malo ko može da ispuni vaše ne baš skromne kriterijume. Ukoliko želite da budete zadovoljni, smanjite prohteve ili se okrenite drugim sadržajima. Promene su prirodan sled okolnosti. Mnogi pripadnici znaka su pred pred emotivnim raščišćavanjima. Preispitajte svoje sumnje u partnera. Možda je ljubomora opravdana? Depresija vas plaši, ali na pogrešan način.

Škorpija

Razmišljate o promeni posla. Ne slažete se sa saradnicima, pa su sukobi normalna stvar. Materijalna situacija se popravlja. Pred vama su velike promene. Morate biti smireni, kako nepromišljenim postupcima ne biste izazvali fatalne posledice koje kasnije ne možete ispraviti. Ljubomora, tračevi i spletke čine vaš emotivni život nestabilnim, ali i uzbudljivim. Ova sedmica će biti stresna, ako od partnera nešto skrivate. Nema potrebe da se sukobljavate sa bliskom osobom oko nekih sitnica. Psihički problemi su posledica iscrpljenosti i negativnih zbivanja.

Strelac

Zahvaljujući mudrim potezima, ostvarujete čuda. Uspeh je siguran, naročito kada su finansije u pitanju. Nemate razloga za strah, očekuje vas odličan period. Sve što su naumili sa lakoćom ćete moći i da ostvarite. Zato, budite smireni, uživajte u radu i ne tražite probleme. Više se odmarajte i šetajte u prirodi kako biste se lakše izborili sa stresnim situacijama. Iako partner ne zadovoljava sve vaše kriterijume, provodite idilične trenutke u njegovom zagrljaju. Brinite više o svojim potrebama, odvojite malo vremena za odmor i razonodu.

Jarac

Trudite se da sve zaostale poslove privedete kraju. Počinjete više stvari u isto vreme, a nijednu ne završavate. Pred vama je izuzetno aktivan period. Sve se odvija po planu. Neke loše stvari ste aposolvirali, pa vas se više ne dotiču. Stidljivo ispoljavate osećanja. Utehu nalazite u filmovima i romanima. Pređite sa teorije na praksu. Planirajte izlazak ili emotivni susret. Prijaće vam društvo bliske osobe. Na momente depresija može da vam pokvari raspoloženje, ali je, na svu sreću, prolaznog karaktera.

Vodolija

Pokušavate da svoj deo obaveza prebacite na saradnike. Niste u formi, bar što se rada tiče. Jedan od razloga je emotivna preokupiranost. Sanjate otvorenih očiju. Mašta je do te mere izražena da možete lako zastraniti. Kad bi se upola od toga ostvarilo, bilo bi idealno. Svim srcem želite da pomognete partneru i sve njegove strahove intenzivno preživljavate. Romantično ste raspoloženi. Nema razloga da ignorišete nečije nezadovoljstvo. Slatkiše izbacite ako želite da sačuvate .

Ribe

Inspiracija vas odlično služi. Ne dozvolite da lenjost pobedi. Iskoristite intuiciju kako biste pomogli onima kojima je vaša pomoć neophodna. Pošto nemate hrabrosti da se otvoreno upustite u neke događaje, sanjarite. Sumnjičavi ste, zbunjeni. Razmišljate na pogrešan način. Poželjno je naći sredinu između mašte i stvarnosti. Pošto maštate o idealnoj osobi, moraćete da pričekate. Pazite samo da se ne načekate. Ribe koje su u stalnoj vezi očekuje puno romantike i nežnih reči. Zdravstvena situacija nije loša. Uživate u prirodi.

