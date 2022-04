Veliki NEDELJNI horoskop (od 25. aprila do 1. maja)

Ovan

Pozitivna energija će vam dati samopouzdanje i pomoći vam da izađete iz zone udobnosti i više se družite i iznosite svoje ideje na svom radnom mestu. Sada je možda vreme da razgovarate o pitanjima o kojima ste ćutali. Vaš ljubavni život ide prilično dobro, pravo je vreme da kažete stvari koje vas muče, da biste mogli da počnete da razmišljate o svojoj budućnosti. Vaše poslovanje možda ne donosi profit, ali uspostavljate veze koje će vam na indirektan način mnogo koristiti. Osećate dobro, ali kada je u pitanju briga o svom zdravlju, obično ste nemarni.

Bik

Ostvarićete veliki profit u svom poslu koji će dati pozitivan ton. Više nećete morati da radite stvari koje mrzite. Imaćete vremena, prostora i pristup da pratite svoju strast. Mnogo zahvalnosti od strane moćnih ljudi učiniće da se osećate finansijski veoma sigurni. Daćete sve od sebe kada je u pitanju vaš ljubavni život i pokazati vrlo strpljiv pristup. Nećete lako izgubiti strpljenje kada nešto krene naopako u vašoj vezi i kada dođe do svađe. Morate da zamenite pića sa kofeinom odgovarajućom količinom sna i hidratantnim pićima poput voćnih sokova i vode.

Blizanci

Početak novog posla će biti isplativ. Vaš trud će pokazati dobre rezultate, bićete iznenađeni laganim tokom poslovanja. Ako ste slobodni, nedelja će biti prilično bez događaja kada je u pitanju vaš ljubavni život. Ako već imate partnera, smatraćete da je njegovo ponašanje pomalo okrutno. Imaćete mnogo pitanja na koja nećete dobiti nikakav pozitivan odgovor što će vas danas blago uznemiriti. Nedelja donosi manje zdravstveno upozorenje da biste mogli da patite od kašlja i prehlade.

Rak

Vaša sklonost da poredite svoj poslovni pomak sa drugima, zapravo vas koči u napredovanju, jer ste više fokusirani na druge nego što ste skoncentrisani na svoj posao. Slatki, mali gestovi vaših najmilijih usrećiće vas tokom cele nedelje. Vaša veza je u krizi. Da biste bili bolji partner, naučite da se oslobodite sukoba koji ne daju mogućnost rešavanja, teško vam padaju, ali iskren razgovor će vam pomoći da shvatite da vaš partner jednostavno ima različite stavove od vas. Osećaćete se veoma aktivno i poletno, jer konzumirate hranu koja je dobra za vas.

Lav

Bićete zadovoljniji svojim poslovanjem i statistikom profita. Ne dozvolite da vas drugi poremete u poslovima. Nedelja bi bila ispunjena srećom i ljubavlju. Izrazite svoja prava osećanja pred partnerom. Shvatićete da nakon ovoga sve dolazi na svoje mesto. Ako ste u vezi, vaš ljubavni život ide bržim tempom nego što biste želeli, ali pošto toliko uživate u vremenu provedenim sa svojim partnerom, nećete imati nikakva negativna osećanja u vezi sa brzinom zbližavanja. Trebalo bi da posvetite više pažnje svom zdravlju tako što ćete voditi zdrav način života, planirati svoj posao unapred, negovati pozitivne misli.

Devica

Dolaze nove mogućnosti za posao. Uživaćete u tome. Ovo je povoljan dan za pokretanje sopstvenog biznisa. Imaćete potrebu da pokrenete poslove ili otvorite agenciju koja će zahtevati dosta ulaganja, ali u celini će biti uspešna.Ako nemate partnera, upoznajete mnogo ljudi i vrlo je verovatno da ćete biti zainteresovani za nekog konkretnog ko je savršena osoba za vas, koja neutrališe vašu hiper energiju. Povedite računa da ne unosite previše masnu hranu, koja lože deluje na vaš želudac.

Vaga

Ova nedelja će za vas biti prilično intenzivna, ali na pozitivan način. Osećate da ste cenjeni od strane nadređenih, za svoje napore. Poslovi su puni prosperiteta, moći i ispunjavanja vaših ciljeva. Imaćete ogromnu energiju i entuzijazam toliko da ćete osetiti navalu adrenalina. Vaši voljeni vam neće smetati i pustiće vas da radite ono što želite. Bićete obasuti sa puno ljubavi i pažnje od strane partnera. Možda ste preopterećeni količinom posla koji imate, pa ne zaboravite da odvojite vreme za svoje zdravlje, isplatiće vam se u budućnosti.

Škorpija

Nećete dobiti nikakve nove poslovne prilike, ali morate više da cenite svoje prijatelje i porodicu, koji su vredno radili, pomažući vam u važnom projektu. Provešćete mnogo kvalitetnog vremena sa svojim najmilijima. Iako ćete danas imati mnogo posla, to će vam biti od velike koristi. Ako ste slobodni, najverovatnije ćete sada upoznati svog partnera. Za one koji su već u vezi, sreća vam ide u prilog, što će vam pomoći da lako prođete kroz svaku negativnu energiju. Ne osećate se najbolje. Kako nemate vremena za glavobolju i umor, verovatno ćete se osloniti na lekove i kofein, ali ako se to nastavi na duže staze, samo će vam štetiti.

Strelac

Finansijska dobit je na vašoj strani. Imaćete mnogo posla, a sve će vam danas dobro ići. Potrudite se da odvojite vreme za odmor, kako biste bili produktivni. Treba da budete veoma vredni u ovom trenutku, takođe treba da idete napred bez ikakvih problema u karijeri zahvaljujući velikom trudu i posvećenosti sa kojima radite stvari. Vaš ljubavni život ide jednako dobro, kao i vaš profesionalni život. Uživajte u svakom trenutku. Možda ste skloni da previše razmišljate o tome koliko su dobre stvari u vašem životu trenutno. Ne brinite o budućnosti. Odlično se osećate!

Jarac

Vaše poslovanje će ostvariti ogroman profit. Moraćete zaista naporno da radite da biste napredovali. Susrećete se sa teškim klijentom i posao je pun prepreka za vas, ali rezultat donosi nagradu. Vaše poslovanje će funkcionisati samo od sebe uz samo malu količinu nadzora koja vam je potrebna. Sada su vam potrebne samo upravljačke veštine.Vaš ljubavni život će danas biti vožnja toboganom. Partner će se ponašati zbunjujuće, što će vas iznervirati do srži. Muči vas gorušica.

Vodolija

Napravićete nekonvencionalan korak u karijeri. Dugo ste razmišljali o ovoj odluci. Iako je strah vaša dominantna emocija, osećaćete se mnogo bolje, znajući da ste stavili svoje srce iznad glave. Vaše poslovanje neće mnogo napredovati, ali neće ni nazadovati, stoga je ovo neutralna nedelja. Vaš ljubavni život će danas biti prilično težak. Moraćete da se sukobljavate, što apsolutno mrzite da radite. Radite na tome da održite tihi ton, ako danas želite da vodite zreo razgovor sa svojim partnerom. Možete patiti od iznenadne kožne bolesti, nekog osipa.

Ribe

Ova nedelja će za vas biti pun uzbuđenja i jedinstvenih iskustava. Ova pozitivna promena će vam pomoći da učestvujete i više se prepustite društvenim događajima. Vašem poslovanju će biti potrebno da napravite ključni potez, koji uključuje mnogo ulaganja. Moraćete da potrošite mnogo vremena na analizu i izradu strategije. Potražite savet samo od profesionalaca. Od partnera ćete dobiti veliku ljubavnu podršku i razumevanje. Ne zaboravite da mu uzvratite. Fizička aktivnost je neophodna.

