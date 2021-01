Veliki NEDELJNI horoskop (od 25. do 31. januara 2021)

Ovan

Shvaticete da je izuzetno tesko da resite neka goruca poslovna pitanja i da cete mozda morati da promenite planove i prilagodite se trenutnim okolnostima. Ukoliko ste sami, na pomolu je romansa sa osobom koju cete sresti na putu. Unosite dovoljnu kolicinu tecnosti, ali ne u vidu gaziranih napitaka i alkohola, jer Vam to sada zaista nije neohodno.

Bik

Prihvatite tempo dogadjaja i okolnosti, te pokusajte da se prilagodite, jer na misice necete uspeti nista da postignete. Ukoliko ste u vezi, postoji mogucnost nastanka tajne veze, sto Vam moze doneti dodatne komplikacije sa partnerom. Ako ste zapoceli rigoroznu dijetu ili zelite sebi da nametnete drugačiji rezim ishrane – sada je pravi trenutak za to.

Blizanci

Slobodno racunajte da je pred Vama jedna naporna nedelja, jer Vas cekaju problematicne saradnje, los odnos sa sefovima i nemogucnost da pokrenete one stvari koje ste planirali. Po nekom nepisanom pravilu, trebali bi ste biti otvorenog uma za sva desavanja na ljubavnom planu. Ocekujte probleme sa urogenitalnim traktom. Povedite racuna o svom imunitetu.

Rak

Do kraja nedelje dobijate sansu da pokrenete nove poslove i ostvarite jak finansijski momenat. Ne brzajte sa odlukama i pokusajte da se prilagodite partneru. Zbog obaveza i nedostatka vremena uglavnom cete se truditi da u prolazu pojedete nesto s nogu. Necete mnogo birati, samo da zadovoljite trenutnu glad.

Lav

Morate dobro pratiti sta se desava kako ne bi ste pogresili u presudnom trenutku. Mozda cete morati da donesete tesku emotivnu odluku – sadasnji partner ili neko iz proloslosti za kim jos uvek ceznete. Stoga se potrudite da odrzite dobru kondiciju i zdravlje. Uvek je bolje spreciti nego leciti.

Devica

Bicete posveceni onome od cega se zivi i borbi za materijalnu stabilnost. Osecaj da u nekim stvarima tapkate u mestu nestace do kraja nedelje. Rastrzani ste na emotivnom planu. Ne donosite ishitrene, nagle odluke. Izbalansirajte ishranu – sada je prava prilika za to. To vam je neophodno, jer imate ucestale tegobe sa varenjem, a i naslagali ste neke kilograme.

Vaga

Imacete osecaj da se sve odvija u nekom usporenom tempu i da je potrebno mnogo vise ulozenog napora da bi ste resavali situacije u kojima cete se naci. U emotivnom delu ocekuje Vas da neke price konacno resite – ili ostajete zajedno zauvek ili idete svako na svoju stranu. Dugotrajno sedenje na poslu i kod kuce pred TV-om lose deluju na Vasu kicmu, nervni sistem i vene. Aktivirajte se !

Škorpija

U ovu nedelju ulazite pod dosta nepovoljnim okolnostima, pa racunajte na veliku borbu za poslovnu i materijalnu stabilnost. Ukoliko ste u vezi, obratite paznju da ne dodje do fatalne privlacnosti sa kolegom, poznanikom ili prijateljem , jer Vas to moze dovesti u nepozeljne situacije iz kojih bi ste se tesko izvukli. Ocekujte tegobe sa urogenitalnim sistemom, krvnim sudovima, kicmom i nogama.

Strelac

Sve vezano za posao i finansijsku stranu zivota se zahuktava, ali ce biti tesko da postignete zadovoljstvo i stabilnost. Ukoliko ste u vezi, posvetite se partneru. U poslednje vreme ste imali dosta obaveza i na neki nacin ste zapostavili jedno drugo. Donekle Vam je oslabljen imunitet.

Jarac

Shvaticete da ne mozete da nastavite dalje i napredujete, ako prvo ne zavrsite obaveze koje vucete iz prethodnog perioda. Jarcevi koji su u ozbiljnoj vezi, moraju da znaju da ce im ova nedelja proci u trzavicama, nerazumevanju, netoleranciji. Nemojte biti neodgovorni prema sebi, narocito kada je zdravlje u pitanju. Moguc je pad imuniteta.

Vodolija

Vasa energija bice prigusena i verovatno cete biti povuceni, usmereni samo na ono sto je Vama bitno i spremni da napravite kompromise da bi ste ostvarili ono sto zelite. Postoje velike predispozicije za tajne odnose ili paralelne price i kod slobodnih i kod onih koji su u emotivnim vezama. Budite oprezni, da ne bi ste bili otkriveni. Zahvaljujuci drustvenim okupljanjima, kao i pozivima za poslovni rucak ili veceru, tesko odrzavate svoj rezim ishrane.

Ribe

Primeticete i sami da je trud koji ulazete u svoje poslovne obaveze dosta veliki, ali da tesko dolazite do onoga sto zelite. Ukoliko niste optereceni prosloscu, a slobodni ste, ono sto je naglaseno kod Vas, su mogucnosti za neobavezne veze i neopterecujuce price. Pokazite svoj cvrst karakter. Obecajte sebi vec danas da cete promeniti svoj nacin zivota i potrudite se da se uvek osecate dobro.

