Veliki NEDELJNI horoskop (od 28. decembra 2020. do 3. januara 2021)

Ovan

Očekuje vas veći poslovni uspeh koji će izazvati interesovanje predstavnika medija. Dok uživate u njihovoj pažnji osećaj samopouzdanja i zadovoljstva naglo raste. Očekuje vas komunikacija sa bivšim emotivnim partnerom i razjašnjenje starih problema. Obnavljate vezu. Mogući su problemi sa sinusima.

Bik

Niste realni kada je posao u pitanju. Dajete obećanja koja ne možete da ispunite i pravite planove koji su neizvodljivi. Ukoliko ste slobodni pred vama je zanimljivo poznanstvo. Jako brzo procenjujete drugu osobu i donosite zaključak da sa njom možete da ostvarite kvalitetnu vezu. Ograničite unos hrane, naročito šećera.

Blizanci

Prilično ste obeshrabreni zbog poslovne situacije. Prisutno je mnoštvo problema koje ne uspevate da prevaziđete. Imate tajnu simpatiju i maštate o tajnoj vezi. Simpatiji još uvek ne otkrivate svoje želje i namere. Zdravlje nije najbolje. Imunitet je prilično slab. Osećate umor i nedostatak energije.

Rak

Poslovna situacija je katastrofalna. Ukoliko tražite posao, samo gubite vreme, jer ga sigurno nećete naći. Ukoliko radite obim posla je toliko opao da se plašite dobijanja otkaza. Niste zainteresovani za emotivnog partnera tako da se on okreće tajnoj flertu. Imunitet je u padu. Skloni ste hroničnim problemima sa kostima.

Lav

Na poslu nema nikakvog pomaka što vas jako brine. Finansijski se nekako držite zahvaljujući tajnom fondu, ali nećete moći još dugo. Nezadovoljni ste vezom. Partner se još uvek nada da će odnos da se popravi. U suštini, veza broji poslednje dane. Neophodno je da povedete računa o zdravlju. Organizam je iscrpljen, bez snage.

Devica

Očekuje vas nova poslovna ponuda. Neke stvari vas privlače, a neke odbijaju. Potrebno vam je vreme da razmislite detaljno o novom poslu. Ukoliko ste u braku zadovoljni ste emotivnom sferom. Ukoliko ste slobodni ili u vezi ljubav vam nije prioritet nego posao. Organizam je osetljiv. Pritisak je hronično nestabilan.

Vaga

Zainteresovani ste izlazak na strano tržište. Iz tog razloga imate stalnu komunikaciju sa strancima. Vaši planovi se odlično odvijaju. Mirite se sa bivšim partnerom i nastavljate vezu. Verujete da ste probleme rešili, ostavili iza sebe i da će sada veza biti mnogo bolja. Osetljivi ste i skloni infekciji disajnih puteva.

Škorpija

Prolazite kroz težak poslovni period. Posao je u zastoju, a vi totalno obeshrabreni. Imate utisak da štagod da uradite nema nikakvog pomaka. Oblast ljubavi je specifično prikazna. Imate tajnu simpatiju, bilo da ste u vezi ili braku. Maštate o tajnoj vezi, mada simpatiji ne pokazujete svoje interesovanje. Sinusi su osetljivi.

Strelac

Totalno ste nerealni kada je posao u pitanju. Planovi koje pravite, očekivanja koja imate nisu u skladu sa pravom situacijom i neće se ostvariti. Krajem nedelje vas očekuje novo poznanstvo. Druga osoba ostavlja utisak jake, ali zatvorene osobe. Genitalije su osetljive. Obavezno koristite zaštitu.

Jarac

Tačno znate šta želite i na koji način da stignete do cilja. Dobro ste organizovani, vredni i postižete sve svoje ciljeve. Jedino su finansije loše i zbog njih ste zabrinuti. Skloni ste tajnim maštanjima, tajnom flertu i tajnim vezama. Sve što je tajno to vam je slađe. Može doći do prejedanja ili izbegavanja hrane na nervnoj bazi.

Vodolija

Prilično ste nestrpljivi kada je posao u pitanju. Imate želju da poslove odradite u što kraćem roku. To nije moguće, a neke obaveze će zahtevati više vremena nego što očekujete. Zadovoljni ste emotivnom sferom. Veza ili brak su stabilnog tipa. Imunitet je prilično slab. Skloni ste hroničnim problemima sa pritiskom.

Ribe

Poslovna situacija je odlična. Detaljno ste isplanirali sve obaveze, odgovorni ste i do ciljeva stižete bez ikakvih problema. Ukoliko ste u braku prezadovoljni ste odnosom sa partnerom. On je neko na koga možete uvek da se oslonite u emotivnom i finansijskom smislu. Kada je zdravlje u pitanju skloni ste infekcijama.

