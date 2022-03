Veliki NEDELJNI horoskop (od 28. marta do 3. aprila)

Ovan

Ova nedelja može vam doneti finansijske probleme. Postoji mogućnost da vam iskrsnu neočekivani troškovi. To može da vam donese promene u planovima. Ovaj period može uticati na poslovanje kroz zastoj i odlaganje. Distanca koja se pojavila između vas i partnera može biti uzrokovana vašom prevelikom zauzetošću poslovnim obavezama. Potrudite se da to promenite da ne bi došlo do daljeg otuđenja. Slobodne Ovnove očekuje poznanstvo sa jednom harizmatičnom osobom. Glavobolja može biti uzrokovana temperaturnim promenama.

Bik

Može doći do iznenadni problema. Akcenat je na pogoršanim međuljudskim odnosima, kao i problemima u komunikaciji sa nadređenima. U finansijskom delu, očekujte nepredviđene prepreke. Bikovi koji su u vezi mogu da naiđu na iznenadne konflikte u odnosu sa partnerom. Vaši stavovi su veoma različiti i to donosi razdor između vas. Pa ipak, sukobi i rasprave biće kratkog daha. Ubrzo će uslediti stabilizacija. Osetljivost grla.

Blizanci

Ova nedelja donosi vam mogućnost nesporazuma sa kolegama i nadređenima. Postoji mogućnost da naiđete na manipulativne ljude, koji su spremni da upotrebe spletke da bi uništili vašu reputaciju. Poteškoće možete imati posebno ukoliko se bavite uslužnim delatnostima ili finansijama. Početak nedelje može biti obeležen nesuglasicama sa partnerom. Vaša rešenja bitnih problema u potpunosti se razlikuju. Slobodnim Blizancima predstoji novo poznanstvo preko prijatelja. Izbacite sada gazirana pića i alkohol.

Rak

Nastupa čitav niz finansijskih problema. U sve to može biti umešano i nekoliko osoba iz tima vaših saradnika. Poslovni sastanci mogu biti vrlo naporni i bez novih uslova saradnje, koji vama najviše odgovaraju. Ovo vreme nije pogodno za rizična ulaganja. Slobodni Rakovi postali su veoma nezadovoljni svojim statusom i nastoje da po svaku cenu nešto iz korena promene. Očekuje ih poznanstvo sa veoma privlačnom osobom, međutim taj odnos će biti zasnovan isključivo na fizičkoj privlačnosti. Probavne smetnje.

Lav

Nalazite se pod utiskom rasprave koja se odigrala između vas i nadređenih. Uprkos vašem diplomatskom stavu i prijateljskim manirima, došlo je do pogoršanja odnosa. To je, međutim, prolaznog tipa. Uskoro sledi preokret. Ne preporučuje vam se potpisivanje ugovora. Lavovi koji su u vezi mogu imati prilično stresan period. Moguće su i veće rasprave i konflikti, pri čemu ni jedna, ni druga strana neće želeti da odstupi od svojih stavova. Rešenje je u kompromisu. Tahikardija.

Devica

Akcenat ovog perioda je na tome da završite započeti projekat, kao i na organizaciji i ponovnom osmišljavanju plana za naredni period. Može doći do nesporazume sa kolegama i saradnicima, kao i zastoja u poslovanju. Device koje su u vezi, prolaze tokom ovog perioda kroz krizu. Vaš partner je počeo da gubi poverenje u vas, jer ste neke stvari zadržali za sebe i niste bili potpuno iskreni. Potrudite se da povratite izgubljeno poverenje. Infekcija kože.

Vaga

Ne prihvatajte rizične poslovne ponude i ne donosite krupne odluke. Takođe vam se ne savetuje da se previše zadužujete u ovom periodu. Vage očekuje uspeh u kreativnim oblastima, posebno ukoliko se bave modom i umetnošću. Od izuzetnog je značaja da se postavite na pravi način prema partneru, jer postoji mogućnost velikih nesporazuma. Neophodan je kompromis. Očekuje vas zajedničko putovanje i lep provod. Nervoza i nesanica.

Škorpija

Od izuzetnog je značaja da se u ovom periodu predstavljate na pravi način i da izbegnete greške u prezentaciji svojih ideja. Izmirite sva zaostala dugovanja na vreme da ne bi ste pretrpeli gubitke. Dolazi do zastoja na poslovnom planu, kao i razna odlaganja. Ovaj period može vam doneti iznenadne nesporazume sa partnerom. To se odnosi i na Škorpije koje su u braku i na one koje su u vezi. Partner vam je prigovorio da ga zapostavljate. Razmislite, možda je zaista u pravu. Vrtoglavica.

Strelac

Glavni problem u ovom periodu može predstavljati nedovršavanje započetog projekta. Probleme vam takođe mogu predstavljati i rokovi, pa ukoliko dođe do takvog razvoja situacije, biće neophodno da angažujete čitav tim. Naredna nedelja donosi vam mogućnost saradnje sa inostranstvom. Slobodnim Strelčevima ukazuje se prilika da upoznaju osobu sa kojom mogu vrlo brzo da uđe u vezu. Postoji mogućnost ljubavne veze sa osobom iz inostranstva. Dolazi do pada energije, letargije.

Jarac

Poseban oprez trebalo bi da imate upravljanju novcem. Postoji mogućnost gubitka, a to može biti u vezi sa nekim pogrešnim poslovnim potezom koji ste načinili u prošlosti. Ovaj period nije dobar za rizične investicije i krupne odluke. Harmonizacija vašeg odnosa sa partnerom može se ogledati u zajedničkoj saradnji na nekom poslovnom poduhvatu. Očekuje vas lepo zajedničko putovanje. Muči vas reuma.

Vodolija

Na poslovnom planu su moguće iznenadne prepreke, ali problematična može biti upravo vaša impulsivna reakcija. Najveći oprez preporučuje vam se upravo u pogledu nepromišljenih odluka i početka saradnje sa nepouzdanim ljudima. Moguć je problem u odnosu sa nadređenima, ali ćete to rešiti kompromisom. Vodolije koje su u braku mogu imati neočekivanih problema na porodičnom planu. Moguće su rasprave sa partnerom, kao i sukob potpuno različitih mišljenja u pogledu rešenja važnog problema. Kompromisom ćete prevazići tu situaciju. Variranje pritiska.

Ribe

Akcenat ovog perioda je na komunikaciji sa poslovnim saradnicima. Problem se sastoji u tome što može doći do zastoja u vašim pregovorima. Jedan od saradnika može se ispostaviti kao posebno težak i nepopustljiv, a vaši odnosi mogu biti veoma napeti. Pa ipak, vi ćete sve to rešiti kompromisom. Kriza poverenja između vas i partnera može da eskalira u ovom periodu. Pokušajte da povratite izgubljeno poverenje i budite maksimalno otvoreni prema partneru. Problemi sa sinusima.

