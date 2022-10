Veliki NEDELJNI horoskop (od 3. do 10. oktobra)

Ovan

Konačno dolazite do pravnih rešenja i dokumentacije na koju ste duže vreme čekali. Osećate se kao da ste skinuli veoma težak teret sa svojih leđa. Konačno možete da se posvetite svom poslu. Delujete samouvereno i donosite blic procenu. Na sreću, mnoge okolnosti su na vašoj strani i utiču na pozitivan rasplet poslovnih događaja. Idealna faza za putovanje sa voljenom osobom. Možete imati veoma lepe i prijatne zajedničke trenutke! Mogući su manji problemi vezani za krvotok.

Bik

Dolazite do informacije da nadređeni razmišljaju o tome da vam ponude unapređenje. Ne želite da žurite sa donošenjem zaključaka, ali jedva čekate da informacija postane zvanična. Imate dobar plan i striktno se pridržavate formiranog poslovnog dogovora. Rešili ste da osobi koja vam se dopada to stavite i do znanja. ne igrice polako privodite kraju jer nemate više strpljenja. Možete očekivati pozitivnu reakciju, ali i malo odugovlačenje. Veoma povoljan period u kom ste puni energije.

Blizanci

Nadomak ste pokretanja nekog važnog posla. Postoje neke stvari koje niste još sasvim dovršili i sada ćete se prihvatiti tog posla. Nemojte da dopustite da vas negativna atmosfera u radnom okruženju uvuče u svoj vrtlog. Mnoge situacije na poslovnoj sceni deluju vrlo izazovno, ali istovremeno i poučno. Teško vam je da napravite prvi korak prema osobi koja vam se dopada. Imate neke lične nedoumice, nesigurnosti koje vas koče. Potrebno je da pronađete neki način da se relaksirate.

Rak

Tokom ove nedelje imate veoma povoljne aspekte na polju posla. Možete ostvariti velike pomake kroz komunikaciju, poslovne pregovore. Povoljan je period i za potpisivanje novih ugovora za saradnju. Imate pozitivan stav i optimističku viziju u pogledu rešavanja poslovnih dilema. Lako možete ostvariti neko novo poznanstvo. Flertujete u prolazu, gde god da se pojavite i lako osvajate simpatije pripadnika suprotnog pola. Čuvajte se kada su u pitanju respiratorne infekcije.

Lav

Koncentracija vam je opala, ne pokazujete previše interesovanja za svoje radne obaveze. Za sada vam zabušavanje prolazi nezapaženo. Pokušavate da prilagodite svoju okolinu i njihove zahteve u pravcu koji vama najviše odgovora. Sve je moguće, pod uslovom da se zateknete u pravom trenutku na dobrom mestu. Ukoliko ste i dalje slobodni lako možete promeniti svoj status. Imaćete veoma zanimljivu priliku za flert, treba da je iskoristite. Tokom ove nedelje se generalno veoma dobro osećate.

Devica

Povoljni aspekti na polju posla vode vas do manjeg uspeha. Možete imati prilično harmonične odnose sa saradnicima. Bićete maksimalno posvećeni radnim obavezama i veoma uspešni u svemu čega se dotaknete. Svi cene vašu požrtvovanost i marljivost. Moguće je zanimljivo poznanstvo preko svakodnevnog okruženja ili ćete upoznati šarmantnu osobu preko posla. Deluje da ipak nećete preći okvire društveno prihvatljivog ponašanja. Maksimalno ste posvećeni poslu, previše se umarate i neredovno jedete.

Vaga

Došli ste do zaključka da vas neke kolege ne vide na pravi način i da ne postoji baš poštovanje prema vama sa svih strana. Niste zadovoljni zbog toga, ali ste naučili da se nosite sa ljudskom sujetom. Postoje različite zamerke koje upućujete svojoj okolini, ali kritika ne donosi pozitivan odjek. Niste sasvim sigurni da li neko od vaših prijatelja pokušava da flertuje sa vama ili pogrešno tumačite nečije ponašanje. Izvesni su problemi sa lošom cirkulacijom u nogama.

Škorpija

Ukoliko se bavite privatnim poslom, moguće je da planirate kraći poslovni put. Period je veoma povoljan za sklapanje saradnje sa nekim iz susednog grada, mesta. Veoma ste uspešni u realizaciji svojih zamisli. Primećujete da se događaji na poslovnoj sceni odvijaju pod neobičnim okolnostima. Iako ste u vezi, postoji jedna zanimljiva osoba koja nekako okupira vaše misli. Jasno vam je da je i ona zainteresovana za nešto više, daje vam pozitivne signale. Moguća je upala grla.

Strelac

Povoljna faza u kojoj možete da očekujete priliku za poslovni pomak. Konačno se neke stvari jasnije vide i vi polako kreirate svoje ciljeve i prioritete. Moguće je da i dalje čekate neki važan dokument. Ponekad je teško proceniti različite aspekte koji utiču na poslovnu klimu. Veoma povoljna faza za novo no poznanstvo pod neobičnim okolnostima. U pitanju bi mogla da bude osoba povezana sa inostranstvom ili neko ko živi tamo. Došlo je vreme da se malo više pokrenete kada je u pitanju fizička aktivnost.

Jarac

Može se reći da prosto blistate u svojoj profesiji, svi se ugledaju na vas. Veoma ste lukavi i umete da se zauzmete za svoje interese. Prinuđeni ste da se pomirite sa određenim uslovima koji nisu po vašoj volji. Ali, mudrost je prepoznati povoljan trenutak za uspešnu akciju i prilagoditi se na različite poslovne saradnje. Postoji jedna misteriozna osoba koja vam se nekako neprimetno uvukla pod kožu. Iako ni sami niste toga dovoljno svesni, sve više mislite na nju. Radite na tome da povratite svoju unutrašnju snagu i mir.

Vodolija

Ovo je poslednji čas da neke važne stvari rešite i dovršite. Nemojte da odugovlačite da budete pasivni, nego iskoristite priliku dok je još tu. Kasnije nećete moći. Velika upornost u kombinaciji sa pozitivnom energijom deluje kao uspešna formula u odnosu sa saradnicima. Svakodnevno srećete u prolazu jednu zanimljivu osobu, ali se još uvek niste zvanično upoznali sa njom. Njena pojava vas intrigira i polako skupljate hrabrost da joj priđete. Moguće je da ćete imati većih problema sa niskim pritiskom.

Ribe

Mnoge važne radne zadatke sada privodite kraju. Sve ono što ste čekali da ostvarite vam polako dolazi. Ako ste kojim slučajem bez posla, sada možete dobiti dugo očekivanu ponudu i solidno radno mesto. Sjajno se snalazite u novoj poslovnoj ulozi i imponuje vam podrška koju dobijate. Možete da očekujete promene ukoliko ste slobodni. Oni koji su u brakovima polako podižu tenziju u komunikaciji sa partnerom. Partner očekuje vašu emotivnu privrženost. Moguće je da vas muči nešto sporija probava.

