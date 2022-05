Veliki NEDELJNI horoskop (od 30. maja do 5. juna)

Ovan

Postoji realana šansa da dođete do zanimljivih novih ino kontakta kroz posao, da čujute neke povoljne vesti, uđete u poslovni ortakluk, započnete nešto novo ili naprosto da nastavite sa puno elana na radnom mestu. Izbegavajte polemiku i ispoštujte zvanične propise. Moguć je manji finansijski dobitak tokom nedelje. Ove nedelje veoma lako možete rešiti neku dilemu koju ste imali u vezi voljene osobe. Jednostavno će se sve namestiti tako da otkrijete neke osobine koje je vešto skrivala. Solidno zdravlje, dobro se osećate i imate sasvim dovoljno energije.

Bik

Morate biti maksimalno obazrivi, jer nije vreme za neke velike poslovne poduhvate. Gledajte da radnu nedelju privedete kraju tako što ćete bukvalno otaljavati posao kako se ne bi primetilo da ste energetski iscrpljeni. To što vam je ljubav uzvraćena za vas može biti veliki podstrek i motivacija. Kada ste emotivno stabilni, imate dovoljno energije da se nosite sa svim životnim problemima. Preporuka je da se javite svom lekaru radi kontrole ukoliko imate i najmanji problem prilikom mokrenja.

Blizanci

Evo izuzetne prilike da u ovoj nedelji plasirate sve ideje koje ste imali i koje vam mogu pomoći da brže dodjete do novca, pa iskoristite taj period, jer je pitanje kada će se nova šansa pojaviti. Sve će vam ići od ruke. Reagujete suviše ishitreno u poslovnim susretima i kategorično odbijate nečiji savet. Važno je da se posvetite analizi svojih emocija kao i tome da upoznate svoje iskonske potrebe. Nemojte da vas bilo ko poremeti niti da izazove ishitrene reakcije. Osetljiv vam je nervni sistem. Ujedno mogući su problemi sa grčevima u mišićima.

Rak

U toku sedmice je moguć manji novčani dobitak, pa se nemojte brinuti unapred, jer možete doneti pogrešan zaključak. Rasprave vam danas neće nikakvu korist doneti, stoga izbegavajte svaku situaciju koja miriše na konflikt. Svoje poslovne interese vezujete za nečije obećanje i zato odbijate ideju koju podržavaju vaši saradnici. Ove nedelje bićete posebno šarmantni pa ćete osvajati više osoba odjednom. Prvo realizujte pa se onda hvalite svima koji trebaju čuti kakav ste osvajač. Bilo bi poželjno da narednih dana proverite krvnu sliku i pritisak.

Lav

Ove nedelje ste u punoj snazi. Izbegavajte osobe rođene u znaku Raka, koje vam mogu biti samo kočnica u naletu energije i želje za dokazivanjem. Mogući manji finansijski problemi. Nema potrebe da se suviše zanosite nečijim laskanjem ili da verujete u sreću koja dolazi iznenada. Sigurno osećate novi upliv energije koji vas navodi na sentimentalne izazove. Nova ljubavna šansa vas još uvek koleba, stara ljubav vas stavlja na muke. Problemi sa disajnim putevima. Poželjno je da više vremena provodite napolju.

Devica

U ovom periodu ne donosite nikakve značajnije odluke. Sačekajte da čujete prvo novosti od kolega sa posla. Iako ste puni energije, deluje vam da vas non stop neko blokira. Naredni dani pokazaće vam da li je u pitanju samo paranoja ili zaista postoji osoba kočničar koji vam pravi blokadu na radnom mestu. Interesatno, ali partner vam je ponovo neverovatno privlačan. Ako ste slobodni, osvajaćete kao nikada do sad. Povedite računa da poboljšate svoj imunitet i da povećate unos svežeg voća i prirodnih sokova u organizam.

Vaga

Prinuđeni ste da se pomirite sa određenim uslovima ili događajima koji nisu po vašoj volji. Ali, mudrost je prepoznati povoljan trenutak za uspešnu akciju. Moguć manji finansijski dobitak u toku nedelje. Preporuka je da prvo regulišete sva potraživanja koja ste imali u prethodnom periodu. Osećate emotivnu dilemu i pokušavate da sagledate najbolje rešenje. Želite da ugodite osobi do koje vam je stalo. Jedna čašica žestokog pića zadovoljava sve potrebe. Sve preko toga pravi više štete organizmu.

Škorpija

Mnoge situacije na poslovnoj sceni deluju vrlo izazovno, ali istovremeno i poučno. Upotrebite svoju blic inteligenciju i poslovnu energičnost kako biste ostvarili rezultate. Mogući manji neočekivani troškovi koji će vas dodatno iznervirati, jer ste drugačije planirali potrošiti taj novac. Imate utisak da je partner zaokupljen nekim događajima o kojima niste dovoljno obavešteni i to dodatno utiče na vašu emotivnu uznemirenost. Važno je da povećate dnevni unos tečnosti. Voda je jako važna za pravilno funkcionisanje organizma.

Strelac

Pazite kome se poveravate na poslu. Nisu svi onoliko dobronamerni koliko se predstavljaju. Pogrešno shvaćeni komentari mogu vam načiniti veliku štetu. Nemojte probleme sa posla nositi kući, jer će vam to uništiti intimu, a ništa nećete rešiti. Partner se oseća zapostavljeno. Možda je vreme da se zapitate zbog čega i da mu posvetite više pažnje. Ukoliko to ne učinite sada udaljićete se jedno od drugog, a to vam ništa dobro ne donosi. Početkom nedelje vam je energija na maksimumu. A, kako se bliži kraj iste, osetićete kako polako gubite snagu, volju i elan.

Jarac

Ne cvetaju vam ruže, ali nemate hrabrosti da napustite posao zbog loše finansijske situacije. Strpite se još neko vreme dok vam se ne ukaže neka bolja prilika. Period do kraja godine u svakom slučaju donosi dosta toga novog. Ako ste slobodni,potrudite se da se posebno sredite pre nego što izađete iz kuće. Moguće je novo, veoma interesantno poznanstvo koje bi došlo preko zajedničkog prijatelja i to sasvim neočekivani. Vrlo ste napeti zbog situacije u porodici. Svako vuče na neku svoju stranu a nivo tolerancije u vama je jako nizak.

Vodolija

Imate manjak samopouzdanja i to se oseća i u vašem radu. Slobodno više cenite sebe i imaćete više uspeha u poslu i u odnosima sa kolegama. Iskrenost u poslovnom dijalogu ne izaziva veliko oduševljenje kod saradnika. Nema razloga da dokazujete svoju superiornost i da skrećete veliku pažnju na sebe. Još uvek ste u potrazi za pravom osobom koja će moći u potpunosti da vas ispuni. Ipak, možda je vreme da malo snizite kriterijume, jer u suprotnom nećete nikoga po vašoj meri. Ne bi bilo loše ni da, uz savet lekara, počnete sa uzimanjem vitaminskih dodataka ishrani.

Ribe

Opterećeni ste poslom i čini vam se da sve veći broj radnih zadataka pada na vaša pleća. Izdržite i nemojte previše da se žalite, jer ćete ispasti lenji. Pogotovo bode oči vaše kašnjenje i ranije izlaženje s posla. Moguće su sankcije ukoliko se to nastavi. Informacije koje vam neko saopštava imaju korisno značenje. Sačuvajte optimizam i poverenje u svog partnera. Neko će vas obradovati u velikom stilu i na izuzetan način, vredan poštovanja. Akulmulirate lošu energiju ćutanjem i željom da se nikome ne zamerite.

