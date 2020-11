Veliki NEDELJNI horoskop (od 30. novembra do 6. decembra 2020)

Ovan

Očekuje vas razgovor vezan za novi posao na kome ostavljate odličan utisak i dobijate poslovnu ponudu. Niste zaljubljeni, ali ste raspoloženi za flert. Uživate u duhovitoj i opuštenoj komunikaciji sa zauzetom osobom. Oboje ste svesni da nećete ići dalje od flerta. Osećate se odlično.

Bik

Odnos sa kolegama nije najbolji. Tvrdoglavo se držite svojih stavova pa kolegama smeta što niste otvoreni prema novim idejama koje smatraju kvalitetnim. Nervi su vam osetljivi i osećate potrebu za pražnjenjem putem svađe sa partnerom. Partner elegantno izbegava verbalni okršaj. Zdravlje je stabilno.

Blizanci

Komunikativni ste, inteligentni, prilagodljivi, ali se držite svojih ciljeva. Uspevate da postignete sporazum vezan za sudski proces. Odnos sa bračnim partnerom je stabilan. Partner je jako zabrinut za finansije i inicira razgovor na tu temu. Uspevate da ga smirite i ubedite da je sve pod kontrolom. Moguća je glavobolja.

Rak

Dobijate novu poslovnu ponudu. Niste sigurni da li treba da je prihvatite, jer vam ne deluje da donosi značajne benefite u odnosu na tekući posao. Prilično ste zabrinuti zbog odnosa sa bračnim partnerom. Imate utisak da su njegove emocije nestale i da je ljubav davno prošla. Zdravstveno stanje je stabilno.

Lav

Maksimalno ste ambiciozni i fokusirani na obaveze. Zadovoljni ste jer ste uspeli da posao dovedete na stabilan nivo. Emocije su vam proradile. Imate potrebu da budete u stalnom kontaktu sa partnerom. Prilično ste zaštitnički raspoloženi. Što se tiče zdravlja očekuje vas neraspoloženje prolaznog tipa.

Devica

Ne uspevate da nađete zajednički jezik sa kolegama. Neslaganja su vezana za budžet. Smatrate da su pojedini troškovi totalno nepotrebni. Na emotivnom polju nema novih dešavanja. Razmišljate o bivšem partneru sa nostalgijom. Nervni sistem je preosetljiv tako da vas čeka veće nerviranje.

Vaga

Zadovoljni ste kako se posao odvija. Finansije su stabilne, tako da se sa te strane osećate zaštićeno. Pravite nove poslovne planove koje za sada držite u tajnosti. Niste preterano zadovoljni emotivnom sferom. Dobijate ponudu da uđete u neobaveznu aferu, ali je odbijate. Očekuju vas problemi sa spavanjem.

Škorpija

Svu svoju energiju ulažete u oblast posla. Pred vama je dosta problema pa će akcenat biti na rešavanju istih, a ne na razvoju posla. Ukoliko ste u braku očekuju vas problemi sa partnerom. Druga strana ima utisak da je ignorišete i željna je vaše pažnje. Skloni ste glavobolji, a zbog pritiska na poslu bićete pod stresom.

Strelac

Odnos sa kolegama nije najbolji. Očekuju vas razmimoilaženja, nedostatak tolerancije i razumevanja. Nećete imati utisak da ste deo tima nego da svako vuče na svoju stranu. Vaša partnerka insistira na intimnom druženju, dok vi imate želju da vidite prijatelje. Bešika i bubrezi su osetljivi.

Jarac

Komunikacija je vaša jača strana tako da uspevate da izdejstvujete uspešan poslovni dogovor. Očekuje vas priliv finansija koji popravlja raspoloženje. Preterano ste se vezali za partnera. Smeta vam što se druži sa drugim ljudima tako da zbog toga inicirate svađu. Partner nije zadovoljan vašim ponašanjem. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Posvećeni ste obavezama, ali imate utisak da rezultata nema. Vaš subjektivan utisak je da ulažete ogromnu energiju u obaveze, a da nikakvog rezultata nema. Nezadovoljni ste ponašanjem bračnog partnera. Osećate da vas zapostavlja, da su mu sve druge osobe važnije od vas. Skloni ste promenama raspoloženja.

Ribe

Na poslu dolazi do iznenadnih promena poslovnih planova. Toliko ste adaptibilni da vam to uopšte ne smeta. Istim elanom se bacate na novi poslovni projekat. Jako ste vezani za partnera. Želite da vam se u potpunosti posveti, dok on želi da se viđa sa prijateljima. Očekuju vas problemi sa spavanjem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.