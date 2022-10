Veliki NEDELJNI horoskop (od 31. oktobra do 6. novembra)

Ovan

U dobrom ste zaletu, spremni da nadoknadite sve ono što ste svesno ili nesvesno, propustili u prethodnom periodu. Vraćaju vam se dobre ideje, ne nedostaje vam elana i optimizma. Ugovor koji ste trebali da potpišete i to davno, sada dovršavate uz podršku bliskih prijatelja. Ne sukobljavajte se sa partnerom, pustite situaciju da sama od sebe teče, kako bi najbezbolnije prošli kroz ovaj period. Slobodni pripadnici ovog sazvežđa će imati više mogućnosti za neki novi početak. Moguća nesanica.

Bik

Potrebno vam je više originalnosti, ukoliko želite dobre promene i dešavanja na radnom mestu. Naravno, to uradite na vama svojstven način. Kopirajući druge, početak bi mogao biti dobar, ali ne za dugo. Na svoj način se ne bi pronašli u čitavoj toj situaciju. Ako je partner izašao iz duge veze ili braka, budite strpljivi. Zadržite prijateljski odnos, sve dok ne raščisti sve odnose iz prošlosti. Svakako da ste jedno drugom veliko osveženje, provodite vreme zajedno. Osetljivi su vam zglobovi.

Blizanci

Promene na radnom mestu koje zahtevaju dodatnu obuku, usavršavanje, pozitivno će uticati na vašu budućnost u karijeri. Ne odbijajte takvu ponudu. Prirodno ste vrlo prilagodljivi, ali i pozitivno ‘radoznali’, uspećete lakše nego što mislite. U svakom slučaju se radi o novim promenama, uključite se. Ako ste u braku ili dugoj vezi, sumnje bi mogle biti razlog velikog sukoba. Ne ispitujte svog partnera. Mogli bi ga žestoko naljutiti i uvrediti. Promenljivog ste raspoloženja.

Rak

Mnogima od vas su poslovne situacije izmicale u prethodnih nekoliko meseci. Taman kada pomislite da ste na dobrom putu većih ostvarenja, neke nepredviđene okolnosti vas vraćaju na sam početak. Ova nedelja je značajna. Pokreću se dobri uticaji koji vam na lakši način donose propuštene prilike. Kako su pokrenuta pomirenja, dobro razmislite šta želite od bivšeg partnera, a šta on od vas. Ovde će morati biti prilagođavanja u međusobnim odnosima. Pozitivno razmišljate i imate više vere u sebe.

Lav

Početkom nedelje očekujte dobre vesti. Nešto na čemu ste radili zadnja dva meseca, napokon donosi povoljne rezultate. Takođe, ako ste bili dovoljno strpljivi, poslušali savet nekoga ko je stariji i iskusniji od vas, sada se slaže situacija koja vas direktno gura ka onome što ste dugo čekali. Neke zablude i nejasnoće će početi da vam budu sve jasnije i jasnije, kada je u pitanju stara ljubav. Znaćete tačno šta zaista želite, naročito ako je ta veza prekinuta pre nekoliko meseci. Razdražljivi ste.

Devica

Ova nedelja bi vam mogla doneti sukobe, nezadovoljstvo i otpor prema naredbama koje dobijate. Ako želite da sačuvate unutrašnji mir i lakše funkcionisanje, usmerite se ka starijim ženama sa kojima radite. Kroz razgovor i savet, drugačije ćete posmatrati sve ono što vam se dešava. U aktuelnim dešavanjima, pronaći ćete i nešto dobro za sebe. Preko prijatelja koga poznajete još iz detinjstva, početkom nedelje bi mogli upoznati stariju osobu, koja bi vam u mnogo čemu odgovarala. Skloni ste upalama.

Vaga

Od početka nedelje, posvetite se svemu onome što vam predstavlja problem. Da li je to neka obaveza koja vam teško pada, odnos sa nekim od saradnika. Videćete da to baš toliko nije ni teško. Od sredine nedelje sreća vam se osmehuje i sa zadovoljstvom se uključujete u neke nove aktivnosti. Pripazite se mogućih svadja i nesporazuma sa kolegama. Nezadovoljstvo ukućana, vašim izborom partnera, moglo bi nepovoljno uticati na odnos sa partnerom. Provodite više vremena napolju.

Škorpija

Na čemu god da radite, mogli bi napraviti manji previd. Ako očekujete dobitak posla ili premeštaj, ostvarujete to, ali ne ove nedelje. Nemojte da to na vas deluje negativno, ne odustajte. Promene do kojih dolazi početkom nedelje, mogle bi vas usmeriti ka nečemu novom, interesantnijem za vas. Sve se dešava pri izlasku i u dobrom društvu. Sama situacija se slaže u vašu korist. Ova nedelja vam omogućava velika na ostvarenja. Preterivanje u piću, moglo bi vam doneti razno razne probleme.

Strelac

Dugo ste se pridržavali nekih svojih stavova. Kao da ste više želeli da idete na već proveren siguran način. Sredinom nedelje će vas jedna situacija, možda susret, navesti da drugačije počnete da razmišljate. Videćete nove interesantnije mogućnosti za veća poslovna ostvarenja. Ako ste usamljeni, tu je susret sa vrlo neobičnom osobom, sa kojom dolazite u kontakt igrom slučaja. Odavno se niste ovako dobro osećali. Jednostavno nema nikakvih zdravstvenih tegoba.

Jarac

Ove nedelje vam se daju dve mogućnosti za neki novi početak, koji bi vam doneo bolju finansijsku situaciju. Ako ste ikako u mogućnosti da prihvatite oba izazoba, nekako se uklopili, dobro organizovali, napravili bi ste pravi izbor. Početkom nedelje radite na rešavanju nesporazuma sa voljenom osobom. Nađite miran način rešenja i izbeći ćete sukobe i raskid. Skloni ste prehladi. Slojevito se oblačite. Krećite se u društvu ljudi koji vam donose pozitivnu energiju.

Vodolija

Sve ono što radite u tajnom dogovoru, doneće vam bolja rešenja. Od sredine nedelje vam se otvaraju nove mogućnosti za promenu posla, napredovanje, ali i zaposlenje. Sve ukazuje na veliku podršku partnera ili osoba koje vas vole. Idete ka većim ostvarenjima na lakši način. Lakše dolazite do svoje ne sreće, ako budete umeli na pozitivan način da iskoristite ovu jaku energiju. Ovan bi u vama mogao probuditi snažnu emociju. Sada bi trebali odbaciti loše navike.

Ribe

Tu je dobitak posla na mestima za zabavu ili rekreaciju. Inostranstvo i dalje igra važnu ulogu na poslovnom planu. U vama se probudila duboka želja da ostvarite neke svoje snove. Taj uticaj vam je doneo i mnoge odgovore, šta bi trebali da menjate na ličnom nivou, kako bi to i ostvarili. Sredinom nedelje ovaj uticaj se pokreće na jedan sasvim novi i bolji način i najavljuje dobra dešavanja. Na vama je da pravite mudre selekcije pri izboru partnera. Odlično se osećate.

