Veliki NEDELJNI horoskop (od 4. do 10. aprila)

Ovan

U ovoj nedelji možete očekivati mnogo pozitivne energije na poslovnom planu. To će se, pre svega, dobro odraziti na vašu kompletnu finansijsku situaciju. Očekuje vas unapređenje, a vaše liderske sposobnosti otvaraju vam novi pravac u karijeri. Ovnovi koji su u vezi prolaze kroz jedan period kratkotrajne krize, ali vam trenutne okolnosti između vas i partnera ukazuju upravo na one slabe tačke vaše veze koje treba da prevaziđete. Može doći do nepoverenja između vas. Skloni ste prehladama, povišenoj temperaturi.

Bik

Tokom ovog perioda može da vam donese uspeh u okviru poslovnih komunikacija i sklapanje sporazuma. Finansijska situacija može da se popravi u drastičnoj meri. Vaši dobri poslovni potezi doprineće učvršćivanju vaše radne pozicije. Ovaj period je veoma povoljan da ponovo uspostavite harmoniju između vas i partnera. Planirate zajedničko putovanje sa partnerom, gde vas očekuje dalje zbližavanje i dalje harmonizacija. Pad imuniteta. Brinete za sve druge, a za sebe najmanje.

Blizanci

Sada se u potpunosti stabilizujete poslovanje. Neophodno je da izbegavate nepotrebne rizike, kao i investicije u zajednici sa nepouzdanim i nedovoljno proverenim poslovnim partnerima. Čuvajte se prevara. Blizanci koji su u vezi prolaze kroz period nezadovoljstva u vezi s partnerom. Partner bi mogao da vam prigovori da ga zapostavljate, ali i vi imate svoje zamerke. Potrudite se da objektivno procenite situaciju. Nervoza. Dozvolili ste sebi da se nervirate zbog situacija na koje ne možete uticati.

Rak

Sada se može u velikoj meri popraviti vaše finansijsko stanje. Sledite glas intuicije u pogledu daljeg pravca karijere. Jedini problem može da se pojavi u okviru vaše komunikacije sa jednim problematičnim saradnikom. Sadašnji aspekti omogućuju vam da prevaziđete mnoge probleme koje ste imali u vezi sa partnerom. Očekuje vas prijatno iznenađenje od strane partnera. Slobodni Rakovi upuštaju se u strasnu ljubavnu avanturu. Odlično se osećate, puni ste ideja kako da organizujete zajednički izlet sa prijateljima.

Lav

Ovaj vikend posvetićete detaljnoj analizi prethodne nedelje i ponovnom osmišljavanju plana radnih aktivnosti. Povoljni aspekti ne samo da doprinose unapređenju vaše finansijske situacije, već i tome da završite veoma važan deo administrativnih poslova. Ukoliko se bavite nekretninama ili imate svoju firmu, očekuje vas poseban uspeh. Planirate zajednički odmor na kojem vas očekuje veoma harmonična atmosfera i dalje zbližavanje. Slobodni Lavovi će imati veoma buran i dinamičan period i brojne ljubavne avanture. Prija vam svež vazduh, popijte kafu negde u prirodi, kulirajući.

Devica

Ovaj period će se odraziti na vašu finansijsku situaciju. Očekuje vas veći finansijski priliv, a mogući su čak i neočekivani dobici. Očekuje vas takođe uspeh u okviru nekretnina, a dobrim poslovnim odlukama uspećete da stabilizujete finansijski plan na duže staze. Slobodne Device konačno imaju utisak da su pronašle osobu koja odgovara njihovim kriterijumima. Ovo će biti jedan od najlepših perioda. Device koje su u vezi očekuje zajedničko putovanje.Nešto ste „ pali „ – potrebna vam je podrška partnera.

Vaga

Imate priliku da dobijete unapređenje koje za sobom može povući i veliku povišicu. Ovog vikenda ostvarujete mogućnost da preuzmete lidersku ulogu u okviru tima sa kojim sarađujete.

Vage koje su u vezi mogu da prolaze kroz period krize u odnosu sa partnerom. Nesuglasice mogu biti u vezi sa razlikama u viđenju njihove zajedničke budućnosti. Slobodne Vage očekuje ljubavna avantura na nekom putovanju. Glavobolja koja je česta ima uzrok, a imaće i posledicu, ako nešto ne preduzmete na vreme.

Škorpija

Povoljni aspekti koji inače borave u vašem znaku, odraziće se izuzetno povoljno na vašu finansijsku situaciju. Ovakav planetarni uticaj donosi vam uspeh čak i kroz rizične investicije. Nezaposlene Škorpije mogu pronaći neko privremeno rešenje. Pozitivni aspekti donose harmoničnu atmosferu između vas i partnera. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju osobu koja će im se dopasti na prvi pogled. Pa ipak, neki loš predosećaj može doprineti tome da se uzdržite od ulaska u avanturu. Bolovi u zglobovima mogu poticati od zadržavanja vode u organizmu.

Strelac

Ukazuje se iznenadno poslovno putovanje. Pa ipak, budite oprezni, jer su na tom putovanju moguće neočekivane prepreke i čudan splet okolnosti. Nezaposleni Strelčevi mogu da dobiju odličnu poslovnu ponudu, posebno ukoliko njihovo zanimanje podrazumeva uslužne delatnosti. Opuštenija atmosfera između vas i partnera i daleko veće razumevanje doprineće tome da se kvalitet vaše veze podigne na novi, daleko viši nivo. Slobodne Strelčeve očekuje ljubav na prvi pogled. Varljivo vreme može da donese prehladu, oblačite se slojevito.

Jarac

Aspekti ove nedelje odraziće se na veoma pozitivan način na kompletnu atmosferu u vašem radnom okruženju, a posebno ukoliko sarađujete sa inostranim poslovnim partnerima. Uspeh mogu da imaju i oni Jarčevi koji rade u okviru obrazovnih institucija, kao i stručnjaci koji rade pri fakultetima. Unapređenje kvaliteta veze sa partnerom obeležava ovaj period. Uspešno ćete rešiti neki vas stari problem. Slobodne Jarčeve očekuje ljubavna avantura na nekom putovanju. Bolovi u kostima.

Vodolija

Vodolije očekuje poseban uspeh u okviru poslovnih pregovora. Nadajte se unapređenju finansijske situacije. Ukoliko imate neke dugove, uspešno ćete rešiti taj problem. Nezaposlene Vodolije mogu da dobiju novi posao u okviru komunikacija. Negativna energija, može se reflektovati na pogoršanje odnosa u vašoj porodici. Nesporazumi između vas i partnera mogu da prodube jaz. Pa ipak, kompromisno rešenje može da predstavlja izlaz iz svih napetosti. Problem sa kičmom, kostima, naročito zglobovi kolena.

Ribe

Vama predstoji napredak u karijeri, a ukoliko se bavite trgovinom ili marketingom, očekuje vas poseban uspeh. Nezaposlene Ribe mogu da dobiju odličnu poslovnu ponudu u okviru kreativnih oblasti, kao što su na primer dizajn ili moda. Ribe će uspešno da reše neki problem koji već duže vreme postoji između njih i partnera. Vaš društveni život prosto cveta, tako da vas očekuje mnogo izlazaka i lepog druženja u krugu prijatelja. Problemi sa kožom.

