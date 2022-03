Veliki novčani horoskop za april: Ko će da pliva u parama?

Pokušajte na sve načine da zadržite stabilnost i ne podlegnete porivu za dodatnim trošenjem novca.

Prema prognozama astrologa, u aprilu dolazi sudbonosni period. Svi znakovi će morati da budu pažljivi na poslu i prema svojim finansijama jer samo mala nepažanja može napraviti ozbiljne probleme.

Ovan

Početkom meseca svi zakazani poslovni pregovori trebalo bi da budu pomereni za neki povoljniji period, kao i plaćanja. Ako odlučite da uprkos svemu rizikujete, to vam skoro izvesno donosi gubitke. Od 15. aprila počinje povoljniji period za vaš znak što znači realizaciju vaših planova. Bićete uspešni naročito ako se bavite finansijama, transportom i trgovinom. Očekuju vas povoljne ponude za saradnju i proširenje posla.

Bik

U ovom periodu je dobro je analizirate svoja partnerstva i da sa onima koji vam ne donose zaradu raskinete ugovor. Pronađite nove ulagače kako biste povećali profit. U oblasti karijere stvari nisu najbolje za Bikove- naročito ako se bavite turizmom ili marketingom. Bilo bi dobro razmisliti i o promeni posla. Naročito će biti teško damama- moraće duplo više truda da ulože kako bi kolege ubedile u svoje ideje.

Blizanci

Od 3. aprila dolazi do stagnacije u poslovanju, vaši nadređeni neće imati sluha za nove projekte, a ni poslovno partneri neće biti naročito saradljivi. Doći do rezanja troškova.

Od 10. aprila stvari se malo popravljaju- izrodiće se kreativne ideje uz pomoć kojih će se stvari pokrenuti s mrtve tačke. Ako se bavite organizacijom događaja, čeka vas uspeh, a shodno tome i zarada.

Rak

U narednom periodu očekuje vas dosta toga- moći ćete da radite na novim projektima i iskoristite svoja znanja i iskustva i da dobijete finansijsku podršku partnera. Postoji rizik da povučete nepromišljene poteze, stoga vodite računa i sve dobro unapred isplanirajte. Dugoročni projekti mogu biti obustavljeni usled neslaganja s partnerima, pa se potrudite da nađete kompromis kako biste izbegli sankcije koje sa sobom nosi raskid ugovora.

Lav

Pre nego što se prijavite za novi posao ili pokrenete novi projekat, prvo treba da se dobro pripremite, konsultujete ljude od iskustva, uradite sve da sprečite rizike. Treba da znate da su sredinom aprila planete nepovoljno postavljene za nove poslove i poduhvate i poslovanje uopšte. Sve će biti pod znakom pitanja, neizvesno i rizično. Ali to vreme možete iskoristiti za analizu urađenog, za izvlačenje zaključaka i pouka. Vidite gde ste pogrešili i šta možete ubuduće bolje i gde je prostor za promene.

Devica

April nije povoljan period za nove stvari, ali to ne znači da poslovi treba da stanu. Samo svoje napore preusmerite u drugom pravcu. Postojeće projekte sagledajte iz novog ugla, analizirajte, reorganizujte da budu isplativiji. Možda ćete uvideti gde ste grešili i u čemu je bio problem. Neki predstavnici znaka mogu izubiti sav novac, dok će neko iz krize uspeti da profitira. Prilike za nove poduhvate pojaviće se tek u maju.

Vaga

Najveći napredak mogu da ostvare oni koji rade u oblasti finansija, dok će oni iz kreativnih profesija najviše zaraditi. Vage generalno očekuje nalet motivacije i veliki uspeh, samo treba da budete na izvoru inoformacija i da ništa ne odlažete za kasnije. Problemi sa novcem koji se mogu pojaviti, biće rešeni brzo i lako, a za sve odluke slobodno možete konsultovati svoju intuiciju. Ako prijatelji ponude pomoć, nemojte odbiti.

Škorpija

U aprilu nije najbolje vreme za rast i razvoj karijere. Budite strpljivi, doći će vaš trenutak, samo ne odmah. Dobra vest je da ćete biti uspešni u pregovorima i da nakon što prevaziđete neodlučnost- sve kreće nabolje. Kolege i nadređeni će podržati vaše ideje a znate već da sreća prati hrabre. Ako vam se učini da dođete do tačke odakle nema izlaza, samo budite razboriti. Sve se da rešiti.

Strelac

U aprilu nećete imati finansijskih briga, sve ide svojim tokom. Poznanstvo sa pravim ljudima će vam dobro doći za promociju svoje ideje ili projekta, nečega na čemu trenutno radite. Ne računajte na instant uspeh, niti na velike prihode ili bonuse. Moraćete malo da ublažite ambicije. Razmišljajte trezveno i racionalno, bez emocija i time se rukovodite i prilikom donošenja odluka koje se tiču finansija. U suprotnom može se uvaliti u problem.

Jarac

Neće biti naglih kolebanja i nemira na poslu, ali nemojte se opustiti toliko da zanemarite svakodnevne odbaveze. Nesmotreno trošenje I život na visokoj nozi mogu vas uvaliti u probleme jer ne možete očekivati dodatne prihode. Stoga, u finansijskom smislu, treba jače stegnuti kaiš i pobediti želju za raskalašnim životom. Krajem meseca je zatišje- iskoristite ga da poboljšate svoje veštine.

Vodolija

Tokom aprila neće doći do velikih promena u karijeri. Ali, ako sada savesnim radom učvrstite svoju poziciju, nadređeni će primetiti vaše napore i nagraditi vas u skorijoj budućnosti. Radite na sebi- pohađajte kurseve, ulažite u svoje znanje i veštine.

Finansije su na izmaku, mesečni troškovi premašuju prihode, što znači da morate početi da štedite jer zalihe brzo nestaju.

Ribe

Zasluge u prethodnom periodu doneće vam bonus ili unapređenje ali to sa sobom nosi i dodatnu odgovornost. Ipak, nemojte se plašiti novih obaveza. Vi sve to možete, samo verujte u sebe i svoje sposobnosti. Kvalitetan i marljiv rad će vas dovesti do daljeg uspeha. Iako su finansije stabilne, biće prilike da zaradite dodatni novac i to nemojte propustiti.

