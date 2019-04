Velki MESEČNI horoskop za APRIL 2019.

Ovan

Posao: I pored brojnih retrogradnih aspekata, vi ćete uspeti da ostvarite zacrtane poslovne ciljeve, najviše zbog toga što će sreća biti na vašoj strani. Sekstil Merkura i Saturna donosi vam značajne poslovne kontakte i šanse koje će se otvarati jedna za drugom. Međutim, kada je reč o finansijama, ovo će biti prilično težak mesec za vas. Retrogradni Jupiter će stvoriti brojne probleme sa novcem, a Merkur u vašem znaku će to pojačati. Očekujte novčane gubitke. Ukoliko planirate neku novčanu investiciju, savetujemo vam da sačekate naredni mesec, koji će biti povoljniji. Period od 10. do 16. aprila je dobar za promenu posla.

Ljubav: Petog aprila će nastupiti Mlad Mesec u Ovnu koji će doneti potrebu za novim početkom, a to će osetiti i slobodni i zauzeti Ovnovi. Ovnovi koji su već duže vreme nezadovoljni odnosom sa partnerom doneće odluku da prekinu taj odnos, dok će Ovnovi koji su zadovoljni rešiti da naprave naredni korak u vezi ili braku – početak zajedničkog života, veridba ili proširenje porodice. Krajem meseca će pod uticajem retrogradnog Saturna isplivati tajne i problemi iz prošlosti, šta će imati negativan uticaj na vašu vezu ili brak. Slobodni Ovnovi mogu da očekuju početak veze sa dosta starijom osobom.

Zdravlje: Mogući su problemi sa cirkulacijom, posebno u nogama. Pod uticajem Merkura u konjukciji sa Neptunom očekujte probleme sa hormonima, a ako ste već imali probleme sa štitnom žlezdom, savetujemo vam da što pre posetite lekara.

Bik

Posao: Bikovi, u aprilu ćete dobiti priliku da razrešite poslovno-finansijske probleme koji vas muče već neko vreme. Naravno, moraćete da donesete prave odluke u pravo vreme. U periodu od 7. do 20. aprila, kada će Sunce ući u vaš znak, morate da pazite šta pričate i kome. Naš savet je da sve planove i ideje čuvate za sebe. Kada Sunce uđe u znak Bika, aktiviraće se povoljni aspekti za ostvarenje tajnih planova koje imate već neko vreme. Krajem meseca ćete, pod uticajem retrogradnog Saturna, dobiti priliku da ostvarite dugoročne ciljeve vezane za finansije. Bikovi koji traže posao trebalo bi da odbiju sumnjivu ponudu za posao – iako uslovi deluju savršeno, velike su šanse da je reč o prevari.

Ljubav: Slobodni Bikovi će pod snažnim uticajem Urana u Biku uživati u slobodi. Biće tu prolaznih avantura i veza na veče, ali nećete poželeti nešto više od toga. Bikovi kojim se već neko vreme dopada određena osoba mogli bi da dožive ozbiljno razočaranje u tu osobu već početkom aprila. Pripadnici ovog znaka kod kojih se Jupiter nalazi u polju ljubavi mogu da očekuju javljanje veoma važne osobe iz prošlosti, najverovatnije u periodu nakon 10. aprila, kada nastupa retrogradni Jupiter. Zauzeti Bikovi koji su već neko vreme “na klimavim nogama” sa voljenom osobom mogu da očekuju postepeno popravljanje odnosa, ali će morati da naprave prvi korak u tome.

Zdravlje: Mnogi Bikovi su već krajem marta doživeli drastičan pad imuniteta, pa će u aprilu voditi bitku sa brojnim virusima i prehladama. Savetujemo vam da unosite više vitamina i minerala i da koristite svaki slobodan trenutak da se odmorite.

Blizanci

Posao: Retrogradni Jupiter će vam doneti brojne poslovne probleme i komplikacije, a da stvar bude još gora, bićete prilično rasejani zbog konjukcije Merkura sa Neptunom. Verujemo da vam je već jasno da će ovo biti prilično težak mesec za vas. Dobra vest je to da će vam krajem meseca zbog retrogradnog Saturna stići olakšanje – brojne opcije će se otvoriti, a vi ćete dobiti snagu i volju da razrešite brojna poslovno-finansijska pitanja. Blizanci koji traže posao treba dodatno da se aktiviraju u periodu nakon 20. aprila, kada Sunce ulazi u znak Bika. Što se tiče finansija, očekujte novčani dobitak u period od 10. do 18. aprila.

Ljubav: Retrogradni Jupiter će vam “pomrsiti” konce i kada je ljubav u pitanju! Vratiće brojne probleme iz prošlosti, koje ćete sada morati da rešite ako mislite da nastavite vezu u kojoj se nalazite. Blizanci u braku bi mogli da budu veoma nestrpljivi i netolerantni, što će biti okidač za niz svađa u aprilu. Slobodni Blizanci će pod uticajem Sunca u Biku u periodu od 5. do 10. aprila upoznati veoma zanimljivu osobu sa kojom će osetiti jaku privlačnost. Planete pokazuju ogromnu šansu da to preraste u nešto ozbiljnije. Međutim, za sva poznanstva koja se ostvare van ovog perioda planete najavljuju razočarenje i neuspeh.

Zdravlje: Budite fizički aktivni i povedite računa o ishrani i neće biti zdravstvenih problema na duže staze. Ukoliko to ne poštujete već krajem aprila možete da očekujete probleme sa metabolizmom, kao i sa virusnim infekcijama.

Rak

Posao: Zbog konjukcije Merkura sa Neptunom bićete rasejani i neracionalni. Zbog toga vam savetujemo da ne donosite važne odluke sve do 29. aprila, kada će nastupiti retrogradni Saturn i doneti povoljne aspekte za dogovore, pregovore, potpisavanje dokumenata i slično. Pod uticajem retrogradnog Jupitera možete doneti neke nepromišljene odluke i “uploviti” u rizičan posao. Savetujemo vam da se u aprilu posavetujete sa osobom od poverenja pre nego što donesete bilo koju odluku. Rakovi koji nemaju posao trebalo bi da se angažuju oko traženja poslova vezanih za javnost, pravo ili ekonomiju.

Ljubav: Pod uticajem sekstila Merkura sa Saturnom napokon ćete uspeti da ostvarite dogovor sa voljenom osobom, i što je još važnije uspećete da ga sprovedete u delo do kraja aprila. To će uneti stabilnost u vaš odnos. Polovinom meseca možete da očekujete mešanje neke osobe sa strane, ali ako vi i partner budete složni to neće imati uticaj na vaš odnos. Slobodni Rakovi će upoznati veoma zanimljivu osobu, ali planete pokazuju strah i dvoumljenje… Najverovatnije ćete biti povučeni i pasivni i zbog toga nećete smeti da započnete dublju komunikaciju sa tom osobom. Savetujemo vam da pobedite stidljivost, jer će vam se isplatiti.

Zdravlje: Pod uticajem retrogradnog Plutona u periodu nakon 24. aprila možete da očekujete povratak zdravstvenih tegoba iz prošlosti. Takođe, mogući su problemi sa organima za varenje. Savetujemo vam da povedete računa o ishrani i da se krećete više.

Lav

Posao: Pre svega – problemi sa finansijama, koje će već početkom meseca prouzrokovati konjukcija Merkura sa Neptunom. Trebalo bi da izbegavate pozajmljivanje novca, uzimanje kredita i rizična ulaganja, jer aspekti najavljuju da biste kasnije tokom godine mogli da imate ozbiljne probleme zbog toga. Retrogradni Jupiter vam donosi nove mogućnosti na poslovnom planu, posebno ako se bavite nekretninama ili građevinom. Ukoliko tražite posao, idealan period za to je nakon 20. aprila kada će Sunce u Biku ući u vaše polje karijere i stvoriti vam nove poslovne prilike i mogućnosti.

Ljubav: Dobar mesec za sve zauzete Lavove! Pod uticajem sekstila Merkura i Saturna vaša komunikacija sa partnerom će se značajno popraviti, a samim tim će nastupiti bolji period za vas dvoje. Moguće su manje nesuglasice, ali ćete sve uspeti da rešite pričom. Slobodni Lavovi bi početkom meseca mogli da uplove u veoma strastvenu avanturu sa potpuno nepoznatom osobom. Aspekti pokazuju da će ta avantura trajati neko vreme, ali da su male šanse da preraste u nešto ozbiljnije. Nakon 24. aprila, pod uticajem retrogradnog Plutona, možete da očekujete povratak najveće ljubavi ili najveće strasti iz prošlosti.

Zdravlje: Prate vas umor i malaksalost, trebalo bi da odmarate i spavate više. Mogući su i problemi sa kičmom i leđima. Savetujemo vam da šetate više i da krenete na plivanje.

Devica

Posao: Aspekti ukazuju na izdaju i manipulaciju. Postoje ogromne šanse da ćete imati velike probleme sa nekim od kolega ili poslovnih partnera. Budite spremni na to. Sekstil Merkura i Saturna donosi nepovoljne aspekte za sklapanje novih poslova i partnerstava. Mogući su i problemi u komunikaciji – postoji velika šansa da će nešto što ste nepromišljeno rekli neko okrenuti protiv vas i napraviti vam problem. Ulaskom Merkura u znak Ovna stvari će se okrenuti u vašu korist i doneti vam nove poslovne i finansijske mogućnosti.

Ljubav: Voljenoj osobi smeta to što ste se zatvorili u sebe, a to će vam otvoreno zameriti. Ako želite da sprečite raspravu, savetujem vam da budete otvoreniji prema partneru i da jasno i glasno kažete šta vam se dešava i zašto se osećate tako. To će ojačati vaš odnos. Slobodne Device će napokon ostvariti pomak u odnosu sa osobom koja im se već neko vreme dopada. Najverovatnije ćete morati da napravite prvi korak. Moguće je i da će vam se udvarati dosta starija osoba od vas.

Zdravlje: Umor i stres će obeležiti april, a moguće je i da ćete biti skloni prejedanju što će dovesti do povećane telesne težine. Savetujemo vam da povedete računa o ishrani I da se krećete više – planete pokazuju da ste se prilično usedeli i da to utiče negativno na vaše zdravlje.

Vaga

Posao: Pod uticajem retrogradnog Jupitera i Merkura u konjukciji sa Neptunom možete da očekujete komplikacije na polju posla, posebno ako imate privatan biznis ili tek planirate da ga započnete. Ipak, retrogradni Jupiter će Vam doneti i nove mogućnosti i prilike, koje ćete moći da iskoristite tek tokom maja i juna. Vage koje rade u kompaniji mogu da očekuju neki značajan dogovor ili važne vesti sredinom meseca. Ukoliko tražite posao, idealan period za to je sredina meseca kada će Sunce napraviti trigon sa Jupiterom i doneti nove poslovne kontakte I mogućnosti. Najbolje je da potražite posao u sferi zabave i kreativnosti. Nakon 20. aprila možete da očekujete povećanje zarade – mogući su povećanje plate ili dodatni posao.

Ljubav: Vage koje su u vezi ili braku mogu da očekuju nesuglasice u odnosu sa partnerom, najverovatnije 10. ili 11. aprila, kada će Sunce napraviti kvadrat sa Saturnom i doneti nerazumevanje i netrpeljivost. Savetujemo vam da budete fleksibilniji i otvoreniji prema partneru, jer durenjem i ljutnjom ništa nećete postići. U drugoj polovini aprila nastupiće trigon Sunca sa Jupiterom, koji će doneti pozitivne aspekte za rešavanje ljubavnih problema sa partnerom. Ukoliko ste imali neke tajne u prošlosti, možete da očekujete da će one krajem meseca pod uticajem retrogradnog Saturna isplivati na površinu. Slobodne Vage će upoznati nekoliko zanimljivih osoba, a velike su šanse da će uploviti u avanturu sa nešto starijom osobom. Međutim, aspekti ne pokazuju neki trajniji odnos, iako ga vi žarko želite.

Zdravlje: Drastičan pad imuniteta doneće brojne zdravstvene probleme – od problema sa hormonima do alergijskih reakcija. Savetujemo vam da povedete računa o ishrani i da počnete da trenirate.

Škorpija

Posao: Početkom meseca bićete skloni rizičnim poslovnima i investicijama. Savetujem vam da sačekate sekstil Merkura i Urana, koji će nastupiti 7. aprila, i da tek tada započnete sa poslovnim pregovorima i donošenjem poslovnih odluka. Razmotrite sve opcije, sve prednosti i nedostatke pre nego što donesete konačnu odluku. Retrogradni Jupiter vam donosi probleme sa finansijama – moguće je da ćete morati da rešite neke dugove iz prošlosti. Škorpije koje traže posao treba da iskoriste kraj aprila, kada će biti pogodni aspekti za promenu posla – posebno za Škorpije koje se bave marketingom ili javnim nastupom.

Ljubav: Odličan mesec za sve Škorpije koje su u vezi ili braku! Pod uticajem Venere koja će napraviti konjukciju sa Neptunom i retrogradnog Plutona, Škorpije će osetiti snažnu potrebu za intimom sa voljenom osobom. Očekujte mesec pun romantike, strasti i ljubavi. Slobodnim Škorpijama april donosi veliki broj udvarača. Moguće je da će vam neko od njih zapasti za oko i da ćete poželeti nešto više. Međutim, nikako nemojte da idealizujete tu osobu, jer već krajem aprila možete da doživite razočaranje.

Zdravlje: Tokom aprila možete da očekujete probleme sa grlom i disajnim organima. Moguća je i jača alergijska reakcija. Savetujemo vam da povećate unos vitamina i minerala.

Strelac

Posao: Pod uticajem retrogradnog Jupitera možete da očekujete probleme sa koncentracijom i organizacijom, a to će dovesti do grešaka u radu, nepoštovanja rokova i slično. Budite spremni na kritiku. Sredinom meseca Merkur će ući u znak Ovna i doneti nove poslovne prilike. Ovaj aspekt je odličan i za dodatno učenje i usavršavanje – iskoristite ga tako što ćete upisati neki kurs ili početi samostalno da učite. Krajem meseca možete da očekujete veći finansijski gubitak, posebno ako imate svoj biznis.

Ljubav: Početak meseca obeležiće nesuglasice sa voljenom osobom, posebno oko zajedničkog života i budućnosti. Moguće je da će rasprava započeti svakodnevnim problemima i da će se pretvoriti u svađu oko planova za budućnost. Savetujemo vam da “spustite loptu” i da smireno objasnite voljenoj osobi šta vas muči i kako zamišljate vašu vezu ili zajednički život. Na taj način ćete veoma brzo razrešiti nesuglasice sa voljenom osobom. Strelčevi koji su već neko vreme zaljubljeni u određenu osobu mogu da očekuju pomak na ljubavnom planu. Tokom aprila ćete imati nekoliko zajedničkih susreta i vi ćete krajem meseca shvatiti da ta osoba nije dobar izbor za vas.

Zdravlje: Umor, stres i malaksalost će obeležiti april! Savetujem vam da se relaksirate i odmarate više i da povedete računa o ishrani.

Jarac

Posao: Početkom aprila Merkur pravi konjukciju sa Neptunom i donosi probleme u komunikaciji. Dakle, očekujte nesuglasice sa kolegama i nadređenima. Takođe, početak aprila će biti nepovoljan za neke ozbiljnije poslovne pregovore. Savetujemo Vam da za pregovaranje i ozbiljne sastanke sačekate 10. april, kada će Venera napraviti konjukciju sa Neptunom. Krajem meseca imaćete veliki broj obaveza i zadataka, a postoje velike šanse da će pod uticajem retrogradnog Plutona na površinu isplivati zadaci koje niste završili u prošlosti.

Ljubav: Početak aprila će biti savršen za većinu Jarčeva koji su u braku ili vezi. Moguće je da “kujete” ozbiljne planove u odnosu sa voljenom osobom i da planirate da vezu ili brak podignete na viši nivo. Ukoliko razmišljate o početku zajedničkog života, period do 24. aprila je idealan za to. Slobodni Jarčevi mogu da očekuju novo poznanstvo posredstvom prijatelja, a pod uticajem retrogradnog Saturna, koji nastupa 29. aprila, u vaš život će se vratiti ljubav iz prošlosti. Savetujemo vam da se ne vraćate u prošlost, jer biste mogli ponovo da se razočarate.

Zdravlje: Savetujemo vam da povedete računa o stilu života koji vodite, jer utiče negativno na vaše zdravlje. Smanjite unos alkohola i nikotina i provodite više vremana u prirodi.

Vodolija

Posao: Ako razmišljate o nekoj investiciji ili pozajmici, savetujemo vam da to ostavite za kraj aprila, jer period do 10. aprila nije povoljan za to. Izbegavajte rizične transakcije tokom aprila, jer vas mogu skupo koštati u budućnosti. Vodolije koje rade u nekoj kreativnoj industriji mogu da očekuju značajan poslovni napredak tokom ovog meseca. Ukoliko tražite posao, iskoristite sredinu aprila, kada će Sunce napraviti trigon sa Jupiterom i stvoriti povoljne aspekte za stvaranje novih poslovnih kontakata.

Ljubav: Vodolije koje su u vezi ili braku će početkom meseca ozbiljno preispitivati budućnost sa partnerom/kom. Pod uticajem kvadrata Sunca i Saturna pokrenuće se niz rasprava o vašem odnosu, a vrlo je moguće da će isplivati tajne iz prošlosti koje će dodatno pogoršati situaciju. Savetujemo vam da pokušate da obuzdate svoje emocije, jer biste mogli da kažete ili uradite nešto zbog čega biste mogli gorko da zažalite. Slobodne Vodolije će imati nekoliko prilika za flert, ali kao da će biti nezainteresovane. Pod uticajem retrogradnog Plutona osetićete potrebu da pronađete pravu osobu, a ne da se zadovoljavate trenutnim zadovoljstvima. Velike su šanse da će krajem meseca u vaš život ući osoba sa kojom možete da započnete odnos na duže staze.

Zdravlje: Mogući su ozbiljni problemi sa kožom. Savetujemo vam da posetite kožnog lekara što pre. Poželjno je da jačate imuni sistem, jer planete najavljuju pad i probleme sa virusima i infekcijama.

Ribe

Posao: Planete najavljuju probleme sa koncentracijom i organizacijom, pa je moguće da ćete napraviti pogrešnu procenu i doneti lošu odluku, posebno početkom aprila. Savetujemo vam da sačekate 10. april, kada će Venera napraviti konjukciju sa Neptunom i pojačati vašu intuiciju, a to će vam pomoći da donesete konačne odluke. Odličan mesec za traženje novog posla, posebno ako se bavite dizajnom. Merkur će 17. aprila ući u vaše polje novca i doneti napredak na finansijskom planu. Generalno, nećete ostvariti veće prihode, ali ćete bolje raspolagati novcem koji imate.

Ljubav: Skloni ste idealizovanju osobe koja vam se dopada, a to će vam se u aprilu “obiti o glavu”, bez obzira na to da li ste zauzeti ili ne. Konjukcija Merkura sa Neptunom najavljuje razočarenje, pa budite spremni na to. April će obeležiti druženje sa dragim ljudima, a to će vam uliti volju i energiju za ostale aspekte života. Krajem aprila možete da očekujete povratak veoma bitne osobe iz prošlosti, što ćete veoma emotivno doživeti.

Zdravlje: Zbog česte promene vremena, moguće su prolazne migrene. Pored toga, očekujte probleme sa kičmom I vratom. Savetujemo vam da što pre krenete na plivanje i fizikalnu terapiju.