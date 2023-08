Verovali ili ne, ovaj muški znak je najgori u krevetu, seks s njim je pravi promašaj

Muškarci u ovom znaku važe za najdominantniji znak koji uvek voli da je u centru pažnje!

Pohvale na njegov račun se gotovo podrazumevaju, a ne moramo da vam naglašavamo da obično misli da je najbolji u svemu.

Pogađate o kome je reč? Verovali ili ne, radi se o Lavu!

Kada osvajaju, neprikosnoveni su, te devojke ostaju očarane i vrlo teško odolevaju tom šarmu! A onda na delu sva iluzija se rabija! Neviđeno razočarenje sledi kada se strasti rasplamsaju…

Kada se udvaraju, vi imate utisak da sledi iskustvo u krevetu koje ćete pamtiti čitav život, međutim, u praksi nije tako.

Horoskopski znak Lav želi da bude u centru pažnje, pa se tako ponaša i u krevetu, usmeren na sebe, a vi ukoliko se nađete sa pripadnikom ovog horoskopskog znaka, ostajete nezadovoljeni.

On je očaran kada se vi trudite, međutim kada dođe red na njega da i on očara vas, sve to pada u vodu jer su Lavovi obuzeti sobom i svojim zadovoljstvom.

Kao šlag na tortu, Lav će očekivati da ga nakon svakog seksa hvalite i opisujete kako nikada niste bili ni sa kim boljim.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.