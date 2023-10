Vrlo lako izgube živce: Ovi horoskopski znakovi imaju najgori temperament

Iako se svi često naljute na neke stvari ili osobe, postoje neki koji izgube svoje strpljenje i zbog najmanje neugodnosti. Lako ih je iznervirati, a kada se naljute, gube kontrolu nad svojim riječima i ponašanjem. Neki horoskopski znakovi poznati su po svojoj lošoj naravi, ali i po teškom temperamentu, prenosi Pinkvilla.

Ovan

Ovnovi imaju tendenciju gubljenja temperamenta kada su ljutiti. Oni ne mogu da sakriju svoje emocije i postanu vidno uzrujani kada ih neko ili nešto naljuti.

Bik

Bikovi su vrlo tvrdoglavi. Lako se iznerviraju, a mogu biti glasni i agresivni kad su besni. Međutim, nakon toga se brzo ohlade.

Devica

Budući da su perfekcionisti, Device imaju velika očekivanja od ljudi i ako se ne ispune, često se naljute. Ne ustručavaju se da izgovore zlobne stvari, ali se posle kaju.

Lav

Oni su puni samopouzdanja. Nikad se neće povući iz svađe i uvek će se držati svojih stavova. Međutim, u ljutnji često znaju da kažu stvari koje im uništavaju odnose s drugima.

Škorpija

Škorpije su žestoke i snažne. One znaju šta žele i kako to žele. Ako nešto pođe po zlu, gube svoje strpljenje. Ne mogu se lako iznervirati, ali kad se to dogodi, teško se kontrolišu, prenosi Večernji.

