Za njih decembar neće biti nimalo srećan: Ova 2 znaka čeka veoma težak kraj godine

Za ove znakove važi savet da prigrle promene koje ih čekaju i da budu strpljivi, jer sreća će pokucati i na njihova vrata.

Jarac

Jarčevima je godina bila izazovna najviše na polju ljubavi. U karijeri ste imali male sitne trzaje koji vas nisu uplašili ni poremetili. Taj deo života držite u svojim rukama. Ali ljubav vam zadaje nemir. Vraćanje prošlih partnera, vraćanje u prošlost, sve to je na neki način karmički pečat. Polako sa njima završavate i svesni ste da tu nemate šta da tražite. Ali povećava se vaš strah strah od emotivne samoće. Baš zato nemojte srljati i upuštati se u odnose koji vam ne prijaju, već zastanite i verujte da ono što vama pripada dolazi samo do vas! U to će vas uveriti 2023. godina, a na vama je da joj date šansu i da joj verujete!

Bik

Bikovima je cela godina bila izuzetno naporna i stresna. Najviše zbog promena, a vi ste ih imali najviše, kako na porodičnom tako i na ljubavnom i poslovnom planu. Ne mogu vas zvezde obradovati jer vas čeka još jedan udar promena do kraja 2022! Ali, već od polovine januara vi ćete prodisati i polako stvari dolaze na svoje mesto.

