Za ova 4 znaka sutra nastupa neverovatan obrt sudbine, ali i haotične promene

U ponedeljak, 17. jula, na nebu će osvanutu mlad Mesec u saosećajnom, intuitivnom i porodično orijentisanom znaku Raka, naglašavajući pritom našu odanost domu i familiji. Ovo je period kada će većina znakova otkriti gde zapravo pripada i verovatno ćete poželeti da otvorite svoje srce i prigrlite malo nežnosti. Takođe, pripremite se ona osvešćavanje onoga što vas boli, jer da biste razumeli i zacelili svoje rane, morate prvo da ih razumete. Predstojeći mlad Mesec posebno će uticati na naredna četiri znaka i doneti im značajne prekretnice.

Ovan

Ovaj mlad Mesec pogađa vašu četvrtu kuću ličnih i porodičnih stvari, pa se spremite da će se razotkriti sve tajne, sve ono što se dešavalo iza zatvorenih vrata i odvijalo se daleko od radoznalih očiju. Ovo je period u kome ćete biti inspirisani da se posvetite svom domu – detaljno ga očistite, iznova opremite ili promenite raspored u stanu, a možda ćete čak dobiti i ideju da se preselite ili to i učinite. Takođe, osetićete potrebu da se zbližite sa porodicom, pa razmislite o organizovanju neke zajedničke večere ili događaja na kom ćete se grupno zabaviti. Da bi vam bilo udobno u svojoj koži dok uživate u raznoraznim avanturima, neophodno vam je da imate mesto gde ste uvek dobrodošli i gde možete da pustite korenje, pa nikada nemojte smetnuti sa uma rad na porodičnim odnosima i prostoru gde živite .

Rak

Priznajte, uživate u tome da budete obožavani! Čak i ako ste stidljiv i suzdržan Rak kog treba izvući iz ljušture, ne možete da ne volite osećaj da ste shvaćeni i cenjeni zbog onoga što jeste. A ovaj mlad Mesec znači da ćete biti na vrhu svega, s obzirom da osvetljava vašu prvu kuću, kuću života i ličnosti. Pripremite se da se pogledate u ogledalo i vidite nešto sasvim novo – ovo je period koji neminovno donosi promene iznutra. Vaše identitet se menja i razvija usled protoka vremena i iskustva. Postali ste moćnija i zanimljivija osoba i na to treba da budete ponosni. Ovo je vreme samospoznaje koja će vam otvoriti mnogo novih vrata i naterati da prigrlite prilike, koje inače ne biste.

Vaga

Ovaj mlad Mesec doneće nalet energije u vašu 10. kuću javnog imidža, a to znači samo jedno – bićete u centru pažnje! Dobićete vesti koje će poboljšati vašu reputaciju u društvu i promenite vam život nabolje. Ovo je trenutak pogodan za dobijanje nekih priznanja, posebno na poslovnom planu. Dobro je vreme da se prijavite na neki konkurs ili da konkurišete na novi posao. Generalno je odličan period za uspostavljanje poslovnih ciljeva, vaš trud i odlučnost će sasvim sigurno biti nagrađeni. Mogli biste da stignete do vrha mnogo ranije nego što ste očekivali.

Jarac

Vaši odnosi se menjaju! Ovaj mlad Mesec pokrenuće novu dinamiku procesa davanja i uzimanja i daće vam motivaciju da počnete više da cenite svoje partnerstvo. Analiziraćete odnose koje imate i uticaj koji imaju na vas i dublje ćete se pozabaviti njima, a to bi moglo da vas dovede do zanimljivih otkića. Nemojte se plašiti istine, pa makar to značilo da pokvarite neke odnose i poljuljate sliku koju o vama ima druga osoba. Istina je važna kako biste znali s kim zapravo provodite vreme.

