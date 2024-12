Zagorčavaju sami sebi život: 3 horoskopska znaka koja hronično previše razmišljaju o svemu

Preterano razmišljanje se dešava najboljima od nas, ali neki ljudi to definitivno rade više od drugih. A tri horoskopska znaka baš znaju i da preteraju.

„Overthinking“ je kada vaše misli i brige kruže u beskrajnoj petlji. Umesto da se pripremite za sledeće korake, preterano razmišljanje vas obično vodi do neaktivnosti, jer vas dodatno preplavi i strah.

Prekomerno razmišljanje može da bude čak i rani pokazatelj ili simptom depresije, anksioznosti i drugih mentalnih zdravstvenih stanja.

Ovo su znaci koji su šampioni u preteranom razmišljanju.

Škorpija

Škorpija je intuitivna i misteriozna, ali je takođe i pomalo posesivna i opsesivna. Ona je toliko zaokupljena detaljima oko svojih osećanja i premišljanja o namerama drugih, da ne mogu da ostave svoje misli po strani već su potpuno zaokupljeni non stop razmišljanjem šta sve oko njih znači. Čak i ako Škorpija donese zaključak o nečemu, vratiće se nazad i još malo ispitati situaciju. Škorpiji je teško da nastavi dalje. One su posesivne prema svojim mislima kao i prema svojim romantičnim partnerima.

Devica

Devica ima dubok um i tendenciju da se izgube u njemu kada je prepuštena sama sebi. To čini Devicu sklonom preteranom razmišljanju: Ona će da osmisliti svaki mogući scenario koji bi mogao da se dogodi ili će da analizira nešto što se već dogodilo do tačke bez povratka. Devica je takođe veoma kritičan znak, posebno kada su u pitanju oni sami. To je čini perfekcionistom. Zaista je neverovatno pažljiva u svemu što govori ili rade, ali nikako bez intenzivne mentalne pripreme i obzira. Školski primer „preteranog razmišljanja“.

Blizanci

Blizanci su jedan od najintelektualnijih i najradoznalijih od svih znakova zodijaka. To je ujedno i blagoslov i prokletstvo za njih, jer ih ove osobine takođe navode da previše razmišljaju o svemu što im se ikada dogodilo. Blizanci žele da vide situaciju, osećaj ili osobu iz svakog ugla koji se može zamisliti. To je ono što Blizanci veruju da treba da se uradi da bi nešto u potpunosti razumeli.

