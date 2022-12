Zaljubićete se u njih do ušiju, ali ova 4 horoskopska znaka od života će vam napraviti pakao

Zaljubićete se u njih do ušiju, ali ova 4 horoskopska znaka od života će vam napraviti pakao

Oni često (ponekad čak i opsesivno) prate svoje bivše ljubavi na društvenim mrežama.

Bik

Bikovi daju svoje srce na dlan i obasipaju partnere ljubavlju. S druge strane, oni se takođe smatraju jednim od najznačajnijih znakova zodijaka. Kada se zaljube, vezu shvataju ozbiljno i sanjaju da se konačno skrase. Stoga, kada veza nije onakva kakvu su zamišljali i želeli, oni postaju veoma tvrdoglavi i ne žele da se pomire sa rastankom. Međutim, kada je on u pitanju, oni sa tvrdoglavošću manijaka prate svoju nekadašnju ljubav na društvenim mrežama da bi saznali odgovor na pitanje: zašto me ostavio?! Bik to ne može da razume.

Rak

Rak je jedan od najosetljivijih znakova Zodijaka. Lako je povređen, pa se nerado otvara prema drugima, pogotovo ako mu je neko jednom slomio srce. Ako se to dogodi, Rak će dugo zaceliti rane. Definitivno mu ne pomaže da prati korake bivše ljubavi na društvenim mrežama. Ali zašto Rak to radi? Odgovor je jednostavan i on se ipak nada da će ova priča imati srećan kraj.

Devica

Devica je očigledno veoma samozadovoljna i sve prihvata mirno. Međutim, ovo je samo iluzija. Ljudi u ovom znaku su rastrzani, iako to ne daju do znanja. Uprkos tome, oni pate iznutra i traže krivca u sebi, misleći da nisu dovoljno dobri da zadrže voljenu osobu. Takođe često gledaju profile svog bivšeg na društvenim mrežama. Nadaju se da će tamo pronaći neke tragove, zahvaljujući kojima će sve spakovati u koherentnu celinu.

Škorpija

Škorpija ima reputaciju veoma strastvenog horoskopskog znaka, ali druge drži na distanci. Međutim, istina je potpuno drugačija – ljudi rođeni pod ovim znakom su veoma emotivni i lako povređeni. Kada se veza u znaku Škorpije naglo završi, on jako pati. Leči ne samo svoje srce, već i povređenu gordost. U slučaju ovog znaka, bol se često pretvara u ljubomoru, pa čak i u opsesiju. Možda nekoliko puta dnevno proverava Instagram ili Facebook profile svog bivšeg ljubavnika.

