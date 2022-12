Zaljubljeni ste u osobu u ovom znaku: Neka vam je Bog u pomoći

Ako ne uspete da ih zainteresujete, držite korak s nama ili uključite ih u razgovor koji smatraju zanimljivim, oni krećemo dalje. Biće diplomatični (imaju svoje načine, uglavnom), ali brzo će krenuti dalje ukoliko ne možete da zadržite njihovu pažnju.

Dobar, loš, Ovan.

Znači, zaljubljeni ste u Ovna? Neka vam se Bog smiluje. Šalu na stranu, Ovnovi su fantastični ljudi za ljubav. Oni će vas bukvalno sterati u ugao s njihovom ljubavi.

U svakom slučaju, sad kad ste uključeni … postoji nekoliko stvari koje bi trebao da znate o njima.

Prvo (i najvažnije) stvar je u tome da je ovaj horoskopski znak najbolje postavljen u celom zodijaku.

Sada zagrebimo malo dublje. Evo 13 fantastičnih i manje sjajnih razloga zašto su Ovnovi kraljevi zodijaka, kako piše Atma.hr.

1. Strastveni su

Oni su vatreni znak, stoga to nikoga ne bi trebalo da čudi. Ako su vas ceo život opisivali kao “vatrenu” osobu, možda ste do sada došli do zaključka da je to istovremeno i kompliment i uvreda.

S jedne strane, to znači da kada uđu u prostoriju unose mnogo energije. Uglavnom dobre energije.

Ponekad i loše, zavisno od njihovog raspoloženja.

To su ljudi koje želite da pozovete na svoju zabavu, ako želite da zabava bude zabavnija. S druge strane, imaju kratak fitilj.

2. Imaju ego

Njima je potreban partnera koji napada njihov ego kada je potrebno, ali takođe to mora da izvede na način da ostanu ponizni.

Zabavite se s tim balansiranjem!

3. Oni su avanturisti

Pokušaće skoro sve bar jednom.

Ali ako im se to ne dopadne (ili ako nisu dobri u tome) odmah na prvu, verovatno to neće želeti da ponove.

4. Brzo im postane dosadno

Ako ne uspete da ih zainteresujete, držite korak s nama ili uključiti u razgovor koji smatramo zanimljivim, mi krećemo dalje.

Bit ćemo diplomatični (imamo svoje načine, uglavnom), ali brzo ćemo krenuti dalje ukoliko ne možete da zadržite njihovu pažnju.

5. To su ljudi s velikom slikom

Mali detalji ih ne zanimaju. Oni misle uglavnom o projektima, idejama i ciljevima i o svemu što je potrebno da se posao završi. Sitni detalji su im nebitni.

Oni će se pobrinuti za njih ako moraju – na kraju krajeva – cene odgovornost – ali verovatno će to uraditi nevoljno.

6. Agresivni su

Kada žele ono što žele i na način na koji oni to žele, odstupite i pomerite se u stranu, ne stojte im na putu.

Bolje vam je da se ne takmičite s njima, jer ćete verovatno izgubiti.

7. Vole strastveno

Brzo i entuzijastično se zaljubljuju i vole s dubokom strašću. Oni vole ljubav.

Kada su zaljubljeni, druga osoba će to znati i osetiti u dubini svoje duše.

8. Život ih uzbuđuje

Iskreno, oni su uzbuđeni zbog svega: putovanja, književnosti, pozorišta, zanimljivih ljudi, sveta, vas. Većina stvari ih uzbuđuje i žele punom snagom da uskoče u sve to.

To je razlog zašto su to ljudi s velikom slikom (# 5) – ako se bave trivijalnostima, neće imati vremena da iskuse život u potpunosti.

9. Odani su

Ne zezajte se s njihovim prijateljima. Ne zezajte se s onim koga vole. Mogu zamerati godinama. Godinama. A ono što im nedostaje u fizičkoj snazi, oni nadoknađuju rečima – dokrajčiće vas svojim jezikom.

Neprijatelji njihovih prijatelja su i njihovi neprijatelji. Upozoreni ste.

10. Napadni su

To je samo lep način da se kaže da govore skoro sve što žele, naročito kada su s ljudima koji ih znaju jako dobro. Mogli bi da se suzdrže ispred vaših roditelja ili vašeg šefa, jer navodno “suzdržanost” je društvena norma (tako su im rekli), ali morate znati da je njima užasno teško da prećute neke stvari i da ne kažu kako se osećaju.

Najbolje što možete da uradite je da uskočite i spasite ih pre nego što eksplodiraju.

11. Marljivi su

Unajmi Ovna, daj mu nešto za što oseća strast i on će raditi više nego bilo ko drugi. Upozorenje: To je moguće samo ako Ovan radi posao koji ga ispunjava i stimuliše.

Inače, sve oklade otpadaju.

12. Nemaju strpljenja

Bukvalno ni malo. Žele sve da uradimo još juče. Ako mogu da se pojave u restoranu /bioskopu/sastanku na vreme (verovatno i ranije) zašto vi ne možete? Nećemo ni spominjati bes koji osećaju kada čekaju zaglavljeni u saobraćaju ili kada čekaju u redu u prodavnici.

To je slabost koja nema leka, (osim psovki) i jednostavno nemojte dopustiti da vam se dogodi da vas čekaju.

13. Potreban im je prostor

Oni su žestoko nezavisni, što znači da moraju da imaju svoj sopstveni život. Ako se osećaju kao životinje u kavezu, oni će pobeći čim se vrata mrvicu otvore.

To znači: obično ih privlači neko ko ima svoja interesovanja i hobije, ko im može dati prostora da žive njihov sopstveni život, osim onog koji žele da podele s vama.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.