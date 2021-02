Znaci horoskopa predodređeni da imaju sreće u braku, i svi žele sa njima

Pojedini predstavnici Zodijaka jednostavno su rođeni za zajednički život jer imaju afinitete ka zajednici i porodici. Neki su uspešniji u bračnom životu, neki malo manje, ali ovih pet znakova su stvoreni za život u dvoje.

Bik dugo bira, ali kad odabere…

Bikovima vlada planet Venera. To je razlog zbog kojeg imaju sklonost za davanjem, brak ih nimalo ne plaši, naprotiv, raduju mu se. Međutim, Bikovi vole da pametno iskoriste vreme za upoznavanje budućeg partnera kako bi se uverili da je to prava osoba, pre nego što se obavežu. Ali, nakon što budu sigurni u vezu, ostaće zauvek sa partnerom.

Bik želi da gradi budućnost i ne plaši se osnivanja porodice. Za njih je stabilnost neprocenjiva i učiniće sve da uspeju u svom braku.

Rak nikad ne napušta supružnika

Ovim znakom upravlja Mesec, zbog čega Rakovi favorizuju emocionalne veze ispred telesnih veza. Rak je nežan, ljubazan i pun poštovanja, traži dugoročnu predanost i nema problema sa ograničavanjem svoje slobode. Rak čini sve da se njegov partner oseća cenjeno i voljeno zbog onoga što jeste, ali i očekuje isto zauzvrat. Jednom kad se uveri u svoja osećanja, Rak će ostati veran i nikada neće napustiti supružnika. To su razlozi koji čine njihov brak uspešnim.

Lav jedini vatreni znak predan braku

Lav je, za razliku od Ovna i Strelca, jedini vatreni znak kod kojeg će veza verovatno potrajati kad se venča. To je odan znak, kojim vlada Sunce, što mu daje kraljevsku energiju. Kad Lav započne vezu, ona je ili dugoročna ili je neće biti. Lavovi nisu zahtevni ljudi, samo žele da znaju da ih njihovi partneri vole i da su im verni. Kad su emocionalno zadovoljni, ništa ih neće naterati da pobegnu, pišu mediji.

Jarac ceni sigurnost i stabilnost

Dominantna planeta ovog znaka je Saturn, planeta svesti i vremena. Jarčevi su ljudi koji cene sigurnost i stabilnost. Vrlo je usredsređeni na svoj lični razvoj i preuzimaju odgovornost za sve svoje izbore. Jarčevi se ne plaše poteškoća i vole da prihvataju izazove, jer je to ono što im omogućava da napreduju. Veruju svojim veštinama i spremni su da se suoče sa bilo kojom teškom situacijom. Kad nekoga vole, žele da konkretizuju svoju vezu i venčaju se sa partnerom. Kad se venčaju, ostaju vrlo kreativni i žele da iznenade partnera.

Ribe se u braku osećaju kao u vodi

Ribama upravlja Sunce, ali za razliku od Lava, one nisu nezavisne, emocionalno su zavisne od partnera i stalno ih treba u nešto uveriti kada su u vezi. Brak je dobro rešenje za njih, tako da su napokon sigurne da njihovi supružnici dele ista osećanja kao i one. Izuzetno su emotivni i osećajni ljudi. S druge strane, biće spremne da se bore za to da njihova veza funkcioniše i traje ceo život.

