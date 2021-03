Znate li koja je NAJVEĆA MANA vašeg horoskopskog znaka?

Obično svi glasno ističemo koje su to vrline našeg horoskopskog znaka, o manama retko ko voli da govori.

Ovan

Brzo se naljuti i samo nekoliko trenutaka kasnije ponaša se kao da se ništa nije dogodilo. Takođe znaju da budu preterano naivni i uopšte ne razmišljaju o posledicama svojih postupaka. Njihov kratak fitilj vrlo je poznat svima okolo.

Bik

Veoma je tvrdoglav i ne želi da se predomisli čak i kada mu drugi dokažu da greši. Takođe, nedostatak im je što su često previše koncentrisani na materijalne stvari kao i na svoju korist.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka imaju lošu koncentraciju, pa nije ni čudo što, na primer, na poruke odgovaraju sa nekoliko sati zakašnjenja. Međutim, veoma im je važno da ih drugi doživljavaju kao inteligentne i zabavne osobe, a često im nedostaje empatije.

Rak

Teško im je da drugima kažu „ne“. Pripadnici ovog znaka često znaju kako tuđe potrebe da stave ispred svojih. Takođe, često su nezreli u životnim stvarima, a početne reakcije na stresne događaje identične su onima kod dece. Nostalgija ih sprečava da u potpunosti uživaju u životu.

Lav

Ima velika očekivanja od ljudi iako je nebrojeno puta bio razočaran. Pripadnici ovog znaka takođe vole da budu u centru pažnje. Onome ko ih dobro poznaje postaje očigledno da je njihova stalna želja da budu izuzetni i glavni u svemu način da nahrane svoj ego i bore se sa puno kompleksa koje imaju.

Devica

Previše razmišlja čak i kada nema zbog čega da brine. Takođe, opsednutost urednošću, detaljima i stalna potreba za kontrolom ide na živce svima oko njih.

Vaga

Treba joj čitava večnost da donese odluku. Pored toga, večita potreba Vage da budu okruženi ljudima nije odraz velike društvenosti, već straha da ne ostanu sami, čega se najviše plaše. Oni sami ne znaju svoju vrednost i potvrđuju se kroz druge, zbog čega se plaše da ih razočaraju i zauvek svima udovolje, što ih čini licemernim.

Škorpija

Ne veruje nikome jer misli da svi žele loše za njega. Ovaj znak se često proglašava zlonamernim. Njihova agresivna priroda i arogantan izgled ostavljaju utisak ogorčenih i zastrašujućih pojedinaca, ali to je njihov odbrambeni mehanizam jer se osećaju nevoljeno i sve oko sebe doživljavaju kao pretnju.

Strelac

Obećava više nego što može da ispuni. Pored toga, njihova sklonost ka filozofiranju i dubokom razmišljanju često iscrpljuju sve oko sebe, i oni imaju tendenciju da ponavljaju sve što su videli i čuli da bi ispali pametniji.

Jarac

Previše radi i nikada sebi ne ostavlja vreme za opuštanje i odmor. Nikada ne zaboravljaju svoju korist, a zbog dugoročnih planova često zaborave da žive u sadašnjosti i uživaju u životu. Njihov pesimizam može svakoga da učini depresivnim, a najgori su ako se sa nekim takmiče, jer tada za njih važi „cilj opravdava sredstvo“.

Vodolija

Ne zna kako da pokaže da joj je stalo do drugih ljudi i određenih stvari. U ljubavnim vezama, na štetu svoje slobode i individualnosti, večito nanosi bol svom partneru. One su liberalne, ali samo u pogledu onoga što ih se ne tiče, dok u svemu ostalom to mora biti njihovo.

Ribe

Oni opraštaju ljudima koji ne zaslužuju njihov oproštaj. Naivni su i teško mogu da im kažu „ne“ i pokažu svoj stav, a imaju i slabu snagu volje, zbog čega lako mogu da ih nagovore na razne gluposti.

