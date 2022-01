Pravi džek pot: Savršene žene rađaju se u ova 3 znaka

Savršene majke, domaćice i uspešne, poslovne žene.

One su savršene majke, domaćice i uspešne, poslovne žene. Ipak, pored svega toga one imaju ono nešto, što privlači muškarce magnetski, a to se ne može definisati rečima.

Bik

Žena u znaku Bika je savršena domaćica. Pored toga što je spretna u kuhinji, ona ume da zadovolji partnera i pruži bezgraničnu ljubav. Njen dom odiše čistoćom, harmonijom i toplinom.

Pored toga, ona ima sjajan talenat za biznis. A s obzirom na to da ima “fobiju” od siromaštva, ona je spretna i zna kako da zaradi novac. O njenim zanosnim oblinama nema potrebe pričati. Ovo je prava žena.

Vaga

Vaga je lepotica, najlepša je od svih znakova horoskopa. Ona zrači lepotom i koliko god da ste ljuti na nju, oprostićete joj to. Ne može se pohvaliti nekim poznavanjem domaćinstva, ali njena lepota je dobar genetski materijal za faktor nasleđa.

Vaga je kao boginja koja je sišla među ljude. Ovim ženama su vrata svuda otvorena. To možda nije pravedno, ali može im se.

Lav

Kao i kod muškaraca, tako i kod žena, Lav je dominantna jedinka. Njena je pojava fascinantna, ona ume da nametne svoju volju i za sebe bira savršeno.

To joj pripada, jer je i ona savršena. Kraljica stajlinga i dobrog ukusa, čak i kad nije savršena, pronaći će način da se predstavi kao takva i da joj poverujete.

