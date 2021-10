Sudbinski par: Samo je jedan horoskopski znak stvoren za vaš, evo i koji

Obično se na Internetu mogu pronaći brojni tekstovi o tome koji horoskopski znakovi odgovaraju kojem u ljubavi (i u krevetu). Međutim, za svaki horoskopski znak postoji jedan drugi koji mu savršeno odgovara – po karakteru, po osobinama…

Svejedno da li reč o porodice, prijateljstvu ili poslu – ovi horoskopski znakovi se savršeno nadopunjuju

Ovan

Ovan treba Devicu u svom životu. Ona je razumna i oprezna, pažljiva, pouzdana i brižna – a naročito drži spontanog, dinamičnog i ponekad nepromišljenog Ovna s obe noge na zemlji.

Bik

Bez Vodolije se Bik neće dobro snalaziti. Naime, Vodolija je puna energije, temperamentna je te je uopšteno fascinantno biće. To oduševljava Bika koji se raduje i zna da uživa u životu, ali je ponekad flegmatičan i spor.

Blizanci

Blizanci si ne mogu zamisliti život bez Bika. Bik je jako strpljiv s ljudima. Osim toga je i jako srdačan i izdržljiv. Dakle, savršene karakteristike da nadopuni živahnog Blizanca

Rak

Ako postoji znak bez kojeg Rak ne može, onda je to Škorpija. On je hrabar, odlučan i neustrašiv. Osim toga je strastven i veran. Upravo to je ono što je potrebno osećajnom i suzdržanom Raku.

Lav

Kako bi mu život bio ispunjen, Lavu je potrebna Vodolija u njegovom okruženju. Svejedno da li u krugu prijatelja ili porodice. Glavno da Lav može da profitira od samostalnosti, odlučnosti, idealizma i energije Vodolije. To imponuje samopouzdanim i spontanim Lavovima.

Devica

Strelac je – sa svojim humorom, opuštenošću i dalekovidnošću – ponekad perfekcionistički nastrojenoj Devici savršen pratilac u životu.

Vaga

Osobama rođenim u znaku Vage potrebna je Riba u njihovom životu, jer ona je saosećajna, maštovita i intuitivna. Baš to treba osećajnim Vagama koje teže za ravnotežom.

Škorpija

Škorpiji je jako teško bez Vage. Ona je osećajna, diplomatski nastrojena i ima izjednačujući efekat na ljude. Škorpija je pak često vrlo instinktivna, stroga i izazovna – pa tako ova znaka čine u prijateljstvu, na poslu i u porodici savršen duet.

Strelac

Strelcu u životu treba jedan Lav. Brižan je, odgovoran i šarmantan, ali i metodičan, objektivan i savestan. To je za avanturistički nastrojenog, ali ponekad i lakovernog Strelca dobra suprotnost.

Jarac

Život Jarca lepši je ako ga može provesti s Blizancem. Naime, Blizanci su znatiželjni, društveni, živahni i kompleksni. To imponira savesnom, često suzdržanom i pomalo tromom Jarcu.

Vodolija

Vodoliji je potreban Rak u životu. Rak je osećajan, ima smisla za humor i vrlo je maštovit. Takođe je vrlo brižan tip. To nadopunjava Vodoliju, jer ponekad zna da bude vrlo impulsivan i napadan, ali čak i živčan i ekscentričan.

Ribe

Za Ribe je život bez Jarca mnogo teži. Jarac je objektivan, koncentrisan i vrlo pouzdan. Osim toga je verno biće. Upravo to je potrebno emocionalnom i ponekad preosetljivom Jarcu.

