Svako ima nešto svoje: Evo kakvi su muški horoskopski znaci u krevetu

Nema sumnje da svaki znak ima „ono nešto“. Evo šta je to karakteristično za njegov znak kada je seks u pitanju.

Ovan

Ovan seks shvata jednim vidom tamičenja. Izazov im nije strana reč kada su u spavaćoj sobi. Vole da su spontani i ne žele da se kontrolišu kada su u blizini voljene osobe, posebno kada su raspoloženi. Predigra im nije uvek jača strana, vole odmah da pređu na stvar. I da, obožavaju da budu agresivni.

Bik

Bikovi su najsenzualniji znak Zodijaka i nemojte da vas neko ubeđuje u suprotno. Obožavaju da ispoljavaju svoju seksualnost preko fizičkog kontakta. Svaki Bik zna kako da objekat svoje požude dovede sebi pred noge. Njihova čula igraju veliku ulogu u seksu – hrana, masaže, šaputanje, itd.

Blizanci

Bliznaci su veoma avanturistički nastrojeni i spremni za nove stvari. Isprobavanje različitih tehnika i poza je nešto što obožavaju. Toliko su seksualni da ako ne mogu da imaju fizički seks s vama oni će naći način da vas zadovolje makar preko telefona. Iako obožavaju igrice u krevetu njima je jako važno da se povežete na intelektualnom nivou jer jedino tako mogu biti u potpunosti zadovoljeni.

Rak

Rak uvek ide srcem. On očajnički želi da ima strastven seks s vama, ali samo ako zna da je to vođeno emocijama. Vole intimnost više od šema za jedno veče. U glavama mnogih Rakova seks i ljubav idu jedno s drugim. Ako im je lepo s vama njihova maska pada, a na površinu izbija neograničena seksualnost u kojoj ćete uživati.

Lav

Lav želi da zapalite njegovu vatru. To mu pomaže da njegova seksualna strana ispliva na površinu. Verovali ili ne, njima je potreban faktor iznenađenja ili neće biti previše zainteresovani za seks. Čak i seks pomirenja za njih može biti nešto što obožavaju. Ipak, ne u svakoj situaciji. Lavu slobodno možete deliti komplimente tokom seksa. Vole kada im kažete da su dobro obavili posao, samo nemojte nikada preterivati.

Devica

Sve što ste pre mislili o Devicama zaboravite. Oni su jedan od najsezualnijih znakova u Zodijaku, ali im je potrebna prava osoba da to izvuče iz njih. Uz pravu količinu strasti Devica može seksualno eksplodirati. Tada se potpuno menjaju i počinju da uče nove stvari i trikove u krevetu. Žele da se poboljšaju u svakom mogućem pogledu.

Vaga

Veruje se da Vagino interesovanje za seks počinje vrlo rano izazvano time što uvek vole da udovoljavaju drugima. Seksualno, Vaga je voljna da vam pruži ono najbolje ali želi isto zauzvrat. Njima ne smeta da vam se u potpunosti posvete, samo ako znaju da ćete im vi pružiti isto. Pokušajte da budete što nežniji, Vage baš i ne vole agresiju i grubost u krevetu.

Škorpija

Nije baš najlakša stvar na svetu seksualno se zbližiti sa Škorpijom, ali jednom kada pređete tu granicu prikazaće vam se novi horizonti. Čak i pogled Škorpije je dovoljna predigra. Oni su spremni da vas potpuno zadovolje i ne pristaju ni na šta manje. Škorpije čak mnoge emocije prikazuju kroz seks i uvek žele nešto što će trajati, a ne šeme za jednu noć.

Strelac

Kao i u mnogim drugim stvarima Strelac i u seksu želi da uživa. Seks bez malo zabave je za njih dosadan. Vole da eksperimentišu s novim stvarima, pa nekoliko seksualnih igračaka neće odmoći. Strelci ne postovećuju ljubav sa seksom, pa mnogi od njih traže ispunjenje seksualnih potreba od različitih ljudi.

Jarac

Jarac će vam se u potpunosti posvetiti u seksu, ali tek kada spusti gard. Nije im bitno koliko će seks trajati sve dok su sigurni da odlično rade posao i da će vas zadovoljiti. Ipak, šta god da rade nemojte kritikovati njihova umeća. Jedan ili dva saveta je sasvim dovoljno, sve preko toga će mu ubiti želju. Oni to ne vole.

Vodolija

Vodoliju uzbuđuju stvari koje su nove i drugačije, pa se tako ponašaju i u spavaćoj sobi. To je znak koji voli raznovrsnost, a rutina im brzo postaje dosadna. Vodolija čak može tražiti partnera koji je potpuno drugačiji od onoga što se smatra konvencionalnim. Vodolije su odlični seksualni partneri jer su tolerantni, otvoreni i svestrani.

Ribe

Riba obožava da udovoljava. Kraljevi zavođenja posebno kada su u potčinjenoj ulozi. Ipak, kada je seks u pitanju oni više vole kada je to nešto više od fizičkog. Što više znaju o vama to su vam bliži i to će veća strast biti. Obožavaju da se igraju uloga i da čine sve što još više može pojačati njihovu strast i seks učiniti boljim iskustvom.