Tri puta dnevno ili jednom mesečno: Koji znak je najveći seksualni zavisnik

Naravno da postoji bezbroj faktora koji utiču na seksualnu želju, počevši od dužine veze ili braka, količine stresa u danu, raspoloženja, odnosa s partnerom. Ipak, zvezde takođe imaju „svoje mišljenje“ o tome. Ako pitate horoskop, dobićete detaljan odgovor na pitanje – koliko često vaš znak želi da se prepusti polnom odnosu.

1. Ovan

Ovan je klasični vatreni znak, a to znači da mu je seks veoma važan. I zato žele što više akcije u krevetu, najbolje svaki drugi dan. U njima je toliko energije i strasti koju žele da iskažu upravo kroz seks i zbog toga su spremni i za povremene kratke, isključivo seksualne veze.

2. Bik

Oni bi najradije ceo vikend proveli u zadovoljavanju svojih požuda. Nije im pritom uopšte važno da li su u stalnoj srećnoj vezi ili su tek upoznali partnera. Međutim, bikovi su od onih koji bi radije pričekali nekoliko dana pa tek onda vezu pognli na viši nivo.

3. Blizanci

Kod Blizanaca sve zavisi: ima trenutaka kad žele što više seksa, što češće, ali ima i onih kad je Blizanac sasvim zadovoljan s dugim periodima pravog celibata. To je sve posledica njihovog promenjivog, nestalnog karaktera.

4. Rak

Ako su u srećnoj ljubavnoj vezi s osobom s kojom dele povezanost na najdubljem emocionalnom nivou, seks će im biti na pameti bukvalno svaku noć. Svaka žena Rak je veoma emocionalno biće. Uvek će tražiti načina da svoja osećanja pretoči u akciju. Ali to istovremeno znači da je za njih sasvim nemoguće da pristanu na seks bez osećanja, kao neku vrstu fizičke fizičke vežbe.

5. Lav

U proseku Lavovi žele seks barem jednom nedeljno. Lavice su zanimljive i privlače i kad se oko toga nimalo ne trude. Osim toga, njihova priroda je veoma vatrena i drugi to naslućuju. Kad Lavica oseti potrebu za strastvenim seksom, ona nađe načina da se on i ostvari. Međutim, Lavove zanimaju i druge stvari u životu, a one im mogu odvući pažnju.

6. Devica

Device žele seks i tri puta nedeljno. Devica voli kad se život složi u neku rutinu i metodički radi na tome da sve bude složeno, pa čak i zdrava seksualna rutina.Međutim, treba i ovo znati o Devici – učiniće sve da se dokaže u spavaćoj sobi.

7. Vaga

Od svih horoskopskih znakova Vaga je najsrdačnija i najviše voli druženje. Ima magnetski privlačnu ličnost i kad nešto želi, ne boji se to da to kaže i pokaže. Vage vole da budu voljene i poštuju i to traže od svojeg partnera. Baš zato seks priželjkuju tri i više puta nedeljno.

8. Škorpija

Nećete se iznenaditi jer žene rođene u znaku Škorpije žele seks neprestano, kad god je to moguće. Niko nije tako pun seksualne energije kao Škorpije. Oni žele da uživaju i pruže užitak i osećaju intenzivnu strast, što je više i češće moguće, čak im nije važno da li se radi o pravom intimnom partneru ili neznancu koji im je privlačan.

9. Strelac

Sa Strelcima je čudno: ili seks žele svaki dan, neprestano ili veoma retko. To je zato što su nepredvidivi i retko se pridržavaju stalnih navika, rasporeda, rutine. Oni su primarno veoma impulsivni i sve se svodi na to kako su u tom trenutku raspoloženi.

10. Jarac

Jarci su pre svega predani radnici. Oni uvek streme prema nekom svom cilju, jako su na njega usmereni i zbog tog pod pritiskom. Baš zato, poželeće seks usred nedelje, samo da se malo opuste, zaborave na stres. Međutim, kad dođe vikend, kad i zaista mogu da se opuste, počinje provod bez granica.

11. Vodolija

Seks nije ono što Vodolije najviše pali. Oni su pre svega intelektualna, a ne seksualna bića. Istovremeno, Vodolije su ekscentrične pa ih drugi čestone razumeju. Šta očekivati u vezi s Vodolijom? Seks jednom u dve nedelje ili tu negde, ne više.

12. Ribe

Ribe žele seks oko dva puta nedeljno. Ribe su veoma emotivna bića, ali to ne znači da su i seksualna. Ribe se uvek čuvaju od drugih, a to znači da ne žele ni svoje telo prečesto da dela s nekim drugim, pogotovo ako to nije bliska osoba.