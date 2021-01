Karakter i sudbina žene određena već MESECOM rođenja

Verujete li da je vaša sudbina određena već na rođenju?

Januar: U januaru se rađaju najupornije žene. Nikad se ne žale i ne preteruju. Ove žene sve svoje probleme rešavaju same – dostojanstveno i nezavisno. Januarske žene pokušavaju da ne troše vreme na svari vezane za čišćenje i održavanje kuće, ali imaju talenta za kuvanje.

Februar: Žene rođene u februaru su istrajne, tvrdoglave, osećajne i sposobne da osvoje svet. Imaju prilično težak karakter. Uprkos privremenim psihološkim kvarovima, poznate su po prilično visokom nivou samokontrole. Ne plaše se poteškoća, uvek brzo donesu odluku i ne vole dugo da razmišljaju o problemima.

Sjajno manipulišu ljudima, pa često imaju odličnu karijeru. One jednostavno vole decu.

Mart: Osetljive i ranjive. Vole da budu tvrdoglave, a to ih na kraju i košta. Mogu da pate i osećaju se nesrećno do krajnjih granica. Zbog skromnosti im je teško da postignu uspeh. Priroda ih je obdarila posebnom mekoćom i šarmom, zbog čega muškarcima izgledaju privlačno.

Karmu određuje datum rođenja: Evo kako da saznate svoju sudbinu i budućnost!

April: April je poznat po smelim, žilavim i odlučnim ženama. One imaju pamet, ali i odlučnost. Uvek znaju šta im treba, i ciljeve postižu brzo. One se svim silama trude da izbegnu nestabilnost. Osećanja su im na drugom mestu. Razum je ono što dominira kod njih.

Maj: To su žene koje su nezavisne, zahtevne, beskompromisne i odlučne. Dugo im treba da oproste, ali zato nikad ne zaborave. U maju se rađaju žene vođe, pa su često na vodećim pozicijama u firmama. Veoma im je teško da nađu supruga. Njihov prioritet je novac.

Jun: To su pažljive žene. Često su ranjive i nesigurne, ali iznad svega dobre. One nikad na zlo ne bi odgovorile zlom. Ne tolerišu svađu i trude se da izbegnu sukobe. One će sve da urade zbog mira u kući.

Jul: Stidljive žene su rođene u julu. Često su zabrinute i provode puno vremena u preispitivanju. Njihov život zavisi od trenutnog raspoloženja. One su skromne, romantične, sposobne da dožive duboka osećanja, koja pažljivo skrivaju. U životu im je najvažnija porodica i kuća.

Avgust: Ponosne i nezavisne. Uprkos dobroti i plemenitosti, muči ih žeđ za moći. Vole pažnju drugih ljudi. Neverovatno su harizmatične i vole porodične odnose. Iskrene su i pristojne, ali su često žrtva obmane.

Septembar: Emotivne i temperamentne. Odlikuje ih razboritost. Izuzetno su sebične i pomalo škrte, pa im može biti teško da se rastanu od novca. Vole da rade u kompanijama. Odlikuje ih ljubomora. Znaju da kuvaju i veoma su uredne.

Oktobar: U ovom mesecu se rađaju lagane, odgovorne i inteligentne žene. One su umereno praktične i istovremeno izdašne. Donose svaku odluku s velikom pažnjom. Imaju dobro pamćenje. Karakteriše ih pridržavanje principima i nemogućnost da oproste prevaru, iako uvek ulažu sve napore da bi spasle porodicu u kojoj zauzimaju vodeću poziciju.

Novembar: Poznate su po svojoj opreznosti i sebičnosti. One su snažne ličnosti sa moćnom intuicijom, čiji muževi moraju da prihvate činjenicu da se njihovo mišljenje ignoriše. Štedljive su. Takođe imaju strastven temperament. Ljubav im je snažna i duboka.

Decembar: Kako prenose mediji, u decembru se rađaju emotivne žene eksplozivnog karaktera. Upornost i neustrašivost, nezavisnost i neposrednost – to su njihove karakteristike. Uvek uspeju da savladaju sve prepreke. Te dame su veoma društvene, pune su romantizma, idealistične su i smatraju se dobrim drugaricama. Iz nekog razloga, često imaju probleme u porodici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.