Koji je vaš srećan broj?

Drevni narodi verovali su u značenje i simboliku brojeva, čak su bili zaneseni tajanstvenim odnosima među brojevima.

Savremeni čovek, čini se, postaje rob i sluga brojeva: kućni broj, poštanski broj, broj lične karte, matični broj, telefonski broj, broj automobila, IP adresa… Kao da ne postoji ime i prezime čoveka, već broj koji on nosi celog svog života – jer savremena tehnologija ne ume da čita slova, pa svakom čoveku daje određeni broj da bi ga lakše zapamtila.

Brojeve kojima se danas služimo u Evropu su doneli Arabljani i zato ih nazivamo arpaskim. Osnovu ovog dekadnog sistema sačinjavaju prosti ili jednocifreni brojevi od 1 do 9, a svi ostali višecifreni brojevi mogu se svesti na jedan od ovih 9 prostih brojeva.

Smatra se da od svih 9 brojeva, samo broj 7 ima posebnu, skoro mističnu vrednost. Sam čovek se obnavlja u periodu od 7 godina. Posle sedam godina, dete menja zube, posle 14 ulazi u pubertet, a sa 21 u fizičku i duhovnu zrelost. Dugin spektar ima 7 boja, u muzici postoji 7 nota, u nedelji 7 dana, u Starom veku bilo je 7 svetskih čuda, zna se za 7 grčkih mudraca, Rim – večni grad – sagrađen je na 7 brežuljaka.

Bog je stvorio svet za 6 dana, a sedmog se odmarao. Biblija je puna primera o značaju broja 7. Tu se pominje 7 debelih i 7 mršavih krava, 7 sakramenata, 7 smrtnih grehova, 7 pečata na Knjizi proroka itd. I u religijama ostalih naroda postoji verovanje u tajnu broja 7.

Šta je to srećan broj?

To je broj u kom se krije naš uspeh, naša velika i mala sreća. To je datum kada smo doživeli nešto lepo i prijatno. To je redni broj pod kojim polažemo neki ispit. To su cifre sudskog poziva. To je datum našeg rođenja. To je zbir cifara godine u kojoj smo rođeni. To je broj slova mesta u kom smo rođeni ili u koje odlazimo da živimo i radimo. Srećan broj našega života svuda je oko nas, samo ga treba otkriti.

Kako se pronalazi srećan broj?

U svakom imenu, svakom datumu, nazivu, u svakoj reči, nalazi se skriven neki broj. Kako ga otkriti i utvrditi da li je on za nas srećan ili nam donosi nesreću?

Primer: zbir cifara datuma kada ste rođeni svedite na prost broj, npr. 6. To isto uradite i za svog partnera, npr. 9. Izračunajte i broj na osnovu datuma kada se počeli da se zabavljate ili živite zajedno i dobićete broj koji ima posebnu ulogu u vašem životu.

Brojevi se kriju i u vašim imenima i svim ostalim nazivima oko vas. Možda je baš tu vaš srećan broj. Da biste to utvrdili, potrebno je da slova neke reči koja vas interesuje zamenite odgovarajućim brojevima iz priložene tabele.

A B V G D Đ E Ž Z I J K L Lj M 1 3 3 8 4 9 2 9 6 7 6 3 2 8 1

N Nj O P R S T Ć U F H C Č Dž Š 5 7 8 7 6 9 2 9 5 5 9 4 6 1 4

Vaš mladić se npr. zove Milan Ilić. Ako zamenite slova iz njegovog imena i prezimena brojevima iz gornje tabele, dobićete 1+7+2+1+5 7+2+9=41, 4+1=5. Zbir cifara vašeg datuma rođenja je npr. 5. Godina vašeg rođenja je deljiva sa 5, a svi brojevi datuma vašeg rođenja daju zbir 25, što na kraju čini ipak broj 7, a to odgovara zbiru cifara samog imena Milan!

Na isti način možete pronaći broj koji se krije u imenu grada u koji nameravate da putujete, u poslu kojim se bavite, u ispitu koji spremate itd. Posmatranjem i upoređivanjem broja koji ste dobili sa vašim brojem, saznaćete nešto više o mogućnosti ostvarenja svojih želja i planova.