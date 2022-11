ABBA avatari u Londonu do novembra 2023. godine

LONDON – Svetski čuvena švedska pop grupa ABBA najavila je da će serija događaja „ABBA Voyage“ u Londonu zbog interesovanja publike biti produžena do novembra 2023. godine.

U okviru „ABBA Voyage“ nastupa, pokrenutih u maju, digitalni avatari pevačica Agnete Feltskog i Fride Lingstad, kao i kompozitora Benija Andersona i Bjerna Ulvaesa, izvode njihove hitove u pratnji živog benda u samo za tu priliku napravljenoj „ABBA areni“ u istočnom Londonu.

Događaj je omogućila nova tehnologija koja prikazuje bend kako su izgledali u jeku svojih uspeha sedamdesetih godina, dok izvode pesme poput „Dancing Queen“, „SOS“, „Voulez-Vous“ ili „Lay All Your Love On Me“.

Za potrebe „ABBA Voyage“ bend je nedeljama unapred nastupio u posebnim odelima za hvatanje pokreta dok je 160 kamera snimalo njihova tela i izraze lica. Time su stvorene referentne tačke za animatore i majstore specijalnih efekata koji su načinili avatare članova iz njihove mladosti.

Tokom nastupa članovi ABBA se ne pojavljuju kao hologrami, već su na ogromnom ekranu sa 65 miliona piksela, dok svetlosni i drugi efekti brišu granice između digitalnih elemenata i stvarnosti u areni.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.