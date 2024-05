Tuga: Umro čuveni muzičar Toni Montano

Čuveni muzičar Toni Montano preminuo je danas u Beogradu u 62. godini, prenose mediji.

Toni Montano rođen je kao Velibor Miljković u Beogradu 1962. godine.

Miljković je započeo karijeru kao pevač u pank rok bendu Radost Evrope, koji je formiran 1979. godine. Kroz bend je prošao veliki broj muzičara, uključujući Dimeta Todorova koji je kasnije bio član Partibrejkersa. Bend je imao probe i uglavnom nastupao u beogradskom Studentskom kulturnom centru, a uglavnom su izvodili pesme pank rok grupe Ramons, ali i svoje. Bend je prestao sa radom 1985. godine, a deo materijala našao se na Miljkovićevom debitantskom albumu, koji je počeo solu karijeru nakon raspuštanja benda. Na festivalu MESAM osvojio je tri nagrade.

Nakon raspada benda Radost Evrope, Miljković je sam sebi dao nadimak Toni Montana, po glavnom akteru iz kultnog filma „Lice sa ožiljkom“. I prvi album pod imenom „Toni Montano“objavio je 1986. godine, a album je producirao Borut Činč, član benda Buldožer. Na albumu se našla pesme „Vreme je da skinem mrak“, što je bila obrada pesme Seks pistolsa „Friggin’ in the Riggin“, ali i Dragana Stojnića „Balada o Boni i Klajd“, i njegovo viđenje pesme „Do You Wanna Dance?“ od Bobija Frimena.

Naredni album „Talični Tom je mrtav“ izašao je godinu danas kasnije a 1988. godine živi album „Mi smo iz Beograda“.

Album „Lovac na novac“ objavljen je 1991. godine i na njemu se našla obrada pesme „Zvižduk u osam“ Đorđa Marjanovića.

Poslednji studijski album „Srećan rođendan“ objavio je 1999. godine, a singl „Neću da budem šljam“ 2021. godine.

