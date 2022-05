Ajron mejden moćno u punoj Areni

BEOGRAD – Legendarni hevi metal sastav Ajron mejden održao je večeras koncert u ispunjenoj Štark areni u okviru svetske turneje “Legacy Of The Beast 2022”.

Bend predvođen pevačem Brusom Dikinsonom vratio se posle osam godina u Beograd, počevši nastup pesmama sa 17. albuma „Senjutsu“ (2021) – naslovnom, „Stratego“ i „The Writing On The Wall“, čiji su refren posetioci horski pevali.

Tokom skoro dvočasnovnog nastupa, okončanog sa dva bisa, britanska šestorka je na oduševljenje preko 15.000 posetilaca u Areni izvela i neke od svojih najpoznatijih pesama poput „Run To the Hills“, „Fear Of The Dark“ i „The Trooper“.

Dikinson se pokazao u izvrsnoj glasovnoj formi, stalno u pokretu, dodatno oduševivši umešnošću pravog bacača plamena tokom izvođenja“ Flight of the Icarus“.

Uz gitarsku pirotehniku gitarskog trojca Dejv Mari, Edrijen Smit i Janik Gers, i postojano zakucavanje bubnjara Nika Mekrejna, basista Stiv Haris je izgledao posebno dobro raspoložen.

Vođa Mejdena je mladalački poskakivao tokom sviranja basa i pravio grimase odobravanja što beogradska publika zdušno pevanjem i podignutih ruku učestvuje u koncertu.

Koncert Mejdena očekivano je obeležila i izuzetno bogata scenografija na velikoj pozornici, koja je uz pomoć svetla, ekrana i kulisa pretvarana u duhu „Senjutsua“ u japanski dvorac ili u unutrašnjost gotske katedrale.

Zaštitni znak benda pojavio se na pozornici najpre kao trometraška figura „Samuraja Edija“, a potom i kao „Truper Edi“ odeven u devetnaestovekovnu britansku uniformu, dok se mačevao sa spretnim Dikinsonom.

Mejden su moćno grmeli i protutnjali Arenom, pokazavši se kao bend u odličnoj izvođačkoj formi koji i posle više od četiri decenije ozbiljno doživljava i radi svaki koncert.

Šlag na torti je bila ukusno izvođena koncertna pirotehnika kao i tradicionalni ‘let“ dvoranom velike makete lovačkog aviona Spitfajer u završnoj pesmi „Aces High“, nakon čega je bend ispraćen višeminutnim ovacijama.

Predgrupa je bio bend Lord of d lost.

