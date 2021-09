Anđelka Prpić: Film „Jedini izlaz“ je bio najveći izazov

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je glumica Anđelka Prpić koja je govorila o filmu „Jedini izlaz“, priznanju dobijenom na Filmskim susretima u Nišu, radu na novoj sezoni „Radio Mileve“, hit predstavi „Šta me snađe“ i novoj seriji na kojoj tek počinje da radi.

„Jedini izlaz“ za mene predstavlja do sada najveći izazov. Značajan korak u karijeri i u smislu koproducentskog posla, koji me sve više zanima. Čini mi se kao neka nova odškrinuta vrata, ne samo u odnosu na to kako me publika doživljava, nego uopšte, da samoj sebi istražim koje su to granice“, rekla je Prpić.

(Tanjug)

