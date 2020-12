Animirani film „Veliki robot“ trijumfovao u Kanadi

NJU BRANSVIK – Najnoviji kratki animirani film „Veliki robot“ (Just For The Record) autora Vojina Vasovića, studija “To Blink Animation”, osvojio je četiri nagrade na kanadskom festivalu kratkog filma “Canada Shorts” u Nju Bransviku, javili su producenti.

Film je dobitnik glavne nagrade Grand Prix festivala, Nagrade za najbolju režiju, Najbolji kanadski film i Najbolji animirani film.

(Tanjug)

