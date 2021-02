Atonijević: Politički napad na „Daru…“ plaši ljude

BEOGRAD – Politički napad na film „Dara iz Jasenovca“ je pre svega namera da se izazove strah kod ljudi koji glasaju u Američkoj filmskoj akademiji, kako oni na bi dali svoj glas nekakvoj navodnoj srpskoj nacionalističkoj propagandi…, kazao je Predrag Gaga Antonijević za Radio Beograd 2.

Kako reditelj filma napominje, napad je počeo sa tom nazovi „kritikom“ u magazinu Varajeti, sa vrlo malo sadržaja o filmu, a mnogo više o nekakvoj „srpskoj propagandi“.

„Autor kritike nije ni osporio stavove koje film iznosi, ali je uspeo preko nekih pseudoistoričara sa ovih prostora da to pretvori u nekakvu tobožnju srpsku propagandu, kojom, zaboga, Srbi pravdaju svoje zločine u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji devedesetih godina prošlog veka“, kaže Antonijević i dodaje da je autor sporne kritike tu napisano i da bi „film Dara iz Jasenovca trebalo da ostane u granicama Srbije i da ne bude nikome više prikazan.

„Dakle, naše žrtve bi trebalo da budu samo naše žrtve, dok su žrtve nekih drugih naroda svetska patnja“, rekao je Antonijević.

Za njega nema dileme da je korak dalje od toga otišao Los Anđeles tajms.

„Tamo je čak navedeno da je Jasenovac bio pakao za Jevreje, ali da sam ja „na silu u film pokušao da uguram Srbe i decu ko primarni fokus hrvatskih ustaša“. Jednostavno, to predstavlja ozbiljno odstupanje od istorijskih činjenica, jer je poznato da su logori za decu i te kako postojali i da je NDH jedina u svetu to imala“, rekao je Antonijević.

Na pitanje da li je i činjenica da je film Jasmile Žbanić o Srebrenici jedan od kandidata za nagradu „Oskar“ uticala na klimu stvorenu oko filma „Dara iz Jasenovca“, Antonijević je podvukao da se raduje zbog činjenice da je film o Srebrenici snimljen:

„Varajeti, naravno, taj film podržava. Verujem da je vrlo dobro to što je taj film snimljen. Mogli bismo i trebalo bi i mi da snimimo film o Srebrenici, ali ispada, na osnovu kritike, da te žrtve vredi oplakati i da taj film nije propaganda, a da je naš film i oplakivanje naših žrtava najobičnija srpska nacionalistička propaganda. Jednostavno, ja ne želim da se takmičim ni sa kim po žrtvama i po stradanju jednim filmom koji opisuje te događaje, ali mislim da je na jedan perverzan način nama uskraćeno pravo da se našim žrtvama u jasenovačkom logoru odužimo“, kaže Antonijević.

Kako je rekao, dao je samo jedan inetrvju za Slobodnu Dalmaciju, koji je vrlo korektno prenet, ali da nije bilo drugih interesovanja.

„Nema šta da krijem:Film je to što jeste. Voleo bih da mi neko kaže gde sam to pogrešio i rekao nešto neistinito i to je meni bila jedina zvezda vodilja. Kada ljudi budu videli film, uvideće da on nije antihrvatski, ali antiustaški apsolutno jeste. Razdvajam ustaštvo od hrvatstva. Voleo bih da se i razgovor o ovom filmu vrati na teren filma, jer je u samom startu izmešten iz te sfere“, zaključio je Antonijević.

(Tanjug)

