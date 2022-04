Bend Huverfonik u Beogradu 26. i 27. maja

BEOGRAD – Psihodeličnih pop bend Huverfonik dolazi u Beograda u postavi sa starom pevačicom Geike Arnaert za koncerte 26. i 27. maja u „Bitefartkafeu“, najavili su danas organizatori.

„Kakvo zadovoljstvo! Dva koncerta u Beogradu! Nadamo se da se vidimo!“, poručio je belgijski bend na svojoj fejsbuk strani povodom nastupa koje će biti održati u klubu na Kalemgdanu u okviru njegovog koncertnog serijala „Mjuzikolodži sešns“, uz podršku Centra beogradskih festivala.

Arnaert se pridružila basisti i klavijaturisti Aleksu Kalijeru i gitaristi Rejmondu Gertsu za drugi album Huiverfoniks „Blue Wonder Power Milk“ (1998).

Tokom boravka u bendu do 2008. godine Arnaert je snimila nekoliko albuma od kojih se izdvaja „The Magnificent Tree“ (2000), na kome su se našli hitovi „Vinegar & Salt“‘, „Out of Sight“, „Jackie Cane“ i „Mad About You“.

Nakon nekoliko godina samostalne karijere Arnaert se vratila u Huverfonik 2020. a bend je prošle godine predstavljao Belgiju na „Evroviziji“ sa pesmom „The Wrong Place“.

(Tanjug)

