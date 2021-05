Bijenale umetničkog dečjeg izraza „Budi“ u Pančevu

PANČEVO – Međunarodni bijenale umetničkog dečjeg izraza „Budi“ održaće se deveti put od 15. maja do 15. juna, u organizaciji Kulturnog centra Pančeva, najavili su danas organizatori.

Ovogodišnje izdanje nosi naziv „Male ludosti – velike mudrosti“ i inspirisano je najpoznatijim italijanskim lutkom na svetu, Pinokijem.

U fokusu ovogodišnjeg programa je italijanska kultura i umetnost, a manifestacija se realizuje pod pokroviteljstvom Grada Pančeva, u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i Ministarstvom za kulturu i informisanje.

Tokom manifestacije, na repertoaru je više od 50 besplatnih programa za decu, mlade i roditelje.

Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu, 15. maj u 18.00, u Galeriji savremene umetnosti, izložbom nagrađenih radova sa 9. Budi konkursa.

U isto vreme u Foajeu Kulturnog centra Pančeva biće otvorena izložba „Oko mene“ Andree Krnetić Grbić.

Osim dve izložbe u okviru ceremonije svečanog otvaranja manifestacije, na programu je i otvaranje izložbe ilustratora za decu pod nazivom „Zakorači u našu priču“, 20. maja u Foajeu Kulturnog centra.

Dan kasnije, u prostoru Kafe Galerije biće otvorena izložba filmskih plakata Stevana Aleksića, a prve samostalne izložbe u Budi paviljonu u Narodnoj bašti u Pančevu imaće i mlade autorke Anđela Petrović i Dunja Draga.

Izložba fotografija „Ludosti i ekološke mudrosti“ nastala uz saradnju Foto saveza Srbije i Zavoda za javno zdravlje iz Pančeva biće otvorena u sredu, 2. juna u 18 sati u Foajeu Kulturnog centra.

Pozorišni program bijenala Budi donosi premijeru predstave „Ja sam Akiko“ Stefana Tićmija, u režiji Milje Mazarek i u koprodukciji dečje scene „Pođi tuda“ Kulturnog centra Pančeva i festivala ekološkog pozorišta FEP, u utorak, 25. maja u 19 sati.

Na programu manifestacije su i gostujuća izvođenja predstava „All you need is love“ i „Shakespeare tribute band“ studenata Akademije umetnosti Novi Sad, „Max Metalik“ Pozorišta lutaka „Pinokio“, kao i „Oživljeni lutak“ Alegretto teatra iz Vršca.

Filmski program Budi bijenala predstaviće neke od najpoznatijih italijanskih filmova za decu, među kojima su „Pinokio“, „Čuvena invazija medveda na Siciliju“, „Zozonci u zemlji vetra“, „Opušteno!“ i „Moj brat juri dinosauruse“.

U okviru književnog programa manifestacije, najmlađoj publici biće predstavljeno više od 10 knjiga, a u okviru muzičkog Budi programa nastupiće Tamburaški orkestar i đaci Muzičke škole „Jovan Bandur“, dečji hor „Vokal kids“ i okrestar „Bras pilići“.

Poseban segment programa čine edukativne i kreativne radionice za decu i roditelje.

Ceremonija svečane dodele nagrada zakazana je za petak. 4. jun u 19 sati, na platou Tržnog centra Big.

