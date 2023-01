Bubnjar benda Polis Stjuart Koplend objavljuje svoje dnevnike

NJUJORK – Bubnjar Stjuart Koplend najavio je da će objaviti lični dnevnik kog je vodio prilikom osnivanja svetski čuvenog sastava Polis, u kome je bio sa pevačem i basistom Stingom i gitaristom Endijem Samersom.

Muzičar je saopštio da će „Policijski dnevnici Stjuarta Koplenda“ biti puni „originalnih stranica dnevnika, ručno rađenih postera, zgužvanih računa, žuljajućih primedbi i drugih piskaranja nastajuće rok zvezde, osvetljenih do sad neviđenim fotografijama iz najdubljih arhiva“.

Koplend je predstojeće izdanje opisao i kao „veliku, bučnu knjigu i đavolsku vožnju“, kao i da će sa „objašnjenjima šta znače zagonetne originalne zabeleške“ biti „najistinitija priča o početku Polis i ranim danima“.

„Znate li gde ste bili 25. septembra 1976? Možda ne, ali ja znam. Bio sam dugokosi strani bubnjar u Ujedinjenom Kraljevstvu u prog rok sastavu Kurvd er i te večeri smo bili u Njukaslu gde sam video lokalni sastav zvan Last egzit“, prisetio se muzičar.

Koplend je naveo da to zna jer je svakog dana zapisivao u svoje džepne dnevnike čije strane danas imaju „uši“.

„Primetio sam da su bili ‘sjajni’ i da smo napravili žurku. U kasnijem unosu u dnevnik, nakon što sam shvatio da je pank budućnost, primetio sam dan kada sam njihovog basistu nagovorio da pređe u London i pridruži se mom pank sastavu“, naveo je Koplend.

Američko-britanski trio Polis je od 1977. do 1983. godine bio među najpoznatijim svetskim sastavima zahvaljujući nizu albuma sa pesmama u kojima su spajali rok, pop i rege muziku, poput „Mešage In a Bottle“, „Roxanne“, „Every Breath You Take“ i „Walking On the Moon“.

