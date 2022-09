Dejvid Bouvi dobio zvezdu na Stazi slavnih u Londonu

LONDON – Legendarni britanski rok muzičar Dejvid Bouvi posthumno je odlikovan dobijanjem zvezde na Stazi slavnih muzičara u Londonu, pridruživši se time muzičkim zvezdama, grupi „The Who“, kantautorki Ejmi Vajnhaus, kao i grupama „Mednes“ i „Soul II Soul“.

Tvorevina u Bouvijevu čast otkrivena je na ceremoniji u njegovu čast, na kojoj su svirani največi hitovi muzičke legende.

„Ovo je samo jedan jedan od orijentira za Bouvijevo nasleđe, uzimajući u obzir plodonosnu muziku, filmove, video snimke i sve što je ovaj umetnik uradio za kulturu“, rekao je Vudi Vudmansi Rojtersu.

Vudmansi je bio bubnjar u jednom od Bovijevih pratećih ansambala, te je imao priliku da učestvuje u otkrivanju spomenika u čat ovog umetnika.

„Bio je neverovatan umetnik, on je bio osoba koja je radila non stop, njegov dan je bio ispunjen radom, to se moglo videti u njegovom plodonosnom stvaralaštvu. On je mogao da se predstavlja različite likove i muzičke žanrove koje je radio i da to izvodi, ja ne mislim da je iko to ikada postigao, Bouvi je bio jedinstven, zaista jedinstven“, dodao je Vudmansi na ceremoniji.

Londonska staza slavnih muzičara osnovana je 2019. godine, po ugledu na Holivudsku stazu slavnih, a prvi laureat je bila grupa „The Who“.

Nakon velike pandemije, koja je uticala na održavanje mnogih javnih dešavanja, otkrivanje i odavanje počati Bouviju je prvi put upriličeno posle marta 2020. godine

Podsećanja radi, ovoga meseca je izašao i dokumentarni film o britanskom kantautoru Dejvidu Bouviju, pod nazivom „Moonage Daydream“.

(Tanjug)

