FEST: Film Jazavac pred sudom snimljen za samo dva dana

BEOGRAD – Domaći dugometražni igrani film “Jazavac pred sudom: With the Badger on Trial” prema klasiku dečije lektire Petra Kočića, koji je snimljen za samo dva dana u režiji australijskog autora Marka Vindona, imaće sutra specijalnu projekciju u Domu omladine na 49. FEST-u.

Reditelj Vindon se upoznao sa glavnim glumcem ovog filma Danielom Kovačevićem kada je snimao prethodni projekat u Srbiji – TV seriju “Infiltracija” (2018), i tako je došao do čuvene drame kao značajnog dela srpske kulture, koja mu se dopala na prvi pogled.

“Vaša drama ima tako važan globalni značaj, što mi se svidelo na prvo čitanje i onda sam ga adaptirao na moderan način”, objasnio je Vindon.

Povod za ekranizaciju drame se desio u vezi sa predstavom “Jazavac pred sudom” gde takođe igra glavni glumac filma i već godinama se izvodi na sceni Teatra Slavija, a ranije u “Božidarcu”.

„Daniel Kovačević me je pozvao da vidim pozorišnu verziju i tako me upoznao sa pričom. Bila mi je veoma interesantna i dovoljno univerzalna, iako nisam iz Srbije ili sa Balkana”, istakao je reditelj i dodao da se kasnije sreo sa Danielom i glumcem Mihailom Laptoševićem sa željom da priču pretvori u film.

“Prva ideja je bila da film snimimo za skromnija sredstva i da ga zapravo prikažemo na Jutjub platformi. Onda, vremenom se naš plan menjao, proširili smo glumačku ekipu, gde smo muški lik sudije pretvorili u ženu, a onda smo smislili da budu tri žene sudije. Film je tako porastao nenamerno, ali na pravi način”, otkrio je režiser, inače po profesiji direktor fotografije, što mu je pozicija i na ovom filmu uz režiju.

Neverovatna je činjenica da je ceo film snimljen u teatru KPGT za samo dva dana, što se verovatno nije desilo u istoriji kinematografije, ali su intenzivne probe pred realizaciju trajale punih mesec dana, kako je objasnio autor, koji za sobom ima više od 30 filmova kao snimatelj.

Daniel Kovačević je istakao koliko je komad “Jazavac pred sudom” univerzalan i da se srodio sa glavnim likom Davidom Štrpcem kojeg tumači nekoliko sezona u pozorištu.

“Petar Kočić je toliko širok i aktuelan pisac, da i nakon 100 godina od nastanka, deluje kao da je napisano danas. Moj junak David Štrbac je vanvremenski lik”, izjavio je Kovačević, ranije afirmisan kao glavni glumac u jedinom rediteljskom filmu preminulog kantautora Đorđa Balaševića – “Kao rani mraz” (2010).

Glumica Vanja Nenadić (TV serije “Tajna vinove loze”, “Biser Bojane”) navela je da njen lik sudije uz ostale dve dame sudije (Emma Gojković i Tamara Radovanović) više igra za glavnog glumca, koji živi to delo srpske dramske baštine godinama u pozorišnoj verziji.

Priznaje da joj se dopala ideja reditelja da muškog sudiju iz originalnog dela u filmu ožive čak tri žene sudije, jer je prema njoj to ilustracija ženske moći danas.

Glumac Mihajlo Laptošević koji igra pisara, slaže se da svi drugi glumci zapravo pomažu Danielu Kovačeviću u vođenju uloge.

“Drama govori o tome ko smo, šta smo i čemu stremimo kao narod. Kočić je srpski pisac, pripoveda o srpskom junaku, a moj lik ima jednu tajnu, koja je i danas važna i prisutna, kao i te daleke 1904. godine kada je komad napisan”, objasnio je Laptošević.

Nakon premijere sutra uveče, “Jazavac” će imati i reprizu na FEST-u na istom mestu u subotu prepodne, a za dve nedelje bi trebalo da krene ograničena bioskopska distribucija po Srbiji, da bi se kasnije prebacio na digitalne platforme.

(Tanjug)

