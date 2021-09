Festival “Cirkobalkana” od 16. do 25. septembra u Beogradu

BEOGRAD – Festival “Cirkobalkana” po deveti put će biti realizovan u okviru dvostrukog 54 i 55. izdanja međunarodnog pozorišnog festivala BITEF od 16. do 25. septembra u cirkuskom šatoru kod “Silosa Beograd”.

Tokom 10 festivalskih dana, publika će gledati cirkuske predstave iz Francuske, Grčke, Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Pored glavnog programa, prateći deo festivala čine koncerti, filmske projekcije, okrugli stolovi, razgovori sa umetnicima, masterklasovi za profesionalno usavršavanje kao i edukacije za najmlađe.

U četvrtak, 16. septembra festival otvara francuska kompanija “Lazuz” sa akrobatsko-žonglerskom predstavom “Kretanje”, a nakon toga sledi koncert popularnog alternativnog rok benda “Šajzerbiterlemon” u 22 časa.

Drugo veče festivala 17. septembra, rezervisano je za regionalnu premijeru predstave “Duel”, u kome se četiri akrobate suočavaju sa ishodom susreta.

Cirkuski komad su kreirali umetnici iz trupa “Cirkusfera” i “Cirkorama” u saradnji sa stručnim saradnicima iz francuske kompanije “Vuk za čoveka”.

Prvog vikenda festivala, 18. i 19. septembra od 18 časova, igraće se predstava “Koža” u produkciji upravo te spomenute francuske trupe.

U nedelju 19. septembra će se u 11 časova odigrati i predstava za decu „Svetu se ne može ugoditi“ u koprodukciji Cirkusfere i Malog pozorišta Duško Radović.

Cirkuski šator će se pretvoriti u bioskop 20. septembra, kada će biti prikazan film “Gira and the Circus of Life” brazilskih autorki Kejti Lund i Lili Fialjo, a odmah nakon toga, publika se seli izvan šatora, gde će na kamionu biti projekcija ostvarenja “Ovo bi mogao biti cirkus” Nikole Mijatovića.

Slovenački umetnik Tjaž Juvan će 21. septembra izvesti predstavu “Noister: talas“ u kojoj kombinuje kinetički zvuk i kretanje tela zasnovano na savremenoj cirkuskoj praksi.

Sedmi dan festivala donosi spektakl “Žonglerski koncert” slovenačke trupe “Mismo Nismo”.

Posetioci festivala će 24. septembra imati jedinstvenu priliku da pogledaju popularnu, urnebesnu žonglersku predstavu “Tuti Fruti” francuske kompanije LPM.

Festival zatvara 25. septembra akrobatsko-lutkarska predstava “Težina duše, sve je privremeno” Kjare Marčez.

Ova italijanska umetnica inovativanim scenskim jezikom govori o strahu, izgovoru i samopouzdanju, znakovima i značenjima.

„Cirkobalkana“ je regionalni putujući festival, nastao u saradnji „Cirkusfere“ iz Beograda i „Cirkorame“ iz Zagreba.

Festival Cirkobalkana se kao i prethodnih godina realizuje u partnerstvu sa BITEF festivalom i Francuskim institutom u Beogradu, uz logističku podršku i ustupanje prostora „Silosa Beograd“.

(Tanjug)

