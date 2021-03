Festival ,,Teatar na raskršću” od 6. do 13. septembra

NIŠ – Nakon pauze od godinu dana pozorišni festival ,,Teatar na raskršću” je uveliko u pripremi i prema planu bi trebalo da se održi od 6. do 13. septembra u Narodnom pozorištu Niš i to s novim selektorom i Savetom festivala i pod uslovom da to dozvoli epidemiološka situacija.

Novi programski Savet čine istaknuti pozorišni umetnici iz Srbije i regiona Duško Ljuština, (Zagreb), Vasilka Bumbareva (Sofija), Dejan Lilić (Skoplje), Miloš Latinović (Beograd), Miroslav Radonjić (Novi Sad).

U skladu sa pravnilnikom Festivala, Savet čine i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i direktor Narodnog pozorišta Niš Spasoje Ž. Milovanović.

Novi programski Savet jednoglasno je izabrao za koselektora Vlatka Ilića, pozorišnog reditelja i teatrologa, autora nekoliko knjiga iz teorije pozorišta.

Festival “Teatar na raskršću” ima cilj da istakne sličnosti i razlike kulturnog identiteta država i naroda koji dele isti kulturni prostor.

Takođe cilj je afirmacija države Srbije i grada Niša kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva, jačanje međunarodne kulturne razmene, promovisanje pozorišne umetnosti balkanskog kulturnog prostora, kao i razmena ideja i pozorišnih praksi.

(Tanjug)

