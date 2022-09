Film „Presuda“ Dore Jung na festivalu u Los Anđelesu

BEOGRAD – Film „Presuda“ u režiji Dore Jung će nakon uspešnog predstavljanja na smotrama u Evropi, Tunisu i Meksiku, biti prikazan 24. septembra na Internacionalnom filmskom festivalu DaVinči u Los Anđelesu, i to u okviru programa “Priznanja”.

Presuda mlade beogradske rediteljke Dore Jung po scenariju Danila Bjelice, sa Hanom Selimović, Milošem Timotijevićem, Lazarom Đukićem, Dušankom Stojanović Glid, Srnom Đenadić i Danicom Nikolić u nosećim ulogama, tematizuje porodično nasilje kao okidač za ubistva, ali i mane sistema u kom nasilnici mogu da se izvuku, što žrtve demotiviše da se brane.

Film prati priču o advokatu Davidu Klugu (Đukić) koji dolazi u pritvor da preuzme svoj prvi slučaj kao branilac po službenoj dužnosti.

Tu se suočava sa Anom Knežević (Selimović), ženom optuženom za svirepo ubistvo muža, inače brata ministra građevine.

Advokat uspeva da zadobije njeno poverenje, ona se odlučuje da progovori, a na površinu izbijaju činjenice o njenom braku, nasilju, (nepisanim) pravilima plemenske patrijarhalne sredine i sistemu koji porodici služi za osvetu.

Rešen da se izbori za istinu i odbrani unapred osuđenu ženu i majku, i advokat se suočava sa opstrukcijama i pretnjama…

Presuda je snimljena u decembru 2020. godine.

Film je premijerno prikazan u maju ove godine na Festivalu kratkog filma Ca’ Foscari u Veneciji.

Saglasni da je film “kvalitetno realizovan” i da je “Jung sa svojom režijom uspela da prikaže aktuelnu i kompleksnu temu” bili su i selektori festivala Student Cuts (Ljutomer, Slovenija), Acroš The Lake Film Festival (Dojransko jezero, Makedonija), Film Festival of Kelibia (Tunis), Festival Internacional Cine de América (Meksiko), Star Film Festival (Sisak, Hrvatska), FerFilm Festival (Uroševac) i Festivala kratkog metra (Novigrad, Hrvatska), gde je do sada sa uspehom prikazan, a 24. septembra će moći da ga vidi i publika dvodnevnog Internacionalnog filmskog festivala DaVinči (DaVinci International Film Festival) u Los Anđelesu (SAD).

Festival DaVinči će ove godine biti održan peti put, a rastuću reputaciju u susedstvu „holivudske fabrike snova“ gradi na osam programa sa dokumentarnim, igranim i animiranim filmovima.

Posebnu selekciju čine ostvarenja u programu “Priznanja” (Honorable mention) u okviru kog će, uz još 12 dokumentarnih i igranih ostvarenja znatno iskusnijih reditelja iz svih krajeva sveta, biti prikazana i Presuda.

„Inspiracija su mi ljudi. Svaki život bi mogao biti jedan film. Presuda je utemeljena na istinitoj priči. Privukla me je njena složenost. Upoznala sam Vesnu Stanojević iz Ženske sigurne kuće, koja mi je otkrila još mnogo priča, ali i psihološkog tereta koji je u slučajevima različitih žrtava zapravo sličan. Film je teskoban, nosi patnju, i nažalost predstavlja deo naše svakodnevice“ kaže Dora Jung.

Do kraja godine očekuje se prikazivanje „Presude“ i na Madonie Film Festivalu u Palermu, gde je ovaj film nagrađen kao najbolji studentski film, kao i na festivalima u Raveni, Pitsburgu, Nju Džersiju i Londonu.

(Tanjug)

