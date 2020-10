Filmskim i pozorišnim umetnicima konačno otvorena vrata SANU

BEOGRAD – Vest da će Odeljenje likovnih i muzičkih umetnosti u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti ubuduće nositi naziv Odeljenje za umetničko stvaralaštvo obradovala je mnoge istaknute stvaraoce iz sveta pozorišne i filmske umetnosti, jer su i njima konačno otvorena vrata Akademije.

Kako su iz Odeljenja umetnosti SANU naveli za Tanjug, ovim se u pristupu članstvu u Akademiji ne diskriminiše nijedna sfera ili oblik umetnosti, pa ni „interpretativna umetnost“, što znači da će i velikani glumišta, na primer, moći da postanu akademici uz, svakako, autore, režisere i scenariste.

Iz Odeljenja umetnosti najavljuju i da će u novembru biti objavljen konkurs za potencijalne članove SANU, a izbori se završavaju novembra 2021. godine.

Dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović kaže za Tanjug da je veoma srećan zbog činjenice da će i druge umetnosti biti zastupljene u Akademiji, a da je film, koji, kako je naveo, najbolje poznaje, za 130 godina postojanja kao „sedma umetnost“ to i zaslužio.

„Jugoslovenska kinoteka je 1995. godine napravila veliku izložbu u Akademiji, koja je trajala sve do marta 1996. godine. Tada je Kinoteka uputila jedan dopis SANU predlažući da Živojin Žika Pavlović, Dušan Makavejev i Puriša Đorđević, postanu akademici. To tada nije prošlo“, podseća Zelenović i dodaje da je „kontrapredlog“ SANU bio da to možda budu istoričari ili teoretičari filma.

Zelenović ističe da stvari sad stoje bitno drugačije, jer je Skupština SANU formirala novo odeljenje, ali da će se tek u narednom periodu videti šta je to što Akademija želi i koji su to ljudi iz umetnosti koji bi mogli da se nađu u SANU.

Kaže da se ne bi upuštao u licitacije ko bi trebalo da se nađe u članstvu SANU, bilo da je reč o rediteljima, glumcima, baletanima… ali i dodaje da među njima Srbija ima ljude „svetskog glasa“.

„Primera radi, jedan Emir Kusturica, Miljen Kreka Kljaković, Srđan Karanović, Goran Marković, Zoran Simjanović su ljudi koji imaju takvu reputaciju ne samo ovde, nego i u svetu da bi svakako mogli da nađu svoje mesto u Akademiji nauka i umetnosti. Njihova umetnička ostvarenja predstavljaju zaostavštinu za budućnost“, poručio je Zelenović.

Filmski reditelj Darko Bajić kaže da je preimenovanje u Odeljenje za umetničko stvaralaštvo dobar put i da i filmska umetnost, svakako, zaslužuje da ima svoje mesto u Akademiji.

On je za Tanjug podsetio da je 1984. godine bio predložen za Oktobarsku nagradu Grada Beograda za ostvarenje „Sivi dom“, tada jednu od najpopularnijih televizijskih serija bivše Jugoslavije a da ga je član Komisije za dodelu nagrade, inače istaknuti istoričar i član SANU, precrtao zbog toga što, kako je obrazloženo, „nije umetnik, nego izvođač“.

„Eto, 36 trnovitih godina je prošlo dok predsednik SANU Vladimir Kostić nije predložio ili se založio za to da filmski umetnici mogu biti birani kao članovi srpske akademije“, istakao je Bajić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, nije moralo da prođe toliko godina, jer je film kao umetnost priznat više od jednog veka.

„Film je prisutan u životima čitavog sveta, a kao umetnost beleži i arhivira život ljudi na ovoj planeti. Zahvaljujući autorima i stvaraocima filmskih umetničkih dela, ‘ovaj vek’ i može da vidi ono što se dešavalo u prošlom veku'“, zaključio je Bajić.

Proslavljeni srpski i jugoslovenski glumac Vojislav Brajović, danas predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, pozdravlja odluku o preimenovanju Odeljenja likovnih i muzičkih umetnosti u Odeljenje za umetničko stvaralaštvo i ističe da je ona trebalo još ranije da se dogodi, kako bi i umetnici bili ravnomernije zastupljeni u Akademiji.

„U pitanju je Srpska akademija nauka i umetnosti, a ne Srpska akademija nauka. Sasvim je jasno da u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti treba da postoji odeljenje za izvođačku umetnost – pozorište, film… To ne mora nužno da znači da bilo ko od glumaca, reditelja, baletana ili operskih pevača treba da bude akademik, ali odeljenje svakako treba da postoji“, rekao je Brajović za Tanjug.

Da li će i kad neko zaslužiti da dobije zvanje akademika, za njega, kako je rekao, nije primarno.

On je naveo da je imao privilegiju da razgovara sa predsednikom SANU Vladimirom Kostićem, koji je, kako kaže, apsolutno na stanovištu da se otvori to odeljenje i primetio da je Kostić „otvorio vrata“ Akademije, da u Galeriji SANU bude izložba povodom 100 godina osnivanja Udruženja dramskih umetnika.

Udruženje baletskih umetnika Srbije nije želelo za Tanjug da komentariše formiranje Odeljenja za umetničko stvaralaštvo SANU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.