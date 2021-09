Francuska odaje poštu glumačkoj legendi Žan Pol Belmondu

PARIZ – Francuska se danas opraszsta od glumačke legende Žan Pol Belmonda svečanom ceremonijom koju predvodi predsednik Emanuel Makron.

Omaž zvezdi francuskog filmskog Novog talasa, odslikava njegovu istaknutu ulogu u francuskom kulturnom svetu i u dnevnim sobama, gde su se porodice okupljale kako bi gledale njegove filmove, prenosi AP.

Belmondo, koji se proslavio ulogom „Do poslednjeg daha“ reditelja Žana Lika Godara iz 1960. godine, umro je u nedelju u 88. godini, a predsednik Emanuel Makron poručio je da je Francuska izgubila „nacionalno blago“.

Belmondova karijera trajala je pola veka, pojavljivao se u više od 80 filmova i radio sa raznim velikim francuskim rediteljima.

Zbog načina na koji je igrao, kritičari su ga prozvali francuskim Džejmsom Dinom.

Harizmatični glumac kasnije je tokom karijere napustio industriju umetničkih filmova i postao visoko pozicioniran u komercijalnim filmovima u Francuskoj, a najviše se pojavljivao u komedijama i akcionim filmovima.

Filmski debi ostvario je ulogom u filmu „On Foot, On Horse and On Wheels“ 1957. godine, ali je scena u kojoj se on pojavio bila isečena iz filma, da bi potom imao ulogu u filmu „A Dog, a Mouse, and a Sputnik“ (1958).

Prvu glavnu ulogu dobio je 1958. godine u filmu „Les Copains du dimanće“, a u istom periodu je ostvario značajan uspeh i u filmu „Oscar“ (1958).

Njegova uloga u filmu „Breathleš“ Žan-Lika Godara donela mu je priznanje kao jednom od najznačajnijih glumaca francuskog „novog talasa“ na globalnom nivou.

Privatna sahrana Belmonda planirana je u petak.

(Tanjug)

