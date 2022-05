Grba SIngh: Dokumentarni film je žanr budućnosti

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je umetnički direktor Marko Grba Singh koji je govorio o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldocs koji će biti održan od 11. do 18. maja u Beogradu.

Grba Singh je istakao da se Beldocs trudi iz godine u godinu da jača svoj program „jer je po svim parametrima dokumentarni film žanr budućnosti“.

„Ako pogledate brojke u svetskim produkcijama jasno je da je dokumentarni film u usponu na svaki mogući način“, dodao je Grba Singh.

Napomenuvši da će ovogodišnji Beldocs imati preko 100 filmova u 12 programskih celina, među kojima su domaći i međunarodni takmičarski program, Grba Sing je posebno izdvojio iz selekcije „Prime time“ dokumentarac „Roselinijevi“ o porodici čuvenog italijanskog reditelja Roberta Roselinija, kao i „Italodisko“ koji se bavi istoimenim muzičkim žanrom popularnom osamdesetih u svetu.

„Trudimo se da napravimo balans između velikana svetske dokumentaristike i novih autora koji daju neku vrstu novog glasa filmu“, istakao je Grba Singh.

Prema njegovim rečima, između ostalih, biće prikazani i film „Gospodin Landsbergis“ koji se bavi borbom za nezavisnost Litvanije i „Faja daj“ o halucinogenoj biljci koja se uzgaja u Etiopiji.

Beldocs će prikazati i četiri muzička filma – pored pomenutog „Italodiska“ tu su i filmovi o Niku Kejvu i Eniju Morikoneu, kao i „Rewind and Play“ o boravku džez pijaniste Telonijusa Monka u Parizu 1969. godine.

Grba Singh je naglasio da će selekcija „Meteori“ biti za sladokusce jer se sastoji od „radikalnijih filmova, eksperimentalnijeg izraza, drugačije strukture, koji se igraju sa formom“.

On je izdvojio australijsko ostvarenje „Ravnica“ (The Plains) snimljeno u kolima i sastoji se od odlazaka jedne osobe od kuće na posao i nazad, kao i rumunski „Sećanja sa istočnog fronta“ koji se sastoji samo od fotografija rumunske vojske koja odlazi na istočni front 1941. godine.

„Dokumentarni film je žanr budućnosti jer su to filmovi koji teže istini i podstiču kritičko mislsjenje. To su hrabri filmovi pre svega. U digitalnoj revoluciji e olakšan je način produkcije… To doprinosi usponu. Film uvek nađe put. Ako su produkcioni uslovi lakši nego pre nekoliko decenija to se odražava i na izbor filmova“, rekao je Grba Singh.

(Tanjug)

