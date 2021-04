“Ivica i Marica” premijerno 8. aprila u pozorištu “Pinokio”

BEOGRAD – Predstava “Ivica i Marica” po motivima bajke braće Grim, u režiji Isidore Goncić, biće premijerno izvedena u četvrtak 8. aprila u Pozorištu lutaka “Pinokio”.

Ivicu tumači Lako Nikolić, Maricu Dragana Vasić, dok ostale uloge igraju Biljana Mihajlović, Anita Stojadinović, Nela Nikolić, Jovan Popović, Aleksandra Ristić i Ljubomir Ristić.

“Ivica i Marica nisu sami, ni kada su izgubljeni u začaranoj šumi, ni kada su zatočeni, prevareni, začarani i zbunjeni. Oni uvek imaju jedan drugoga i čitav svet pod svojim nogama, i to onaj svet koji će pobediti, u kome će posle duge i teške noći i mraka ugledati svetlo”, navela je Goncić.

Rediteljka je kazala da dok ljudi čitaju ili gledaju bajke oni rastu, otvaraju oči, suočavaju se sa strašnim stvarima i pojavama, ali i sa onim najlepšim.

“Otkrivamo svet u njegovoj surovosti, strahoti, ali i u njegovoj veličini i lepoti. Suočavajući se sa svim preprekama i teškoćama, ljudi pokušavaju, uče i uspevaju da ih savladaju, ma kako strašne i nesavladive one bile. A sa njima rastemo, učimo, verujemo, uspevamo i mi, jer zajedno sa svim likovima bajki i mi živimo srećno do kraja života”, zaključila je rediteljka Goncić.

Dramatizaciju bajke je uradio Đorđe Kosić, scenski pokret potpisuje Mirko Knežević, muziku Nemanja Mihajlović, a scenografiju i izradu lutaka Zorana Milošaković-Tasić i Vesna Balać, koja je kreirala i kostime.

Prva repriza “Ivice i Marice” je u nedelju, 11. aprila od 12 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.