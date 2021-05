Izložba 'Milan Konjović – ljudi, nepresušno vrelo inspiracije' (VIDEO)

Izložba „Milan Konjović – ljudi, nepresušno vrelo inspiracije“ otvorena je u Narodnom muzeju u Pančevu, kao deo manifestacije Muzeji za 10, pa će posetioci imati priliku da do 10. jula pogledaju portrete slikara koji je obeležio jugoslovensku umetničku scenu.

Direktorka Galerije „Milan Konjović“ iz Sombora Milena Rackov Kovačić kaže da su na izložbi predstavljena 24 portreta ovog plodnog slikara koji je umro 1993. godine.

„Mi smo se opredelili, baš kako je on i rekao, za ovu izložbu „Ljudi“ jer za Konjovića se uvek govori da je slikar žita, sunca, Vojvodine, mora, Cavtata jer su ga pejzaži Dalmacije i Vojvodine strašno privlačili. Medjutim, nije samo to, on je izuzetno mnogo slikao portrete Somboraca, portrete svojih prijatelja u Cavtatu i svuda na moru i razgovore sa tim ljudima i ono što je on iz njihove duše video, on je to prenosio na platno“, rekla je Rackov Kovačević.

Ukazujući na veoma veliki značaj Konjovića, ne samo na srpskoj sceni nego uopšte u formiranju jugoslovenske umetničke scene, kustos Narodnog muzeja u Pančevu, istoričar umetnosti Dimitrije Jovanov kaže da je Konjovićeva umetnička vizija takva da se motiv tokom procesa rada izmeni do te mere da zapravo motiv kao takav više ne postoji, već postoji kao jedna zasebna realnost, jedan novi likovni svet.

„To možemo da vidimo kroz ceo njegov opus. Ovde je zastupljeno razdoblje od 1917. do 1973. Taj hronološki okvir koji pokriva dobar deo njegovog slikarskog opusa je ovde prikazan. Karakteristično, kroz portret, počevši od portreta njegovih praških kolega poput slikara Borije u šeširu i autoportreta iz 1920. godine koji su tu hronološki najstariji predstavljeni portreti, možemo da pratimo razvitak njegove umetničke koncepcije kroz različite stilske idiome, kroz različite rukopise.“, rekao je Jovanov.

U septembru, kada somborska galerija obeležava 55 godina postojanja, očekuje nas nova 15. stalna postavka Konjovićevih dela na kojoj će posetioci moći da se upoznaju sa novim segmentom ovog umetnika.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.